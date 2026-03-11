Dos denuncias penales contra Adorni: Crece la presión opositora y aparece archivo demoledor

Embed - MANUEL ADORNI DESDE LA "ARGENTINA WEEK": "PRESIDENCIA INVITÓ A MI MUJER A QUE ME ACOMPAÑE"

A propósito de esto, reflotó en las redes un archivo que resulta brutal para el jefe de Gabinete en el que él mismo anuncia la firma de un decreto (el 712/2024) por el cual la flota de aviones oficial "no podrá ser utilizado para viajes particulares". Adorni aprovechó entonces para mofarse de la utilización que durante el kirchnerismo se hizo de las aeronaves al señala que las mismas "no se van a poder usar para traer diarios de papel del sur, traer a familiares desde el sur, viajar a un cumpleaños familiar o usar para cualquier otra actividad por fuera de la agenda pública".

En la misma presentación, de agosto de 2024 (el decreto se publicó el 12/08 de ese año en el Boletín Oficial) Adorni se jactaba de "en la Argentina del ajuste de Milei" el uso arbitrario del avión presidencial "es otro privilegio que se termina". El video viralizado se completa con las declaraciones del ministro a Eduardo Feinmann con las que confirma que él sigue gozando de los "privilegios" que denuncia.

"Hemos decretado que los aviones del Estado no podrán ser usados para llevar familiares de funcionarios. Este es otro PRIVILEGIO que se TERMINA"

(excepto si es mi esposa) pic.twitter.com/P3r8u6c2Qw — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) March 11, 2026

En el mismo reportaje en el canal A24, Adorni confirmó, por otro lado, el rumor de que viajó a Punta del Este en un avión privado. No quiso abundar en detalles al afirmar que se trataba de su "vida privada", pero aseguró que lo costeó él mismo "de punta a punta", sin recursos públicos.

De todas formas, el bloque de Frente Patria en Diputados presentó un proyecto de resolución para interpelar al jefe de Gabinete tanto en lo relacionado a la presencia de su esposa en la comitiva oficial como al viaje a la ciudad balnearia uruguaya.

En cuanto a esto último, el peronismo busca que Adorni acredite "fehacientemente la modalidad de pago, el origen de los fondos y la identidad de la persona humana o jurídica que sufragó dicho desplazamiento, dado el caracter ajeno a sus funciones públicas".

Este pedido se suma con los realizados por el diputado socialista Esteban Paulón, que presentó en el Congreso un proyecto de pedido de informe y, por otro lado, requirió información directamente a Presidencia.

Por otro lado, el dirigente radical Agustín Rombolá anunció que presentó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción y apuntó contra el funcionario en redes sociales. “Acabo de denunciar a Manuel Adorni en la Oficina Anticorrupción por su vida de casta. Que explique el interés nacional de que su mujer lo acompañe a Nueva York en el avión presidencial y cómo pudo pagar un avión privado a Punta del Este con un sueldo de $3,5 millones”, escribió.

Denuncias penales

El episodio que involucra al jefe de Gabinete condujo a la presentación este miércoles de 2 denuncias penales en los tribunales de Comodoro Py.

Una fue la que hizo ladiputada Marcela Pagano, alguna vez libertaria y hoy enfrentada a la Casa Rosada, por los delitos de malversación de caudales públicos, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

"Presenté una denuncia penal para que se investiguen los delitos que el propio Manuel Adorni describía en su conferencia de prensa de 2024 acerca de los privilegios de la casta política que él ahora usufructúa a cara descubierta", dijo pagano en un tuit en el que compartió el archivo que se viralizó.

"Javier Milei debería exigirle la renuncia indeclinable a este soldado de la CASTA! AFUERAAAAA!", agregó.

La presentación recayó por sorteo en el juzgado N°11 que subroga Marcelo Martínez de Giorgi.

La otra denuncia la realizó Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner y de la AFA, por el delito de malversación de fondos. La misma quedó a cargo del juez Daniel Rafecas.

“Si se desloma o no, no es una excusa válida”, dijo el letrado, según ámbito.com, ya que -agregó- “la función pública es una elección no una obligación, y si necesita su apoyo que vaya a terapia”.