Mundial 2026-Champions League: Italia y un karma llamado Noruega

Champions League: El Bodo Glimt noruego saca al Inter en 16vos de final

Al duro momento que Noruega le propinó a la selección de Italia se suma el resultado a nivel clubes que se acaba de dar entre Inter de Milán y Bodo Glimt, donde los noruegos eliminaron a los italianos en 16vos de final con un resultado global de 5-2 (3-1 en la ida y 1-2 en la vuelta).

El Bodo Glimt no es de los equipos grandes de Noruega como Molde o Roseborg, es oriundo de la ciudad de Bodo de apenas poco más de 50 mil habitantes y que juega por primera vez una fase final de Champions League.

El equipo noruego había sacado buenos resultados en los primeros partidos (empates con Tottenham y Borussia Dortmund) pero parecía que se quedaba afuera. Las últimas dos fechas eran ante Manchester City y Atlético Madrid, solo dos triunfos y otros resultados producirían el milagro de clasificar a 16vos. Y el milagro sucedió.

Un 3-1 a Manchester City como local y un 1-2 con Atlético Madrid como visitante lo metieron en 16vos de final en la posición 23º (entraban hasta el 24º). Pero esto recién empezaba.

Lejos de ser resultados casuales le tocó cruzarse con Inter de Italia en los 16vos de final, no era favorito, al contrario, era número puesto a ser eliminado. Pero dio el batacazo, en la ida le ganó 3 a 1 y en la vuelta 1-2 arriba de nuevo. Otra vez Noruega amargaba a Italia.

Bonus: Noruega se queda con el medallero en los JJOO de Italia

Por si esto fuera poco y para ponerle la frutilla al postre entre las amarguras que Noruega le produjo a Italia, en los recientes Juegos Olímpicos de Invierno el ganador del medallero fue nada más y nada menos que el país nórdico.

Noruega finalizó en la cima del medallero con un total de 41 medallas, de las cuales 18 fueron de oro, lo siguió EEUU con 12 doradas, Países Bajos con 10 de oro al igual que Italia que quedó 4º por las medallas de plata obtenidas (6 contra 7 de los “holandeses”).

Esto cierra el karma de Italia a nivel deportivo en esta temporada 25/26, el cual tiene un nombre, y ese nombre es Noruega.

