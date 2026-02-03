La plata, un refugio no tan seguro

La plata siempre es una trampa mortal. Tuvimos un movimiento hiperbólico que era un accidente esperando ocurrir. La plata siempre es una trampa mortal. Tuvimos un movimiento hiperbólico que era un accidente esperando ocurrir.

El impacto en los ETF

El impacto se reflejó con fuerza en los ETF vinculados a metales preciosos, que perdieron alrededor de US$150.000 millones en valor desde el pico de la semana pasada. El fondo SLV, el ETF de plata más popular entre los minoristas, registró volúmenes récord: el 26/01 se negociaron US$39.400 millones, una cifra casi comparable con el volumen del ETF del S&P 500 (SPY), algo impensado un año atrás.

Los productos apalancados amplificaron las pérdidas. El ETF AGQ, que replica con doble apalancamiento los movimientos de la plata, se desplomó un 60% en una sola jornada y acumuló nuevas caídas en los días siguientes. En foros como Reddit, usuarios relataron pérdidas de decenas de miles de dólares, con testimonios de inversores que aseguraron haber perdido el equivalente a un año entero de ingresos en cuestión de horas.

El fenómeno tuvo también un fuerte componente social: según JPMorgan, las menciones de la plata en redes sociales durante enero fueron 20 veces superiores a su promedio de los últimos cinco años. Analistas coincidieron en que el mercado, relativamente pequeño en comparación con el del oro, no estaba preparado para absorber semejante flujo de capital especulativo.

Pese al violento ajuste, algunos inversores sostienen que se trata de una corrección dentro de una tendencia alcista más amplia. Los precios, aun después de la caída, regresaron apenas a niveles de mediados de enero y mantienen fuertes ganancias interanuales. Lo que queda claro es que la volatilidad de la plata no responde a lo que se espera de un activo refugio.

Más noticias en Urgente24

Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

Los laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos

Cada vez más argentinos se van a Brasil a trabajar: "Jamás vi un éxodo así"

La dura verdad que Flor de la V no quería que se supiera

Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta