Israel afirma haber asesinado al N°1 de la seguridad de Iran y al jefe de la milicia Basij

“Guiada por información precisa de la Inteligencia Militar, la Fuerza Aérea llevó a cabo un ataque selectivo en el corazón de Teherán, eliminando a Gholam Reza Soleimani, comandante de la unidad Basij durante los últimos seis años”, decía el comunicado.

Irán tampoco ha confirmado esta afirmación.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos registra el año de nacimiento de Soleimani como 1965. Ha sido sancionado por USA, la Unión Europea y otros países por su presunto papel en la represión de la disidencia a través de la Basij.

Los Basij son una fuerza paramilitar voluntaria que forma parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), fundada tras la revolución de 1979 y encargada de velar por la seguridad interna en todo el país.

Operan sucursales locales en diversas ciudades y con frecuencia se despliegan en primera línea de las protestas para reprimirlas, incluidas las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en todo Irán en enero.

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