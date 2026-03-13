Donald Trump juega a la geopolítica con el narco mientras Javier Milei no tiene ni idea

Es de ignorante encontrarle valores morales a Primer Comando da Capital, Cártel de Sinaloa, Comando Vermelho, Jalisco Nueva Generación, Tren de Aragua o cualquiera de las maras centroamericanas, maquinarias del crimen diversificado: tráfico de sustancias, de armas, de personas, de metales, producción y comercio de drogas sintéticas, etc.

Muchos sospechan que un Presidente que no estudia los temas (tampoco su 'deslomado' Jefe de Gabinete de Ministros) sin embargo toma decisiones tal como él si estuviera especializado.

De Javier Milei a Donald Trump

Pero ningún gobierno cae por la inseguridad ni ningún candidato gana una elección por la inseguridad. Por lo tanto, existe la impunidad para los gobernantes. Todo se circunscribe al impacto mediático del luto de alguna familia damnificada. Luego, la resignación, el acostumbramiento y la esperanza de que la próxima víctima ocurra en la vereda de enfrente.

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Hace 10 años, cuando todavía estaba cercano el Triple Crimen de General Rodríguez y se especulaba con la efedrina rumbo a México, Etcharren advirtió: "De un tiempo a esta parte, nuestro país se debate entre la banalización y el reduccionismo de problemáticas que cambiaron no sólo los usos y costumbres sino también la cosmovisión de los procesos sociales y urbanos que hoy se encuentran atravesados por un flagelo que se ha mundializado: el narcotráfico".

Ejemplo de banalización 2015: "Cuando un candidato dice que la radarización es la primera medida a tomar para contener al narco es porque no tiene idea de qué hacer con el tema."

Efectivamente, el crimen organizado siguió avanzando, aprovechando esa banalización del delito. Consecuencia de las fronteras porosas, los procedimientos fueron más sofisticados y el movimiento del dinero se hizo más complejo. Etcharren describe a las organizaciones activas en la Argentina como multinacionales de diverso volumen, con presencia de brasileros, mexicanos, colombianos, venezolanos, peruanos..., que Trump promete exterminar.

Sin embargo, si no lo logró en USA ¿por qué lo conseguiría en Latinoamérica?

El gobierno de USA aplica cada año US$ 47.000 millones al combate contra las drogas. Es un negocio importante para decenas de proveedores pero el éxito es cuestionable.

Sólo la DEA (Drug Enforcement Agency) se lleva casi US$ 4.000 millones, más de US$ 6.000 por minuto para muy poco... imaginen qué ocurrirá la Argentina, donde los recursos para estos temas siempre son escasos.

Después del dineral, según Pew Research Center, 88% de los adultos estadounidenses está de acuerdo en que la marihuana debería ser legal tanto para uso médico como recreativo.

La marihuana es la ventana de apertura a otras experiencias adictivas.

Es un tema complejo. El presupuesto es apenas una parte de la guerra. Quizás se mira demasiado el posible dinero del terrorismo y no tanto el de los cárteles. Hay mucha tolerancia hacia los fármacos. Y una gran hipocresía del poder.

Milei carece de aportes al respecto. Nayib Bukele al menos aportó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad en Tecoluca, El Salvador.

Para colmo, según Etcharren, Milei ha continuado con la destrucción de Gendarmería Nacional, fuerza de seguridad que lideraba la guerra al narcotráfico: "Más de 10 años de uso y abuso de la Fuerza Federal. Degradación y aumento de nichos de corrupción". Quizás la víctima siguiente resulten las Fuerzas Armadas.

Reflexiones

No le vamos a contar la entrevista a Etcharren. No tiene gracia. Lo que se pretende es que Ud. pueda aprovecharla en el formato audiovisual de Spotify o de YouTube.

Sí le dejamos algunas definiciones a tener en cuenta:

##"La inseguridad también es una decisión política."

##"La desfederalización es fundamental dentro del programa de seguridad de cada provincia comprometida en la recomposición del tejido social."

##"El narcomenudeo es el brazo violento/armado del narcotráfico en los barrios."

##"Ponerle trabas a la lucha contra el narcomenudeo es directamente proporcional a entregar a los barrios a la violencia de la droga."

#"Microtráfico no es narcomenudeo. El microtráfico comunica el narcotráfico y el narcomenudeo. Es la distribución y comercialización de estupefacientes en los barrios, vendido al menudeo."

##"Las requisas nunca deben ser avisadas. Nunca se le debe dar al delito espacio para el engaño. Controlar el servicio penitenciario es fundamental para seguir trabajando en un esquema de seguridad pública y ciudadana."

##"El Punto Tripartito (Argentina/Chile/Bolivia) lleva años de anomia y, entonces, de fertilidad para el delito 'golondrina' y la configuración de redes del crimen organizado."

##"La inseguridad 2026 no es la misma de 2016. Tampoco el narcotráfico y el narcomenudeo, delitos complejos entrelazados que en las provincias de frontera requieren de más acciones por la falta de programas proactivos federales."

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