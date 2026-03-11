Un hincha del FC Barcelona quiso ir a St James' Park y terminó a seis horas de Newcastle

El error se descubrió cuando el aficionado llegó a los accesos del estadio y mostró su entrada al personal del club. Fue entonces cuando todos entendieron lo ocurrido: el hincha había seguido las indicaciones correctas… pero hacia el St James’ Park equivocado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OfficialECFC/status/2031674018277769725?s=20&partner=&hide_thread=false It was a tale of two cities and two very different football grounds for an @FCBarcelona fan who turned up at the wrong St James Park last night



The Spanish supporter, who made the journey to Devon from London, turned up at the turnstiles of Exeter City’s Adam Stansfield stand… pic.twitter.com/uhpqsKWWQT — Exeter City FC (@OfficialECFC) March 11, 2026

El Exeter City lo ayudó y defendió la historia en redes

Lejos de quedarse solo en la confusión, el episodio terminó teniendo un final inesperado. Al enterarse de lo ocurrido, los responsables del Exeter City, club que milita en la League One del fútbol inglés, decidieron ayudar al aficionado y le ofrecieron una entrada para el partido que el equipo disputaba esa misma noche ante Lincoln City.

De esa manera, el hincha del Barcelona al menos pudo ver fútbol, aunque no el encuentro que había viajado a presenciar. El partido se jugó bajo las luces del estadio del Exeter y el visitante terminó viviendo una experiencia muy distinta a la que había imaginado al salir desde Londres.

El club también aprovechó la historia para compartirla en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral. Sin embargo, algunos usuarios comenzaron a poner en duda la anécdota y sugirieron que podía tratarse de una estrategia de marketing del propio Exeter City.

Ante esas críticas, el club respondió que la historia era completamente real y publicó incluso imágenes del recorrido que el propio aficionado había seguido en su teléfono, mostrando cómo el GPS lo había guiado hasta el St James’ Park del sur de Inglaterra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Stadium_Dreams/status/1931319940721590397?s=20&partner=&hide_thread=false St James Park



Exeter

Capacity 8,200

Exeter City #ecfc pic.twitter.com/iHOf7Rgudu — Stadiums Of Our Dreams (@Stadium_Dreams) June 7, 2025

---------------

+ de Golazo24

Eres un cono...: Gerard Piqué se burla de Álvaro Arbeloa en la previa de la Kings League

Mundial 2026-Champions League: Italia y un karma llamado Noruega

Champions League: Atlético Madrid golea 4-1 a Brujas y clasifica, Inter 1-2 Bodo, los noruegos a 8vos

Real Madrid y Liverpool estudian un intercambio que involucra a dos de sus figuras

Impacto en Boca: Leandro Paredes dejó expuesto a Edinson Cavani