Dónde ver Boca-San Lorenzo: Xeneize y Ciclón buscan ser único escolta de Vélez

"Si San Lorenzo pierde medio a cero y no hubiese elecciones, Damián Ayude está afuera"

Las palabras son de Gonzalo Orellano, periodista que cubre el día a día de San Lorenzo para DSports Radio. La declaración refiere al salto de calidad que el equipo de Damián Ayude mantiene pendiente. Tuvo un buen cierre de 2025, pero el comienzo de 2026 ha sido inestable.

Según Orellano, el partido ante Boca puede ser una estocada irreversible, y Ayude se mantendría en el cargo solo porque las elecciones en San Lorenzo, que son el 30 de mayo, envuelven el panorama dentro de puras especulaciones.