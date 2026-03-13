Javier Milei ya se encuentra en España, donde llevará a cabo una serie de actividades de índole personal (no oficiales), con una nueva participación el Madrid Economic Forum 2026 como evento principal. Mal timing para este viaje internacional pagado con fondos públicos, cuando el Gobierno está envuelto en escándalo por el 'Adornigate'.
CASTA LIBERTARIA
Mal timing: Viaje personal de Javier Milei a España ("con la tuya"...)
Javier Milei se fue a España para realizar actividades de índole personal (no oficiales) y suma polémica en un momento complicado. ¿Quién paga el viaje?
Si bien las críticas se han concentrado en la figura de Manuel Adorni por llevar a su mujer en la comitiva oficial a Nueva York (más allá del viaje en avión privado a Punta del Este, escándalo que estalló luego), no hay que olvidar que fueron los hermanos Milei los que autorizaron al jefe de Gabinete. Es decir, no fue una acción individual sino que involucra principalmente al Presidente y a su hermana, Secretaria General de la Presidencia de la Nación, que dieron el Ok para que Bettina Angeletti se suba al avión presidencial.
Esto, como se ha repetido en reiteradas oportunidades, generó polémica no sólo por el costo económico ("marginal", según Milei) de sumar a una persona que no es funcionaria a la comitiva sino principalmente por la cuestión simbólica, en un gobierno que se jacta de ir contra los privilegios de la "casta" -incluso prohibieron que los vehículos oficiales sean utilizados por familiares de funcionarios- y termina haciendo lo mismo que dice cuestionar.
En este contexto, el nuevo viaje de Javier Milei a España -es la quinta visita a dicho país desde que asumió la Presidencia- para realizar actividades que no tienen que ver con su función oficial, usando fondos públicos, echa más 'leña al fuego'. O, ¿quién paga el viaje y la estadía del Presidente?
“No te puedo decir, es información confidencial”, respondió Víctor Domínguez, uno de los organizadores del Madrid Economic Forum 2026, cuando en el diario La Nación le preguntaron quién costea los gastos del viaje de Milei. ¿Confidencial? Este asunto requiere de absoluta transparencia, dado que podría haber conflicto de intereses, violación de la Ley de Ética Pública (ley 25.188) o incluso delito de cohecho si el Presidente aceptara un 'obsequio' (ya sea bien o servicio) de un privado.
Cabe destacar que en la agenda de Milei en España figuran todas actividades personales: este sábado 14/03 participará en el Madrid Economic Forum 2026, un evento de corte ultraliberal dominado por la agenta antiwoke, y se reunirá con su amigo y aliado internacional Santiago Abascal, presidente de Vox.
Junto a su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, el Presidente partió desde Buenos Aires anoche y aterrizó en Madrid a las 16:30 hora española (12:30 horas en Argentina). Según han informado desde el Gobierno argentino, la agenda de los hermanos Milei para este viernes está vacía.
El sábado, Milei se reunirá con Santiago Abascal, a las 10:00 horas (06:00 horas en Argentina), y una hora después tiene programada otra reunión con su amigo Jesús Herta de Soto, un economista y profesor universitario cercano al libertario.
A las 20.15 (16:15 horas en Argentina), disertará en el Foro ultraliberal, organizado por expertos en criptomonedas, las empresas Racks Labs y Abast, ambas registradas en Andorra, un pequeño principado cercano a Francia que es utilizado por las grandes fortunas como refugio fiscal por su baja tributación.
Se espera que el presidente abandone España a las 23:00 horas (19:00 horas en Argentina) y aterrice en Ciudad de Buenos Aires el domingo 15 de marzo a las 09:30 hora local (13:30 horas en España). Una vez más, Milei abandonará territorio español sin mantener encuentros oficiales con las autoridades gubernamentales. Tampoco hay en agenda reuniones con empresarios locales.
Javier Milei se autorizó a sí mismo, sin pasar por el Congreso
El Congreso nacional nunca recibió un pedido de autorización para viajes al exterior del Ejecutivo: Javier Milei se autorizó a sí mismo, vía decreto, aunque lo podría haber enviado en las sesiones extraordinarias.
El 16 de enero pasado, el Presidente se autorizó a sí mismo los viajes al exterior, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 17/2026, consignando que por el receso del Congreso "no se encuentra sancionada una ley por medio de la cual se otorgue permiso al Presidente de la Nación para ausentarse del territorio nacional".
Sin embargo, el Congreso sesionó en febrero, y desde el 1 de marzo está en período de sesiones ordinarias.
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