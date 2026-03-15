Conflicto en Líbano: Israel descarta diálogo directo con el gobierno

El canciller israelí, Gideon Saar, confirmó que Israel no mantendrá negociaciones directas con el gobierno del Líbano, exigiendo medidas contra Hezbolá para frenar la guerra. Mientras Beirut intenta formar una delegación con mediación de USAla tensión aumenta por la advertencia militar sobre el uso de ambulancias y el impacto humanitario de la ofensiva en la región, según Arab News.
Desde Jerusalén, la postura es inflexible: no habrá acercamientos inmediatos. Gideon Saar enfatizó que la prioridad absoluta es que el Ejecutivo libanés asuma la responsabilidad de impedir que las milicias proiraníes sigan utilizando su territorio como base de agresiones. Pese a que el presidente Joseph Aoun manifestó su disposición al diálogo para alcanzar un alto el fuego total, la brecha entre las partes parece profundizarse, publicó Haaretz.
Israel y el factor Jared Kushner
Informes recientes sugieren que las conversaciones, de concretarse, podrían tener lugar en escenarios neutrales como París o Chipre. Un elemento clave en este esquema sería la participación de Jared Kushner, yerno de Donald Trump, junto a Ron Dermer, hombre de confianza de Netanyahu.
Sin embargo, la política interna libanesa complica el panorama; mientras se busca una delegación multisectorial, sectores chiitas aliados a Hezbolá mantienen un escepticismo total sobre las concesiones que Israel podría ofrecer en la mesa de negociación.
Beirut: alerta ambulancias
En el plano operativo, el conflicto ha tomado un cariz alarmante tras las declaraciones del portavoz militar israelí, Avichai Adraee. El ejército advirtió que podría considerar a las ambulancias como objetivos militares si se comprueba su uso por parte de combatientes. Esta situación ha encendido las alarmas en el Ministerio de Salud libanés, que ya reporta la muerte de 26 profesionales médicos desde el inicio de las hostilidades el pasado 2 de marzo.
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