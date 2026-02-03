El programa de Fabián Doman, sin Fabián Doman: Mucho policial y ni mu sobre el INdEC

A las 22 49 horas, otra vuelta de tuerca sobre la situación en Venezuela ya que el lunes 2 liberaron a un detenido argentino: Gustavo Rivara.

A las 22 52 horas, un informe sobre la reactivación de se la llamada Causa Cuadernos el martes 3 de febrero.

A las 23 04 horas el caso de Bastian, el menor de edad que sufriera múltiples golpes por un choque de vehículos en las dunas de la Costa Atlántica.

A las 23 17 horas, otro drama policial. Desde Villa Devoto, el móvil informaba la muerte de 2 nenes menores de 5 años y de su niñera por ingerir monóxido de Carbono.

A las 23 26 horas, un repaso por las denuncias de abusos sexuales en el Senado Bonaerense.

A las 23 39 horas, un caso policial en la provincia de Mendoza, con menores de edad involucrados.

A las 23 45 horas, desde Punta del Este, un informe sobre la denuncia que el peluquero Roberto Giordano tuvo contactos comerciales con el pedófilo Jeffrey Epstein.

El economista y diputado nacional Marco Lavagna. Marco Lavagna, ex titular del INDEC

¿Y… dónde está la noticia del día?

En el repaso comprobamos que solamente faltó una noticia.

Pero, tal vez fue la más relevante, por lo menos para el resto de los medios gráficos, radiales, de TV y portales de internet: la desvinculación de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El escándalo del INDEC fue tan sonoro que el índice Merval de la Bolsa de Comercio porteña sufrió su mayor caída diaria del último mes.

Los mercados vieron como los ADRs argentinos y el panel líder comenzaron el mes con el pie izquierdo por el escepticismo que trajo la noticia de que se sembrarán duda sobre la “viga maestra” del plan de los libertarios: la baja de la inflación.

¿Habrá sido una casualidad que separaran a Doman del programa que cierra la transmisión de A24?

¿Le darán un lugar en la futura grilla?

Señor Juez: “no más preguntas”.