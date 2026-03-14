1 de cada 4 viajes de Milei al exterior (hizo 35) fue para actos partidarios o premios personales

Los gastos en este tipo de periplos no oficiales contradicen el discurso de austeridad del oficialismo y no tienen un objetivo claro para la Argentina en términos de diplomacia. Existe una contradicción evidente entre el discurso de “no hay plata” con el hecho de tener a un primer mandatario desplazándose para recibir premios de dudosa calidad. Los gastos en este tipo de periplos no oficiales contradicen el discurso de austeridad del oficialismo y no tienen un objetivo claro para la Argentina en términos de diplomacia. Existe una contradicción evidente entre el discurso de “no hay plata” con el hecho de tener a un primer mandatario desplazándose para recibir premios de dudosa calidad.

Javier Milei avión P Javier Milei y un avión de la flota presidencial

Sus destinos preferidos fueron:

-USA (16 visitas),

-España, casi siempre por cuestiones partidarias

-Italia, para ver a la premier Georgia Meloni

-Brasil, España, Suiza, Vaticano y Paraguay: 3 visitas cada uno.

-Israel, adonde concurrirá en abril para la celebración de la independencia local, a pesar de la guerra.

Milei Trump 2P Donald Trump y Javier Milei

2026: el año del escándalo

Tras aprobar en extraordinarias varios proyectos por los que había batallado (Reforma Laboral, nuevo Régimen Penal Juvenil y Ley de Glaciares) el Poder Ejecutivo Nacional se embarcó en una extraña gira por Miami, Nueva York, Santiago de Chile y Madrid.

Sin embargo, mientras se abría la “semana de Argentina en Nueva York”, estalló el escándalo con el jefe de gabinete Manuel Adorni, quien protagonizó un ridículo histórico al justificar la presencia de su mujer en el avión presidencial porque él “se estaba deslomando” en la Gran Manzana.

adorniyesposa El jefe Gabinete, Manuel Adorni, junto a su esposa x.com/fmjai

En 2025 se trasladó 4 veces a USA

El primer viaje fue el 20 de enero cuando el presidente participó de la ceremonia de asunción de Donald Trump.

Un mes más tarde, entre el 19 y 22 de febrero, asistió en Washington a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un foro de ultra derecha más cercano a lo partidario que a los intereses de la Argentina.

Luego, otra movida cuestionable.

A principios de abril, se movilizó con el ministro Luis Caputo a Florida, en el marco de la entrega de premios de las fundaciones liberales Make America Clean Again y We Fund The Blue, donde el jefe de Estado recibió el premio “León de la Libertad”. Quiso ver a Donald Trump pero tuvieron un desencuentro en Mar A Lago.

stallone-milei.jpg Sylvester Stallone, Karina Milei y Javier Milei en Mar-a-Lago.

2024: 5 de sus 13 viajes fueron para temas personales

Asistió a poco de asumir en Balcarce 50 a ediciones de la Conferencia Política de Acción Conservadora en Estados Unidos y Brasil. Además; participó en un acto del partido español Vox (ultra conservador) y también fue objeto de recepción de premios personales en España y Alemania.

Los primeros desplazamientos de su gestión eran austeros, por American Airlines, pero luego se determinó que “por cuestiones de seguridad”, debía abordar de manera sistemática vuelos chárters, exclusivos.

image Javier Milei: ¿Viaja como conferencista o presidente?

Sin embargo, en abril, a 4 meses de su asunción, fue a los Estados Unidos para recibir el premio “embajadores internacionales de la luz” por parte de la organización Jabad Lubavitch. Una cuestión mucho más ligada a sus aspiraciones personales que a los destinos de la Argentina. Por entonces, las comitivas eran reducidas: 6 personas. Sin embargo, en abril, a 4 meses de su asunción, fue a los Estados Unidos para recibir el premio “embajadores internacionales de la luz” por parte de la organización Jabad Lubavitch. Una cuestión mucho más ligada a sus aspiraciones personales que a los destinos de la Argentina. Por entonces, las comitivas eran reducidas: 6 personas.

Uno de sus recorridos (o paseos) más cuestionados fue la asistencia a una conferencia partidaria en Madrid, España, del partido de Santiago Abascal, Vox. Cabe destacar que ninguno de los eventos que tienen a los hermanos Milei como protagonistas incluye reuniones con el presidente español

El rey Felipe VI y el 1er. ministro Pedro Sánchez: Cerró España. Pedro Sánchez y el Rey Felipe de España

Por el contrario, en sus discursos suele apuntar públicamente contra el Jefe de Estado español y su esposa, Begoña Gómez. Por ello, desató varias crisis diplomáticas con un país que siempre figura en el podio de los que más invierten en Argentina.

En junio del mismo año, recibió el premio Juan de Mariana por su “defensa ejemplar de las ideas de la libertad” durante la gala llamada “Cena de la libertad”.

Luego, recibió la medalla Hayek que confiere la asociación liberal del mismo nombre, en Hamburgo, Alemania. Estas últimas “excursiones” al viejo continente ya se hicieron con aviones contratados especialmente.

En julio, llegó el quinto viaje partidario. En este caso, a un evento de la CPAC en Camboriú, Brasil, donde maltrató de manera pública a Lula Da Silva, a pesar de ser el presidente vecino nuestro principal socio comercial a nivel global. Luego de la CPAC, se reunió con Jair Bolsonaro y su hijo, Eduardo Bolsonaro. En julio, llegó el quinto viaje partidario. En este caso, a un evento de la CPAC en Camboriú, Brasil, donde maltrató de manera pública a Lula Da Silva, a pesar de ser el presidente vecino nuestro principal socio comercial a nivel global. Luego de la CPAC, se reunió con Jair Bolsonaro y su hijo, Eduardo Bolsonaro.

Nunca tuvo reuniones con funcionarios actuales del gobierno del coloso sudamericano.

milei-bolsonaro.jpg Javier Milei y Jair Bolsonaro

Conclusión: altos costos y poca transparencia

¿Estamos frente a un "debate por las formas" o, lisa y llanamente, se han malversado fondos públicos para cuestiones meramente particulares?

Los viajes de los funcionarios públicos, su costo y las agendas que desarrollan deberían estar publicados en sitios oficiales y en formatos abiertos para que todos puedan auscultarlos. No tendría que ser necesario para las ONGs de transparencia, para el periodismo o los legisladores elaborar un pedido de acceso a la información pública para conseguir cada dato. Los viajes de los funcionarios públicos, su costo y las agendas que desarrollan deberían estar publicados en sitios oficiales y en formatos abiertos para que todos puedan auscultarlos. No tendría que ser necesario para las ONGs de transparencia, para el periodismo o los legisladores elaborar un pedido de acceso a la información pública para conseguir cada dato.

¿Por qué estos temas enojan tanto a la sociedad a principios de 2026?

Porque en la medida que La Libertad Avanza no resuelva la economía, la inflación siga creciendo y el estancamiento de la actividad se prolongue, a Milei se le comenzará a cuestionar hasta el costo de sus propios viajes internacionales.