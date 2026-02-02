Grave: La Nación desmemoriada (al menos sobre Santiago Viola)

Viola, de 31 años, además está acusado de haber plantado testigos durante su intervención como abogado de los hijos de Lázaro Báez. El letrado había sido detenido durante las primeras horas del sábado pasado y fue excarcelado el lunes a la tarde, después de que la Justicia de Garantías de San Isidro recibiera un informe del Registro Nacional de Reincidencia.

Pero el fiscal García apeló la excarcelación. El representante del Ministerio Público fundamento su dictamen en los riesgos de entorpecimiento de la investigación y en el peligro de fuga, según explicaron a La Nación fuentes judiciales. Ahora deberá definir la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro.

Además, los informantes judiciales consultados explicaron que la calificación de homicidio culposo agravado se debe a la presunción de que Viola conducía con un nivel de alcohol en sangre mayor al permitido y por un posible exceso de la velocidad máxima.

El hecho por el que está acusado Viola ocurrió el sábado pasado a las 6 cuando el letrado, que manejaba un BMW modelo X3, chocó la parte trasera de un Peugeot 207 conducido por un policía de Lomas de Zamora, Ángel Zaragoza, que estaba franco de servicio y viajaba con su madre y la pareja de ella.

Como consecuencia del choque, el hombre que viajaba en la parte trasera, Leopoldo Martín Fexesta Maidana, de 65 años, murió.

Según informaron fuentes policiales, Viola resultó ileso. La madre de Zaragoza, Elva Nélida Nieva, de 67, sufrió una "aparente fractura pélvica". El choque fue en el kilómetro 19 de la autopista Panamericana. Aparentemente el abogado regresaba a su domicilio, en el Tortugas Country Club.

Viola fue excarcelado el lunes a la tarde. Fuentes de la investigación explicaron que el abogado se negó a hacerse el control de alcoholemia pero sí permitió que le extrajeran sangre para un análisis toxicológico. (…)

En la causa por los testigos falsos, Viola será indagado este mes junto con Eduardo Daniel Miragaya, un fiscal que desembarcó en la AFI (ex SIDE) con un cargo de director durante la gestión de Gustavo Arribas.

Viola y Miragaya están acusados de haber instado a testigos falsos a que dijeran haber visto al juez federal Sebastián Casanello en la Quinta de Olivos para sostener así la versión de una supuesta reunión entre este magistrado, que envió a Báez a la cárcel, y la expresidenta Cristina Kirchner. Viola es hijo de Claudia Balbín, una abogada cercana a Miragaya. (…)".

Ya que Viola es, según La Nación, candidato a viceministro de Justicia, imposible ignorar esta historia.

Sebastián Casanello

El 16/05/2019 la reforzó Cecilia Devanna desde Perfil:

"La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones procesó hoy al abogado Santiago Viola, ex defensor de Leandro Báez -uno de los cuatro hijos de Lázaro Báez- por considerarlo responsable de la operación contra el juez Sebastián Casanello. La maniobra, realizada en 2016, sostenía falsamente que el magistrado había visitado la Quinta de Olivos y fue con el objetivo de desplazarlo de la causa conocida como 'la ruta del dinero K'.

Viola había sido indagado en 2018 y el juez Luis Rodríguez le dictó la falta de mérito. Entonces, tanto Casanello, querellante en la causa, como el fiscal del caso, Carlos Stornelli, apelaron la decisión y hoy la Cámara, por mayoría, les dio la razón.

Casanello fue objeto durante años de varios intentos por desplazarlo del caso que tiene a Báez detenido desde hace más de tres años y que está en juicio oral y público desde octubre pasado. Uno de esos intentos fue a través de la versión que aseguraba que había estado en Olivos, reunido en 2015 con la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en plena investigación del expediente.(…)".

Es cierto, Viola es el abogado de Karina Milei pero nada justifica la desmemoria.

Consejo de la Magistratura de la Nación

Todo indica que hay una intensa puja interlibertaria por el control del Ministerio de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación.

horacio rosatti.jpg Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y del enriquecido Consejo de la Magistratura.

En este contexto se menciona la Decisión Administrativa 1/2026 del 20/01/2026, asignando casi $30.000 millones al Consejo de la Magistratura.

Con varios casos judiciales complicados (desde $LIBRA a ANDISgate), es obvio que Karina Milei quiere asegurarse que sus adversarios no tengan representación donde pueden hacerle daño a ella y al presidente Javier Milei, ambos con colaboradores muy desprolijos en el pasado.

----------------------

Más contenido de Urgente24

Deportados de USA: Milei dice "fake", pero el embajador habla de "confidencialidad"

Enrique Szewach: "Lo financiero parece tranquilo, pero seguimos viviendo de prestado y a muy corto plazo"

Paro total de trenes: La Fraternidad confirmó una huelga por 24 horas

Los laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos