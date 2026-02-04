María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, cree que pronto el gendarme será liberado

Desde entonces, el miembro de las fuerzas de seguridad argentinas permanece incomunicado.

"He tenido comunicación directa con personas del gobierno argentino. Sé que están trabajando y que van a hacer todo lo posible para que esto termine pronto. Pero las decisiones las toman desde Caracas", sostuvo la mujer del uniformado, quien es ciudadana venezolana.

Luego, dejó un mensaje esperanzador:

Las buenas relaciones que tiene Argentina con Estados Unidos van a dar un paso satisfactorio para que sea cuestión de días su retorno.