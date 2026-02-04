La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, avanzó en las últimas horas en la creación del Sistema de Información Estadística de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales (SIEFFSS) a modo de organizar los datos de la gestión en distintos niveles. La creación estará en la órbita de la Dirección Nacional de Estadística Criminal y podría convertirse en una fuente importante para exponer (o no) datos al público.
SIEFFSS
Fuerzas de seguridad con más tareas: Al combate contra el delito se suma la carga de datos
El nuevo sistema de datos del Ministerio de Seguridad obliga a cada fuerza a administrar datos en siete categorías que luego serán usados para estadísticas .
Según la Resolución 108/2026 publicada en el Boletín Oficial, el SIEFFSS deberá contener al menos siete componentes de información que permitan derivar en datos estadísticos luego de su procesamiento. La carga de los mismos estará en manos de las distintas reparticiones de las fuerzas.
Entre esos siete componentes, se destacan las intervenciones ordinarias o extraordinarias en el marco de la prevención del delito como respuesta ante el delito, en el mantenimiento del orden público o en tareas de contención o rescate. Esto implica que cada evento que el personal de seguridad federal deba ejecutar será informado y clasificado en el SIEFFSS.
Al mismo tiempo, la resolución incluye datos como recursos humanos disponibles en cada fuerza y su condición actual, la cantidad y tipo de incautaciones ejecutadas, las capacidades logísticas y materiales de cada fuerza, la cantidad de agentes fallecidos o heridos en tarea y la cantidad de civiles abatidos y terceros damnificados dentro de los procedimientos.
Las estadísticas mandan
Además, la medida que lleva la firma de Monteoliva específica que la creación del sistema mencionado no supone erogación alguna para el Estado Nacional. La red de datos recae, de esta manera, de forma exclusiva sobre el personal de las fuerzas de seguridad que deberán “adecuar sus procedimientos y normativas internas a efectos de establecer un área de referencia única, encargada de implementar el SIEFFSS”.
Con ello, se añadieron responsabilidades directas a la tarea de los agentes, que ahora deberán cumplir con una serie de requisitos específicos del sistema. Entre ellos, el resguardo de la información por un plazo mínimo de 20 años, establecer procedimientos para la obtención y carga de los datos, monitorear desvíos o errores en la información cargada al sistema y garantizar la disponibilidad periódica y oportuna de la información.
Hasta aquí, la provisión de datos referidos a la gestión de Seguridad no tenía un estándar unificado. Cada fuerza proveía a su manera datos e información sobre la gestión en general.
Además, el Ministerio de Seguridad puntualizó sobre la confidencialidad de la información, que será manejada de manera interna y podrá formar parte de presentaciones estadísticas dispuestas por la propia gestión.
La ministra de Seguridad en Rosario
Mientras tanto, la funcionaria tuvo una parada reciente en Rosario, epicentro de la gestión libertaria en Seguridad y uno de los puntos rojos en el mapa nacional. En un acto encabezado por el gobernador radical Maximiliano Pullaro, Monteoliva auspició la entrega de nuevos vehículos a las fuerzas en el marco del Plan Bandera.
"Rosario y Santa Fe siguen siendo una prioridad. Los resultados hablan por sí solos: enero fue el mes menos violento desde la implementación del Plan Bandera”, ponderó la ministra.
