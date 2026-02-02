Khaby Lame cerró una operación millonaria que podría cambiar para siempre el negocio de los creadores digitales. El influencer senegalés-italiano, dueño de 160 millones de seguidores en TikTok, vendió Step Distinctive Limited, su empresa personal, al holding Rich Sparkle Holdings por US$ 975 millones (827 millones de euros).
SE INMORTALIZÓ
Khaby Lame: Vendió su empresa por US$975 millones y autorizó un gemelo digital con IA
Khaby Lame, el tiktoker más seguido del mundo, cedió Step Distinctive Limited a Rich Sparkle Holdings y se convirtió en accionista mayoritario. La IA manda.
Lo más sorprendente del acuerdo no es solo la cifra, sino lo que viene después: Lame autorizó el uso de su imagen, voz y gestos para desarrollar gemelos digitales con inteligencia artificial. Estos avatares producirán contenido de forma automatizada, sin límites de idioma ni horario, y adaptados a distintas audiencias.
Quizás te interese leer: La inteligencia artificial de Google evoluciona y permite crear mundos
Khaby Lame y un modelo que industrializa la atención
Según Forbes, el creador recibió 75 millones de acciones ordinarias de Rich Sparkle Holdings, convirtiéndose en el socio mayoritario de la firma con sede en Hong Kong y cotización en Nasdaq. Pese a la venta, conserva el liderazgo estratégico del negocio.
La compañía explicó que esta operación marca un cambio radical: pasás de acuerdos puntuales con marcas a un sistema de comercialización estructurado y de plataforma. "Diseñado no solo para monetizar la atención, sino para industrializarla", detallaron desde Rich Sparkle.
Las proyecciones estiman que las ventas anuales vinculadas a los canales de Lame podrían superar los US$ 4.000 millones. Su impacto mediático alcanza más de 360 millones de personas en todas las plataformas donde tiene presencia.
Del desempleo al estrellato digital
Khaby Lame comenzó su carrera en 2020, tras perder su trabajo por la pandemia de COVID-19. En menos de dos años rebasó los 100 millones de seguidores en TikTok con videos de humor gestual, sin palabras, que se volvieron virales. Algunos de sus clips acumulan más de 300 millones de visualizaciones.
Ahora, con esta apuesta tecnológica, su figura seguirá presente en línea de forma permanente y adaptativa, sin necesidad de grabar contenido tradicional.
Un salto que podría redefinir cómo las celebridades licencian su imagen en la era de la inteligencia artificial.
----------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La Inteligencia Artificial está en ebullición (no te quedes afuera)
Los humanoides vienen marchando: Tu 1er. compañero de trabajo robot será de China
La nueva función de WhatsApp que todos esperaban
Google cambia las reglas del juego en internet: El fin del tracking como lo conocíamos