Fuerzas de seguridad con más tareas: Al combate contra el delito se suma la carga de datos

Con ello, se añadieron responsabilidades directas a la tarea de los agentes, que ahora deberán cumplir con una serie de requisitos específicos del sistema. Entre ellos, el resguardo de la información por un plazo mínimo de 20 años, establecer procedimientos para la obtención y carga de los datos, monitorear desvíos o errores en la información cargada al sistema y garantizar la disponibilidad periódica y oportuna de la información.

Hasta aquí, la provisión de datos referidos a la gestión de Seguridad no tenía un estándar unificado. Cada fuerza proveía a su manera datos e información sobre la gestión en general.

Actualmente el relevamiento de dicha información presenta criterios clasificatorios heterogéneos, lo cual dificulta su agregación y comparabilidad, justificó Monteoliva en su resolución.

Además, el Ministerio de Seguridad puntualizó sobre la confidencialidad de la información, que será manejada de manera interna y podrá formar parte de presentaciones estadísticas dispuestas por la propia gestión.

gendarmeria.jpg Cada fuerza deberá proveer datos al sistema.

La ministra de Seguridad en Rosario

Mientras tanto, la funcionaria tuvo una parada reciente en Rosario, epicentro de la gestión libertaria en Seguridad y uno de los puntos rojos en el mapa nacional. En un acto encabezado por el gobernador radical Maximiliano Pullaro, Monteoliva auspició la entrega de nuevos vehículos a las fuerzas en el marco del Plan Bandera.

"Rosario y Santa Fe siguen siendo una prioridad. Los resultados hablan por sí solos: enero fue el mes menos violento desde la implementación del Plan Bandera”, ponderó la ministra.

