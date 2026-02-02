Luego de que el diario The New York Times asegurara que Donald Trump negocia con Javier Milei para enviar a ilegales deportados de USA a la Argentina, no hubo una respuesta oficial del gobierno libertario: sólo retuits del Presidente acusando "fake" (¿luego dirá que no tuitea como Presidente, como ocurrió con $LIBRA?), y el canciller Pablo Quirno sigue en silencio.
EXTRAÑO
Deportados de USA: Milei dice "fake", pero el embajador habla de "confidencialidad"
Javier Milei retuitea desmintiendo al NYT y el canciller sigue en silencio, pero el embajador argentino en USA, Alejandro Oxenford, siembra dudas.
En este contexto, resultó llamativa la respuesta del embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, cuando fue consultado por esta versión, evitando negar de plano la información y sembrando más dudas.
"Yo no puedo hablar de estos temas por temas de confidencialidad", respondió Oxenford ante una consulta de Eduardo Feinmann en Radio Mitre.
Cabe recordar que la polémica se generó el viernes pasado, cuando The New York Times publicó que según "2 personas familiarizadas con las negociaciones" y "registros del gobierno" republicano, los gobiernos de Donald Trump y de Javier Milei están en "conversaciones avanzadas" para que la Argentina se convierta en destino de inmigrantes de cualquier país que sean deportados por USA.
De acuerdo a esos registros, dice el Times, el subsecretario de Política Exterior de la Cancillería, Juan Navarro, "presentó una propuesta a principios de este mes para concretar el acuerdo con un tercer país".
La nota cita a un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de USA que afirma que el acuerdo propuesta implica que la Argentina "aceptaría a personas que fueron detenidas cerca de la frontera poco después de ingresar ilegalmente a Estados Unidos".
Los documentos citados por el diario neoyorkino consignan que "la administración de Milei ha expresado su preocupación por el riesgo de una reacción negativa de la opinión pública y por sus propios esfuerzos para limitar la migración a Argentina".
Agrega como "otros obstáculos" la "posible carga financiera para Argentina debido a los recortes presupuestarios" implementados por la gestión libertaria a igual que "la falta de infraestructura para alojar y transportar a los migrantes". Por todo ello, señala el Times, "los detalles de la implementación del acuerdo siguen en discusión".
La noticia comenzó a escalar ante el silencio del gobierno de Javier Milei, hasta que el propio Presidente se hizo eco de tuits de militantes libertarios negando la información que venía desde New York, pero él no hizo declaraciones.
Ahora la respuesta del embajador abre interrogantes: si fuera una información "falsa" -como acusa el mandatario vía retuits-, ¿por qué se excusa con la confidencialidad y no lo desmiente de plano?
