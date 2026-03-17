De confirmarse, los asesinatos de Gholam Reza Soleimani y Ari Larijani serían los de mayor nivel en la guerra desde que comenzó esta ola de ataques conjuntos entre USA e Israel y mataron al ex líder supremo de Irán, Ali Khamenei, y a varios miembros de su familia el 28/02.
MARTES TREMENDO
Israel afirma haber asesinado al N°1 de la seguridad de Iran y al jefe de la milicia Basij
Israel afirma haber matado a Ali Larijani, el máximo responsable de seguridad de Irán; y al comandante de la milicia Basij, Gholam Reza Soleimani.
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz (valga la redundancia), declaró que Ali Larijani , secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, había muerto en un ataque israelí, si bien Irán aún no se ha pronunciado ni ha confirmado la noticia.
Larijani fue vista en público por última vez el viernes 13/03, asistiendo a la manifestación del Día de Al-Quds en apoyo a los palestinos en Teherán, junto con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.
Larijani ha sido una figura política destacada en la jerarquía iraní durante años, llegando a liderar las negociaciones nucleares del país con Occidente. Anteriormente, también fue presidente del Parlamento iraní.
Gholam Reza Soleimani
El ejército israelí afirmó en una publicación en X que había matado al comandante de la unidad Basij, la milicia paramilitar de seguridad interna del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
“Guiada por información precisa de la Inteligencia Militar, la Fuerza Aérea llevó a cabo un ataque selectivo en el corazón de Teherán, eliminando a Gholam Reza Soleimani, comandante de la unidad Basij durante los últimos seis años”, decía el comunicado.
Irán tampoco ha confirmado esta afirmación.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos registra el año de nacimiento de Soleimani como 1965. Ha sido sancionado por USA, la Unión Europea y otros países por su presunto papel en la represión de la disidencia a través de la Basij.
Los Basij son una fuerza paramilitar voluntaria que forma parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), fundada tras la revolución de 1979 y encargada de velar por la seguridad interna en todo el país.
Operan sucursales locales en diversas ciudades y con frecuencia se despliegan en primera línea de las protestas para reprimirlas, incluidas las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en todo Irán en enero.
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