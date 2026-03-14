El 14/3/26 el presidente argentino Javier Milei fue el orador principal del “Madrid Economic Forum”, un evento para empresarios y políticos conservadores: una vez más, la agenda oficial se mezcló con sus gustos y conveniencias personales.
LA COSTOSA BLITZKRIEG LIBERTARIA
1 de cada 4 viajes de Milei al exterior (hizo 35) fue para actos partidarios o premios personales
¿Hay plata o no hay plata para la “guerra cultural relámpago”? Milei se va de Argentina cada 3 semanas. Pasó 1 de cada 7 días de su mandato en el extranjero.
Fue invitado a la capital española por hombres de negocios ligados al mundo de las criptomonedas, ese sector que el Jefe de Estado dijo desconocer casi por completo luego del escándalo de $LIBRA.
Los organizadores del evento han sido cuestionados por la calidad de información que suelen brindar y por utilizar como base Andorra, un paraíso fiscal destinado a menudo para la evasión de impuestos. Las entradas cuestan entre € 49 y € 2500 de acuerdo al nivel de acceso. Se trata de un evento privado que deja jugosas ganancias. Pero… ¿Le pagan los gastos o algún “cachet” a los asistentes?
Desde que asumió en la Casa Rosada, entre el 25 % y el 30% de lo gastado por el erario público argentino en vuelos se destinó a actos partidarios, presentaciones de sus libros o recibir premios personales. A menudo se mezcla el interés genuino del país con cuestiones meramente autoreferenciales.
La Nación ya "invirtió" varios millones de dólares en aviones, traslados terrestres, viáticos y hospedajes. El 90% de esa cifra se utilizó para el alquiler de aviones privados o gastos del ARG01, un Boeing 757-256 adquirido en la gestión de Alberto Fernández.
Sus destinos preferidos fueron:
-USA (16 visitas),
-España, casi siempre por cuestiones partidarias
-Italia, para ver a la premier Georgia Meloni
-Brasil, España, Suiza, Vaticano y Paraguay: 3 visitas cada uno.
-Israel, adonde concurrirá en abril para la celebración de la independencia local, a pesar de la guerra.
2026: el año del escándalo
Tras aprobar en extraordinarias varios proyectos por los que había batallado (Reforma Laboral, nuevo Régimen Penal Juvenil y Ley de Glaciares) el Poder Ejecutivo Nacional se embarcó en una extraña gira por Miami, Nueva York, Santiago de Chile y Madrid.
Sin embargo, mientras se abría la “semana de Argentina en Nueva York”, estalló el escándalo con el jefe de gabinete Manuel Adorni, quien protagonizó un ridículo histórico al justificar la presencia de su mujer en el avión presidencial porque él “se estaba deslomando” en la Gran Manzana.
En 2025 se trasladó 4 veces a USA
El primer viaje fue el 20 de enero cuando el presidente participó de la ceremonia de asunción de Donald Trump.
Un mes más tarde, entre el 19 y 22 de febrero, asistió en Washington a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un foro de ultra derecha más cercano a lo partidario que a los intereses de la Argentina.
Luego, otra movida cuestionable.
A principios de abril, se movilizó con el ministro Luis Caputo a Florida, en el marco de la entrega de premios de las fundaciones liberales Make America Clean Again y We Fund The Blue, donde el jefe de Estado recibió el premio “León de la Libertad”. Quiso ver a Donald Trump pero tuvieron un desencuentro en Mar A Lago.
2024: 5 de sus 13 viajes fueron para temas personales
Asistió a poco de asumir en Balcarce 50 a ediciones de la Conferencia Política de Acción Conservadora en Estados Unidos y Brasil. Además; participó en un acto del partido español Vox (ultra conservador) y también fue objeto de recepción de premios personales en España y Alemania.
Los primeros desplazamientos de su gestión eran austeros, por American Airlines, pero luego se determinó que “por cuestiones de seguridad”, debía abordar de manera sistemática vuelos chárters, exclusivos.
Uno de sus recorridos (o paseos) más cuestionados fue la asistencia a una conferencia partidaria en Madrid, España, del partido de Santiago Abascal, Vox. Cabe destacar que ninguno de los eventos que tienen a los hermanos Milei como protagonistas incluye reuniones con el presidente español
Por el contrario, en sus discursos suele apuntar públicamente contra el Jefe de Estado español y su esposa, Begoña Gómez. Por ello, desató varias crisis diplomáticas con un país que siempre figura en el podio de los que más invierten en Argentina.
En junio del mismo año, recibió el premio Juan de Mariana por su “defensa ejemplar de las ideas de la libertad” durante la gala llamada “Cena de la libertad”.
Luego, recibió la medalla Hayek que confiere la asociación liberal del mismo nombre, en Hamburgo, Alemania. Estas últimas “excursiones” al viejo continente ya se hicieron con aviones contratados especialmente.
Nunca tuvo reuniones con funcionarios actuales del gobierno del coloso sudamericano.
Conclusión: altos costos y poca transparencia
¿Estamos frente a un "debate por las formas" o, lisa y llanamente, se han malversado fondos públicos para cuestiones meramente particulares?
¿Por qué estos temas enojan tanto a la sociedad a principios de 2026?
Porque en la medida que La Libertad Avanza no resuelva la economía, la inflación siga creciendo y el estancamiento de la actividad se prolongue, a Milei se le comenzará a cuestionar hasta el costo de sus propios viajes internacionales.