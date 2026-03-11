Las historias más curiosas del fútbol muchas veces no ocurren dentro del campo, sino en el camino hacia el estadio. Esta vez, el protagonista fue un aficionado del FC Barcelona que vivió una experiencia tan insólita como viral: intentó asistir a un partido de Champions League y terminó en un estadio completamente distinto.
UN ERROR DE MAPS
Un hincha del FC Barcelona quiso ir a St James' Park y terminó a seis horas de Newcastle
Viajó desde Londres para ver al Barcelona en Champions League, pero el GPS lo llevó al estadio del Exeter City, a cientos de kilómetros del partido real.
El episodio ocurrió en una jornada en la que el Barcelona volvió a jugar una fase de octavos en Europa. El equipo catalán empató 1-1 en su partido de Champions contra el Newcastle, rescatando un punto gracias a un penal de Lamine Yamal en el minuto 90. El conjunto blaugrana no tuvo su mejor noche y el gol del joven atacante terminó evitando una derrota que parecía cercana.
Mientras el partido se jugaba, sin embargo, otra historia comenzaba a circular en redes sociales. Un aficionado que había viajado desde Londres para ver al Barcelona en St James’ Park terminó llegando al estadio equivocado, una confusión que rápidamente explotó en X, portales deportivos y redes, convirtiéndose en una de las anécdotas más comentadas del día.
Dos St James’ Park y un viaje al estadio equivocado
La anécdota comenzó a conocerse cuando el propio Exeter City compartió la historia en sus redes sociales. El club inglés publicó un mensaje contando lo ocurrido con un aficionado del Barcelona que llegó por error a su estadio, que curiosamente también se llama St James’ Park, el mismo nombre que el recinto donde juega el Newcastle United.
Según explicó el club, el hincha había viajado desde Londres siguiendo las indicaciones de su teléfono móvil para llegar al estadio. El problema fue que al introducir “St James’ Park” en el GPS, el sistema lo llevó hasta el campo del Exeter City, ubicado en Devon, a unas seis horas y media del estadio donde realmente se disputaba el partido.
El error se descubrió cuando el aficionado llegó a los accesos del estadio y mostró su entrada al personal del club. Fue entonces cuando todos entendieron lo ocurrido: el hincha había seguido las indicaciones correctas… pero hacia el St James’ Park equivocado.
El Exeter City lo ayudó y defendió la historia en redes
Lejos de quedarse solo en la confusión, el episodio terminó teniendo un final inesperado. Al enterarse de lo ocurrido, los responsables del Exeter City, club que milita en la League One del fútbol inglés, decidieron ayudar al aficionado y le ofrecieron una entrada para el partido que el equipo disputaba esa misma noche ante Lincoln City.
De esa manera, el hincha del Barcelona al menos pudo ver fútbol, aunque no el encuentro que había viajado a presenciar. El partido se jugó bajo las luces del estadio del Exeter y el visitante terminó viviendo una experiencia muy distinta a la que había imaginado al salir desde Londres.
El club también aprovechó la historia para compartirla en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral. Sin embargo, algunos usuarios comenzaron a poner en duda la anécdota y sugirieron que podía tratarse de una estrategia de marketing del propio Exeter City.
Ante esas críticas, el club respondió que la historia era completamente real y publicó incluso imágenes del recorrido que el propio aficionado había seguido en su teléfono, mostrando cómo el GPS lo había guiado hasta el St James’ Park del sur de Inglaterra.
