Maximiliano Pullaro busca acaparar la atención del Gobierno

image El gobernador encabezó la entrega de 100 camionetas de patrullaje a fuerzas federales en el marco del Plan Bandera. Foto: Gobierno de Santa Fe

El guiño de Maximiliano Pullaro a Javier Milei

Por otra parte, Pullaro agradeció a Monteoliva, a su antecesora Patricia Bullrich y al presidente Javier Milei por la "definición política" que hizo posible el Plan Bandera. A su vez, subrayó el rol de la Legislatura provincial, con la que se avanzó en leyes "que nadie se animaba a debatir" frente a lo que calificó como una etapa dominada por una "corriente garantista".

Además, valoró el trabajo del Ministerio Público de la Acusación y de fiscales "muy comprometidos" que incrementaron las probabilidades de esclarecimiento de delitos contra la vida y contra las personas.

"Por primera vez en la Argentina los distintos niveles del Estado trabajamos juntos de manera inteligente para recuperar el orden y la paz que durante años se prometieron".

Baja de la edad imputabilidad

En otro tramo de su discurso, el oriundo de Hughes volvió a hacer hincapié en que "se trate de una vez por todas el proyecto de la baja de imputabilidad". De manera continuada, expresó: "No puede ser que un menor cometa un delito de mayor y el Estado bobo no pueda perseguirlo ni hacer nada sobre esa persona".

"Veamos qué hacemos también con los inimputables -agregó-, cómo el Estado los puede tener para que no sigan cometiendo delitos violentos, y lo decimos acá, que hemos tenido muchos menores que han cometido homicidios para las organizaciones criminales. Animémonos a cambiar, y así vamos a poder lograr mejores niveles de seguridad".

Nación y Provincia, un mismo operativo

A su turno, Monteoliva resaltó que el Plan Bandera es resultado de "articulación, coordinación y decisión política". Para la ministra, Rosario hoy "tiene otro rostro" y volvió a recuperar espacios públicos, actividades culturales y deportivas, aunque reconoció que "en seguridad siempre hay margen para mejorar".

No obstante, recalcó los resultados del primer mes de 2026 en materia de seguridad provincial y afirmó que no son fruto del azar, sino de "planificación, seguimiento y trabajo cotidiano" de las fuerzas federales y provinciales.

"Rosario y Santa Fe siguen siendo una prioridad. Los resultados hablan por sí solos: enero fue el mes menos violento desde la implementación del Plan Bandera. Gracias Romina por acompañarnos", señaló en sus redes sociales.

Romina Diez en el centro

Quien también estuvo en la recorrida fue la diputada nacional, Romina Diez, referente de La Libertad Avanza en territorio santafesino, quien ofició de anfitriona. Si bien la visita tuvo tinte institucional, su presencia volvió a exponer el lugar que ocupa dentro del armado libertario en la Provincia.

Con este paso por Rosario, el Gobierno retomó presencia directa en un suelo clave para el inicio del año político. Santa Fe empieza a ocupar un lugar central en el mapa de prioridades nacionales, con Diez consolidándose.

image Alejandra Monteoliva fue recibida por la diputada libertaria.

