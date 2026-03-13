Mal timing: Viaje personal de Javier Milei a España ("con la tuya"...)

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Cabe destacar que en la agenda de Milei en España figuran todas actividades personales: este sábado 14/03 participará en el Madrid Economic Forum 2026, un evento de corte ultraliberal dominado por la agenta antiwoke, y se reunirá con su amigo y aliado internacional Santiago Abascal, presidente de Vox.

Junto a su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, el Presidente partió desde Buenos Aires anoche y aterrizó en Madrid a las 16:30 hora española (12:30 horas en Argentina). Según han informado desde el Gobierno argentino, la agenda de los hermanos Milei para este viernes está vacía.

El sábado, Milei se reunirá con Santiago Abascal, a las 10:00 horas (06:00 horas en Argentina), y una hora después tiene programada otra reunión con su amigo Jesús Herta de Soto, un economista y profesor universitario cercano al libertario.

A las 20.15 (16:15 horas en Argentina), disertará en el Foro ultraliberal, organizado por expertos en criptomonedas, las empresas Racks Labs y Abast, ambas registradas en Andorra, un pequeño principado cercano a Francia que es utilizado por las grandes fortunas como refugio fiscal por su baja tributación.

Se espera que el presidente abandone España a las 23:00 horas (19:00 horas en Argentina) y aterrice en Ciudad de Buenos Aires el domingo 15 de marzo a las 09:30 hora local (13:30 horas en España). Una vez más, Milei abandonará territorio español sin mantener encuentros oficiales con las autoridades gubernamentales. Tampoco hay en agenda reuniones con empresarios locales.

Javier Milei se autorizó a sí mismo, sin pasar por el Congreso

El Congreso nacional nunca recibió un pedido de autorización para viajes al exterior del Ejecutivo: Javier Milei se autorizó a sí mismo, vía decreto, aunque lo podría haber enviado en las sesiones extraordinarias.

El 16 de enero pasado, el Presidente se autorizó a sí mismo los viajes al exterior, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 17/2026, consignando que por el receso del Congreso "no se encuentra sancionada una ley por medio de la cual se otorgue permiso al Presidente de la Nación para ausentarse del territorio nacional".

Sin embargo, el Congreso sesionó en febrero, y desde el 1 de marzo está en período de sesiones ordinarias.

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