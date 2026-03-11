En las últimas horas cerró el mercado de pases en Argentina y es por eso que River ya empezó a prepararse para lo que será el próximo periodo de traspasos. Uno de los objetivos que tiene Eduardo Coudet es sumar a un arquero de experiencia y apareció en el radar un nombre que no estaba en los planes.
BATACAZO
Ni Bono ni Rochet: River sacude el mercado y va por un arquero campeón de Sudamérica
A pesar del buen nivel de Santiago Beltrán, River tiene pensado ir a la carga por un arquero de categoría.
El arco de River está transitando un periodo particular ya que se diagramó el 2026 con Franco Armani como titular y capitán del equipo en lo que está siendo su último año de contrato, pero una lesión importante en el tendón de Aquiles derecho lo está sacando de las canchas. Jeremías Ledesma fue vendido y esto hizo que el que tome la posta sea Santiago Beltrán.
Hay que decir que desde que le tocó saltar al campo de juego en la pretemporada, Santiago Beltrán ha sido una garantía y contra Independiente Rivadavia tuvo su mejor encuentro con atajadas impresionantes y salvadoras. A pesar de su nivel, Coudet pretende para el próximo mercado de pases sumar a un arquero de experiencia para que toda la responsabilidad no recaiga sobre un juvenil.
En base a este pedido del entrenador comenzaron a surgir diferentes opciones. El nombre de Yassine Bounou, mejor conocido como Bono, apareció como un sueño mientras que en un plano más terrenal se mencionó a Sergio Rochet, arquero de la Selección de Uruguay y viejo conocido de Coudet, como una variante más potable.
River va por el arquero de Lanús
Sin embargo, ahora aparece otro nombre sobre la mesa. Leonardo Gabes afirmó en ESPN que River tiene apuntado fuertemente a Nahuel Losada, arquero de Lanús que viene de ser vital para las consagraciones del Granate en la Copa Sudamericana y en la Recopa Sudamericana. “Escuché una charla donde decían que en River están interesados en Losada”, comentó el panelista.
Hay una situación que ayudaría y mucho a River en esta situación y es que Losada es el único jugador de Lanús que tiene cláusula de salida y la misma está valuada en 5 millones de dólares, una cifra que no parece ser tan elevada para el Millonario. Se verá en los próximos meses si efectivamente Coudet y Di Carlo avanzan por el arquero Granate.
