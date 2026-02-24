Noruega se ha convertido en el karma futbolístico de Italia, ya que le produjo dolores de cabeza tanto a nivel selecciones como en las Eliminatorias al Mundial 2026 como a nivel clubes con la reciente eliminación del Inter de la Champions League a manos del humilde Bodo Glimt.
LO VE Y LLORA
Mundial 2026-Champions League: Italia y un karma llamado Noruega
Inter acaba de ser eliminado por el conjunto noruego Bodo Glimt, además en eliminatorias al Mundial 2026 los nórdicos mandaron a los tanos al repechaje.
Mundial 2026: Noruega manda al repechaje a Italia
Italia arrastra dos eliminaciones en las eliminatorias mundialistas de forma consecutiva, no asistió a Rusia 2018 ni a Qatar 2022. A esto hay que sumarle que en las últimas dos Copas del Mundo en las cuales estuvo presente (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) fue eliminado en fase de grupos. Esto quiere decir que la última vez que jugó un playoff de Mundial fue en 2006, cuando levantó su 4º Copa del Mundo.
En las Eliminatorias de UEFA para el Mundial 2026 había caído en un grupo medianamente accesible, solo con un equipo que podía presentar peligro, y que realmente le hizo más daño de lo pensado, Noruega, el país que está complicando al fútbol italiano en este último tiempo.
Italia cayó en el grupo “I” junto a Noruega, Israel, Moldavia y Estonia, grupo de 5 y un poco más difícil que los de 4. Si bien Israel presentó algún problema al principio el verdadero y gran karma de Italia fue Noruega. Los nórdicos derrotaron a la 4 veces campeona del mundo en los dos partidos, fue 3-0 en Noruega en el debut de la “Azzurra” en las Eliminatorias, y 1-4 en Italia.
De esta forma, Noruega clasificó al Mundial luego de 28 años e Italia se fue al repechaje, donde en unos días se medirá en la semifinal ante Irlanda del Norte de local a partido único. De pasar a al final será visitante de Gales o Bosnia. Una ruta durísima y la cual si supera clasificará al Mundial 2026 y quedará emparejado en la zona “B” junto al local Canadá, Qatar y Suiza, a priori accesible.
Champions League: El Bodo Glimt noruego saca al Inter en 16vos de final
Al duro momento que Noruega le propinó a la selección de Italia se suma el resultado a nivel clubes que se acaba de dar entre Inter de Milán y Bodo Glimt, donde los noruegos eliminaron a los italianos en 16vos de final con un resultado global de 5-2 (3-1 en la ida y 1-2 en la vuelta).
El Bodo Glimt no es de los equipos grandes de Noruega como Molde o Roseborg, es oriundo de la ciudad de Bodo de apenas poco más de 50 mil habitantes y que juega por primera vez una fase final de Champions League.
El equipo noruego había sacado buenos resultados en los primeros partidos (empates con Tottenham y Borussia Dortmund) pero parecía que se quedaba afuera. Las últimas dos fechas eran ante Manchester City y Atlético Madrid, solo dos triunfos y otros resultados producirían el milagro de clasificar a 16vos. Y el milagro sucedió.
Un 3-1 a Manchester City como local y un 1-2 con Atlético Madrid como visitante lo metieron en 16vos de final en la posición 23º (entraban hasta el 24º). Pero esto recién empezaba.
Lejos de ser resultados casuales le tocó cruzarse con Inter de Italia en los 16vos de final, no era favorito, al contrario, era número puesto a ser eliminado. Pero dio el batacazo, en la ida le ganó 3 a 1 y en la vuelta 1-2 arriba de nuevo. Otra vez Noruega amargaba a Italia.
Bonus: Noruega se queda con el medallero en los JJOO de Italia
Por si esto fuera poco y para ponerle la frutilla al postre entre las amarguras que Noruega le produjo a Italia, en los recientes Juegos Olímpicos de Invierno el ganador del medallero fue nada más y nada menos que el país nórdico.
Noruega finalizó en la cima del medallero con un total de 41 medallas, de las cuales 18 fueron de oro, lo siguió EEUU con 12 doradas, Países Bajos con 10 de oro al igual que Italia que quedó 4º por las medallas de plata obtenidas (6 contra 7 de los “holandeses”).
Esto cierra el karma de Italia a nivel deportivo en esta temporada 25/26, el cual tiene un nombre, y ese nombre es Noruega.
+ de Golazo24
Champions League: Atlético Madrid golea 4-1 a Brujas y clasifica, Inter 1-2 Bodo, los noruegos a 8vos
San Lorenzo 0-1 Instituto: el Ciclón busca el envión, la Gloria seguir de racha
Boca vs Gimnasia de Chivilcoy EN VIVO: Hora, TV y formaciones