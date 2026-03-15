Lobos solitarios de Irán podrían buscar el caos en ciudades de países enemigos (como USA)

La radioactividad es muy dañina para la salud y puede ser fatal de acuerdo con el tamaño de la explosión y el nivel de contaminación.

Grandes áreas urbanas podrían volverse inhabitables durante un largo período de tiempo. Concretamente, podría paralizar a gigantes como Londres o Nueva York. Grandes áreas urbanas podrían volverse inhabitables durante un largo período de tiempo. Concretamente, podría paralizar a gigantes como Londres o Nueva York.

En el último lustro, más de 2.500 ciudadanos iraníes han sido arrestados en Estados Unidos.

image Yuval Noah Harari, investigador e historiador

Yuval Noah Harari: “ninguna nación puede salvarse sola”

El conocido profesor de la universidad israelí de Haifa, best seller con millones de libros vendidos (Sapiens), cree que en el futuro cercano la humanidad afronta 3 grandes desafíos: la súper población, el calentamiento global y el terrorismo atómico.

Ninguna nación por sí sola puede resolver el efecto invernadero, la sobrepoblación o el terrorismo cibernético y radioactivo. Para hacerles frente, hace falta una lucha global ya que la amenaza es transnacional. Ninguna nación por sí sola puede resolver el efecto invernadero, la sobrepoblación o el terrorismo cibernético y radioactivo. Para hacerles frente, hace falta una lucha global ya que la amenaza es transnacional.

En los primeros días de marzo de 2026, tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán, funcionarios de inteligencia norteamericanos advirtieron a las dependencias policiales de toda la Unión sobre una posible “desencadenante operativo” para activar activos durmientes, según informó la cadena informativa ABC News.

image ¿Existen lobos solitarios de Irán en USA?

Por su parte, “The Atlantic” informó sobre comunicaciones en farsi (idioma utilizado en Irán) que se transmitieron en una frecuencia de radio de onda corta.

Los mensajes detectados se iniciaban con la palabra persa “¡Tavajjoh!” (atención) seguida de una cadena de números. Fueron identificados por las autoridades como un probable “activador operacional” para militantes encubiertos en territorio estadounidense.

Este método de comunicación recuerda a las estaciones de números utilizadas por espías durante la Guerra Fría para enviar órdenes cifradas.

Según el prestigioso medio, los expertos en seguridad dijeron que es muy probable que Irán intente activar células aletargadas en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes. Los espías o terroristas que operan en países rivales permanecen a menudo inactivos hasta que se les ordena actuar. Según el prestigioso medio, los expertos en seguridad dijeron que es muy probable que Irán intente activar células aletargadas en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes. Los espías o terroristas que operan en países rivales permanecen a menudo inactivos hasta que se les ordena actuar.

La convocatoria se realiza generalmente a través de redes sociales, instituciones religiosas o plataformas en línea.

Los reclutadores, que manejan fondos destinados a “aceitar” los movimientos, suelen apelar a emociones como la alienación, la injusticia o el deber religioso.

trump endiablado Donald Trump y las alertas en USA

Alerta máxima en USA

El medio NewsNation informó que las agencias federales, incluidas el FBI y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, han sido puestas en vigilancia extrema.

Por su parte, el presidente Donald Trump dijo a los periodistas que la Casa Blanca está “al tanto” de las posibles células durmientes.

Según la misma fuente, las agencias federales advirtieron a Washington que Irán estaría planeando atacar con drones California y eso genera mucho temor en vísperas de un acontecimiento global como la entrega de los premios Oscars en Hollywood, Los Angeles (15/3). Según la misma fuente, las agencias federales advirtieron a Washington que Irán estaría planeando atacar con drones California y eso genera mucho temor en vísperas de un acontecimiento global como la entrega de los premios Oscars en Hollywood, Los Angeles (15/3).

Un dato que preocupa a los investigadores: existen más de 700.000 personas de ascendencia iraní en el sur de California. Se trata de la población más grande fuera de Irán.