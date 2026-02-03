Fabián Doman se expresó en redes sociales con bastante estupor ya que le habían confirmado de palabra su continuidad en un ciclo con buenas mediciones de rating y el share (segmento de la teleaudiencia) más alto del canal de noticias.
LLAMATIVOS "OLVIDOS" EN A24
El programa de Fabián Doman, sin Fabián Doman: Mucho policial y ni mu sobre el INdEC
El lunes 2/2, cerrando la programación de A24, debía retornar Fabián Doman. Pero, horas antes del regreso, le avisaron que no iba a ser de la partida en 2026.
A las 22 30 horas, todo su equipo, con Mariano Yezze a la cabeza, se hizo cargo del ciclo pero la temática fue mucho más policial que política (algo que caracterizaba al programa de Fabián hasta diciembre de 2025).
Particularmente, hubo un tema que “se olvidaron” a pesar de contar con media hora más que lo habitual debido a que Baby Etchecopar retorna recién el 9 de febrero.
Repasemos los temas abordados:
A las 22 30 horas, la futura Ley Penal Juvenil que propone la Casa Rosada. Se tratará en extraordinarias en el Congreso Nacional y prevé una baja en la edad de imputabilidad de los menores delincuentes.
A las 22 49 horas, otra vuelta de tuerca sobre la situación en Venezuela ya que el lunes 2 liberaron a un detenido argentino: Gustavo Rivara.
A las 22 52 horas, un informe sobre la reactivación de se la llamada Causa Cuadernos el martes 3 de febrero.
A las 23 04 horas el caso de Bastian, el menor de edad que sufriera múltiples golpes por un choque de vehículos en las dunas de la Costa Atlántica.
A las 23 17 horas, otro drama policial. Desde Villa Devoto, el móvil informaba la muerte de 2 nenes menores de 5 años y de su niñera por ingerir monóxido de Carbono.
A las 23 26 horas, un repaso por las denuncias de abusos sexuales en el Senado Bonaerense.
A las 23 39 horas, un caso policial en la provincia de Mendoza, con menores de edad involucrados.
A las 23 45 horas, desde Punta del Este, un informe sobre la denuncia que el peluquero Roberto Giordano tuvo contactos comerciales con el pedófilo Jeffrey Epstein.
¿Y… dónde está la noticia del día?
En el repaso comprobamos que solamente faltó una noticia.
Los mercados vieron como los ADRs argentinos y el panel líder comenzaron el mes con el pie izquierdo por el escepticismo que trajo la noticia de que se sembrarán duda sobre la “viga maestra” del plan de los libertarios: la baja de la inflación.
¿Habrá sido una casualidad que separaran a Doman del programa que cierra la transmisión de A24?
¿Le darán un lugar en la futura grilla?
Señor Juez: “no más preguntas”.