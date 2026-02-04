urgente24
A UN MES DE LA DETENCIÓN DE MADURO

María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, cree que pronto el gendarme será liberado

Su marido lleva más de 14 meses de cautiverio. La esposa sostiene que es una "desaparición forzada". El gendarme no puede ver familiares ni abogados propios.

04 de febrero de 2026 - 00:11
María Alexandra Gómez se mostró esperanzada por el proceso de liberación de todos los presos políticos que anunció la presidenta Delcy Rodríguez recientemente como parte del plan de transición que negocia Estados Unidos con Venezuela.

Al cumplirse un mes de la extracción de Nicolás Maduro por parte de la Fuerza Delta de USA, Gómez volvió a pedir en el centro de Buenos Aires junto a varios compatriotas que se libere a todos los detenidos por cuestiones políticas.

Cárcel Federal de Brooklyn donde Nicolás Maduro cumplió un mes de detención

La esposa del uniformado mantiene intactas las esperanzas.

La situación de Nahuel sigue siendo la misma desde hace 422 días: no tiene asistencia consular, ni de abogados, ni el derecho de comunicarse con su familia. Es una violación de los derechos humanos y del debido proceso. La situación de Nahuel sigue siendo la misma desde hace 422 días: no tiene asistencia consular, ni de abogados, ni el derecho de comunicarse con su familia. Es una violación de los derechos humanos y del debido proceso.

Nahuel Gallo, gendarme detenido en Venezuela hace más de 14 meses

La desaparición del gendarme

Nahuel Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 al cruzar la frontera terrestre desde Cúcuta, Colombia hacia el estado venezolano de Táchira.

Desde entonces, el miembro de las fuerzas de seguridad argentinas permanece incomunicado.

"He tenido comunicación directa con personas del gobierno argentino. Sé que están trabajando y que van a hacer todo lo posible para que esto termine pronto. Pero las decisiones las toman desde Caracas", sostuvo la mujer del uniformado, quien es ciudadana venezolana.

Luego, dejó un mensaje esperanzador:

Las buenas relaciones que tiene Argentina con Estados Unidos van a dar un paso satisfactorio para que sea cuestión de días su retorno. Las buenas relaciones que tiene Argentina con Estados Unidos van a dar un paso satisfactorio para que sea cuestión de días su retorno.

