Deportados de USA: Milei dice "fake", pero el embajador habla de "confidencialidad"

De acuerdo a esos registros, dice el Times, el subsecretario de Política Exterior de la Cancillería, Juan Navarro, "presentó una propuesta a principios de este mes para concretar el acuerdo con un tercer país".

La nota cita a un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de USA que afirma que el acuerdo propuesta implica que la Argentina "aceptaría a personas que fueron detenidas cerca de la frontera poco después de ingresar ilegalmente a Estados Unidos".

Los documentos citados por el diario neoyorkino consignan que "la administración de Milei ha expresado su preocupación por el riesgo de una reacción negativa de la opinión pública y por sus propios esfuerzos para limitar la migración a Argentina".

Agrega como "otros obstáculos" la "posible carga financiera para Argentina debido a los recortes presupuestarios" implementados por la gestión libertaria a igual que "la falta de infraestructura para alojar y transportar a los migrantes". Por todo ello, señala el Times, "los detalles de la implementación del acuerdo siguen en discusión".

La noticia comenzó a escalar ante el silencio del gobierno de Javier Milei, hasta que el propio Presidente se hizo eco de tuits de militantes libertarios negando la información que venía desde New York, pero él no hizo declaraciones.

Ahora la respuesta del embajador abre interrogantes: si fuera una información "falsa" -como acusa el mandatario vía retuits-, ¿por qué se excusa con la confidencialidad y no lo desmiente de plano?

Captura de pantalla 2026-02-02 124051

Captura de pantalla 2026-02-02 124039

-------------

Otras noticias en Urgente24:

Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

Drones chinos en Irán; peor nevada en Moscú en 203 años; Venezuela cambia

Estupor en River por lo que se confirmó de Franco Armani: "Es delicado"

Christian Menefee gana elecciones en Texas y estrecha la mayoría republicana en la Cámara

Boca 2-0 Newell's: el Xeneize ganó con varias caras nuevas y Paredes volvió al gol