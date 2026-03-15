Conflicto en Líbano: Israel descarta diálogo directo con el gobierno

Beirut: alerta ambulancias

En el plano operativo, el conflicto ha tomado un cariz alarmante tras las declaraciones del portavoz militar israelí, Avichai Adraee. El ejército advirtió que podría considerar a las ambulancias como objetivos militares si se comprueba su uso por parte de combatientes. Esta situación ha encendido las alarmas en el Ministerio de Salud libanés, que ya reporta la muerte de 26 profesionales médicos desde el inicio de las hostilidades el pasado 2 de marzo.