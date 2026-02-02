Khaby Lame: Vendió su empresa por US$975 millones y autorizó un gemelo digital con IA

Embed - I promise it works #learnfromkhaby #comedy

Las proyecciones estiman que las ventas anuales vinculadas a los canales de Lame podrían superar los US$ 4.000 millones. Su impacto mediático alcanza más de 360 millones de personas en todas las plataformas donde tiene presencia.

Del desempleo al estrellato digital

Khaby Lame comenzó su carrera en 2020, tras perder su trabajo por la pandemia de COVID-19. En menos de dos años rebasó los 100 millones de seguidores en TikTok con videos de humor gestual, sin palabras, que se volvieron virales. Algunos de sus clips acumulan más de 300 millones de visualizaciones.

Ahora, con esta apuesta tecnológica, su figura seguirá presente en línea de forma permanente y adaptativa, sin necesidad de grabar contenido tradicional.

Un salto que podría redefinir cómo las celebridades licencian su imagen en la era de la inteligencia artificial.

