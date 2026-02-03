Diego Brancatelli quiso chicanear a Mariana Brey y se comió una paliza: "Tengo una foto que..."

Brancatelli, lejos de achicarse, decidió seguir por el camino del sarcasmo y redobló la apuesta diciendo: "Estamos aprendiendo de la profesora de Biología. Hacía tiempo que no tenía a alguien que sepa tanto. A mí me iba bien, aprobé, pero me iba mejor en Educación Física. Soy un hombre del deporte. (Ciencias) Sociales, Geografía; por eso el tema de los viajes. Historia, algo que Mariana nunca estudió, para aprender de los errores del pasado y no repetirlos".

¿Jaque mate?

La cosa ya estaba picante, pero faltaba el condimento final. Brancatelli, quizás confiado de más o simplemente queriendo cerrar el tema, soltó: "Ella está buscando otra cosa. Está buscando algo que yo sé que no va a conseguir". Y ahí metió el pie en el barro hasta el cuello, porque Mariana Brey estaba esperando exactamente ese momento para soltar la artillería pesada.

"Ya lo tengo. Tengo una foto que lo compromete a Branca, y no es con la estrellita culona", reveló la periodista con una sonrisa que anticipaba tormenta. Y fue ahí cuando todo cambió. La cara de Diego pasó de la soberbia a la preocupación en cuestión de segundos. "Golpe bajo. No la conseguí yo, menos ella", intentó defenderse, aunque ya era tarde, el golpe había dado en el blanco.

image Mariana Brey y Diego Brancatelli.

Robertito Funes (reemplazo de Georgina Barbarossa) tratando de poner paños fríos a la situación que se estaba yendo de las manos, aclaró de qué se trataba esa fotografía misteriosa: una imagen de Brancatelli junto a Mauricio Macri, nada más y nada menos. Para un hombre que construyó toda su carrera como militante kirchnerista, que defiende a capa y espada las banderas del peronismo y que se la pasa criticando a la oposición, aparecer en una foto con Macri es el equivalente a quedar expuesto como un traidor ante los propios.

Es por ello que la jugada de Brey fue letal porque tocó el nervio más sensible: la coherencia política. Porque una cosa es el escándalo mediático de los chats con Elbusto, eso es vida privada, pasa y eventualmente se olvida. Pero quedar en evidencia ante tu propio público como alguien que podría tener vínculos o encuentros amistosos con quien supuestamente es tu "enemigo ideológico", eso es otra historia completamente distinta. Y Mariana lo sabe.

