Diego Brancatelli quiso chicanear a Mariana Brey y se comió una paliza: "Tengo una foto que..."

Diego Brancatelli arrancó mayo de 2025 siendo noticia por donde menos lo esperaba: su vida privada explotó en las redes tras la viralización de capturas de chats íntimos con su colega Luciana Elbusto. El escándalo lo persiguió durante meses, y justo cuando parecía que las aguas se calmaban, el destino lo puso frente a frente con Mariana Brey, su eterna rival televisiva. Y claro, con estos dos en el mismo estudio, la cosa no podía terminar de otra manera que no fuera explosiva.
El estudio de "A la Barbarossa" se prendió fuego con un cruce filoso entre Diego Brancatelli y Mariana Brey.
Resulta que ahora Diego está reemplazando a Nancy Pazos en "A la Barbarossa" y Telefe sabe perfectamente lo que hace cuando junta a estos dos en cámara. Necesitaban alguien igual de potente que Pazos para hacerle frente a Brey, y claramente lo consiguieron. Porque si hay algo que caracteriza a Brancatelli es que no se calla nada, y eso es exactamente lo que el canal andaba buscando: fuego, picante y rating.
La historia entre estos dos viene de largo. No es que se despertaron un día y decidieron odiarse en vivo. Nada de eso. Ya se habían agarrado de los pelos cuando compartían la conducción de "Indomables" en C5N, y esos roces ahora los trasladaron directo a la pantalla de las tres pelotas. Lo que antes eran rispideces ocasionales, hoy se transformó en un verdadero ring mediático que tiene a la audiencia contando los minutos para ver quién tira la próxima bomba.
Diego Brancatelli quiso dejar en ridículo a Mariana Brey y le salió mal
En esta ocasión, todo empezó de manera bastante "inocente", dado que estaban conectados por videollamada con el joven que había grabado a un turista molestando a un lobo marino en una playa de la Costa. Mientras Brey detallaba los efectos que podía tener para el animal estar fuera del agua, Brancatelli no pudo contenerse y lanzó su misil cargado de ironía.
"Aprovechemos este momento que Mariana es productora ejecutiva e informativa del CONICET", disparó el periodista con ese tono burlón que lo caracteriza. Pero le salió mal, porque Brey no es de las que se quedan calladas. La respuesta fue directa, filosa y apuntó justo donde más duele: "Lo vi al streaming del CONICET y ganó el Martín Fierro. No vi la estrellita culona. ¿Vos? Porque si es culona, seguro te gustó...", tiró sin anestesia, recordándole el escándalo que lo tuvo en boca de todos durante semanas.
Brancatelli, lejos de achicarse, decidió seguir por el camino del sarcasmo y redobló la apuesta diciendo: "Estamos aprendiendo de la profesora de Biología. Hacía tiempo que no tenía a alguien que sepa tanto. A mí me iba bien, aprobé, pero me iba mejor en Educación Física. Soy un hombre del deporte. (Ciencias) Sociales, Geografía; por eso el tema de los viajes. Historia, algo que Mariana nunca estudió, para aprender de los errores del pasado y no repetirlos".
¿Jaque mate?
La cosa ya estaba picante, pero faltaba el condimento final. Brancatelli, quizás confiado de más o simplemente queriendo cerrar el tema, soltó: "Ella está buscando otra cosa. Está buscando algo que yo sé que no va a conseguir". Y ahí metió el pie en el barro hasta el cuello, porque Mariana Brey estaba esperando exactamente ese momento para soltar la artillería pesada.
"Ya lo tengo. Tengo una foto que lo compromete a Branca, y no es con la estrellita culona", reveló la periodista con una sonrisa que anticipaba tormenta. Y fue ahí cuando todo cambió. La cara de Diego pasó de la soberbia a la preocupación en cuestión de segundos. "Golpe bajo. No la conseguí yo, menos ella", intentó defenderse, aunque ya era tarde, el golpe había dado en el blanco.
Robertito Funes (reemplazo de Georgina Barbarossa) tratando de poner paños fríos a la situación que se estaba yendo de las manos, aclaró de qué se trataba esa fotografía misteriosa: una imagen de Brancatelli junto a Mauricio Macri, nada más y nada menos. Para un hombre que construyó toda su carrera como militante kirchnerista, que defiende a capa y espada las banderas del peronismo y que se la pasa criticando a la oposición, aparecer en una foto con Macri es el equivalente a quedar expuesto como un traidor ante los propios.
Es por ello que la jugada de Brey fue letal porque tocó el nervio más sensible: la coherencia política. Porque una cosa es el escándalo mediático de los chats con Elbusto, eso es vida privada, pasa y eventualmente se olvida. Pero quedar en evidencia ante tu propio público como alguien que podría tener vínculos o encuentros amistosos con quien supuestamente es tu "enemigo ideológico", eso es otra historia completamente distinta. Y Mariana lo sabe.
