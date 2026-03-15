Ángel Losada es un ex funcionario que cuenta con un profundo conocimiento del terreno en Medio Oriente y no descarta que Irán de la orden "para que células o extremistas independientes traten de actuar, podrían atentar en objetivos militares pero también civiles".
ADVERTENCIA DE YUVAL HARARI
Lobos solitarios de Irán podrían buscar el caos en ciudades de países enemigos (como USA)
Se trata de células durmientes capaces de portar “bombas sucias radioactivas". La denuncia la hizo el ex embajador de España en Irán, Ángel Losada.
Desde Teherán no buscarían generar el caos interno para torcer la voluntad de la opinión pública en Occidente.
El isótopo es contaminante y puede hacer que una gran ciudad tenga que ser confinada con el consiguiente impacto económico debido a la nube radioactiva. Se encarga de la detonación el material explosivo que lleva adosado.
Se trata de un arma convencional cargada con material atómico como el que se emplea en radioterapia médica, conservación de alimentos o en pruebas de materiales industriales.
La radioactividad es muy dañina para la salud y puede ser fatal de acuerdo con el tamaño de la explosión y el nivel de contaminación.
En el último lustro, más de 2.500 ciudadanos iraníes han sido arrestados en Estados Unidos.
Yuval Noah Harari: “ninguna nación puede salvarse sola”
El conocido profesor de la universidad israelí de Haifa, best seller con millones de libros vendidos (Sapiens), cree que en el futuro cercano la humanidad afronta 3 grandes desafíos: la súper población, el calentamiento global y el terrorismo atómico.
En los primeros días de marzo de 2026, tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán, funcionarios de inteligencia norteamericanos advirtieron a las dependencias policiales de toda la Unión sobre una posible “desencadenante operativo” para activar activos durmientes, según informó la cadena informativa ABC News.
Por su parte, “The Atlantic” informó sobre comunicaciones en farsi (idioma utilizado en Irán) que se transmitieron en una frecuencia de radio de onda corta.
Los mensajes detectados se iniciaban con la palabra persa “¡Tavajjoh!” (atención) seguida de una cadena de números. Fueron identificados por las autoridades como un probable “activador operacional” para militantes encubiertos en territorio estadounidense.
Este método de comunicación recuerda a las estaciones de números utilizadas por espías durante la Guerra Fría para enviar órdenes cifradas.
La convocatoria se realiza generalmente a través de redes sociales, instituciones religiosas o plataformas en línea.
Los reclutadores, que manejan fondos destinados a “aceitar” los movimientos, suelen apelar a emociones como la alienación, la injusticia o el deber religioso.
Alerta máxima en USA
El medio NewsNation informó que las agencias federales, incluidas el FBI y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, han sido puestas en vigilancia extrema.
Por su parte, el presidente Donald Trump dijo a los periodistas que la Casa Blanca está “al tanto” de las posibles células durmientes.
Un dato que preocupa a los investigadores: existen más de 700.000 personas de ascendencia iraní en el sur de California. Se trata de la población más grande fuera de Irán.