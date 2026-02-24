Champions League: Atlético Madrid golea 4-1 a Brujas y clasifica, Inter 1-2 Bodo, los noruegos a 8vos

En un partido que tranquilamente se podría dividir en dos encuentros diferentes el Atlético Madrid logró golear 4 a 1 al Brujas y pasar a octavos de final de la Champions League. Con un segundo tiempo demoledor dejó sin chances a un dignísimo equipo belga que le jugó de igual a igual en casi toda la serie. El global fue 7 a 4.

El primer tiempo fue muy parejo, se vio a una equipo belga tomar la delantera en cuanto a posesión y el local parecía perdido, pero en el mejor momento del visitante llegó el gol del conjunto de Simeone. Alexander Sorloth, quién sería el héroe de la noche puso el 1 a 0 transitorio. Pero Brujas reaccionó y empató antes de irse a los vestuarios.

El complemento fue totalemente diferente, con un gol a los 3 minutos de la segunda etapa el conjunto madrileño "mató" a un Brujas que no pudo reaccionar, si bien llegó un par de veces cuando estan 2-1 no fue el del priemr tiempo. Luego llegaron dos goles mas del noruego Sorloth para que el Metropolitano sea una fiesta.

El Cholo Simeone se dio un gusto tras los rumores de su salida en el próximo verano europeo, está ante la que será su última Champions League al frente del Atlético Madrid, y según los rumores llegaría al Inter, equipo que jugará a continuación y seguramente el Cholo mirará de reojo.

image Los increíbles resultados del Bodo Glimt en la primera Champions League de su historia, a esto hay que sumarle el resultado de hoy en Italia con Inter.

Champions League: Inter-Bodo, en busca de los 8vos

El Inter estaba ante la obligación de hacer una proeza pero no sucedió, ya que cayó con la sorpresa de esta Champions League por 2 a 1 en la Milán, y ahora con un global de 5-2 se quedó eliminado de esta Champions League con la sorpresa del torneo, Bodo Glimt.

El conjunto noruego no lo dejó entrar al Inter ni tener chances claras, le dio la pelota, se cerró y lastimó de contra, ya que en dos llegadas puso el 2-0 y liquidó la serie, el gol agónico del Inter de nada sirvió. Ahora Bodo Glimt suma una víctima más a su lista. Ya que tumbó a 3 gigantes de Europa.

A los empates con Tottenham y Dortmund que ya eran sorpresa en la fase de liga, se le suman en la misma instancia una victoria en Noruega ante Manchester City por 3 a 1, una en el Metropolitano por 2 a 1 ante Atlético Madrid, y la vcitoria doble con Inter, 3-1 en Noruega y 1-2 en Italia. Es el equipo sensación, y que quiere soñar en grande.

Live Blog Post Final, Inter cae en Italia y es eliminado por el Bodo Glimt

Live Blog Post Goooool del Inter que sueña con la remontada Cuando parecía que no iba a entrar nunca, en el corner número 15 para el Inter llega el gol del conjunto italiano. Ahora es 1-2 para los noruegos y el "neroazzurri" necesita 3 goles más para empatar. Global 5-2 para el Bodo Glimt.

Live Blog Post Goooooooool del Bodo Glimt, Inter eliminado en 16vos de final Segundo gol de Bodo Glimt que sepulta a Inter, paliza en el global, 5-1 para los noruegos. Ahora Inter necesita 4 goles en 20 minutos para empatar. Un milagro.

Live Blog Post Inter hace cambia (jugadores) pero el rumbo del partido no Chivu, el DT del Inter, hace un triple cambio para buscar anotar rápidamente pero no lo hace, el partido sigue igual e Inter termina siendo una gran desilusión. El resultado de la ida se confirma y no fue casualidad. Le quedan 25 minuntos más el descuento al conjunto italiano.

Live Blog Post Gooooool del Bodo Glimt, los noruegos liquidan la serie de contra Ataque tras ataque del Inter en una le iba a quedar limpia a los noruegos y aprovecharon, Bodo Glimt da la sorpresa de esta Champions League y está liquidando la serie, 1-0 en Italia, 4-1 en el global. Hauge el autor del gol tras grotesco error defensivo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2026406941367402787&partner=&hide_thread=false ¿EL GOL QUE LIQUIDA LA SERIE? AKANJI SE EQUIVOCÓ, HAUGE APROVECHÓ EL REBOTE DE SOMMER Y MARCÓ EL 4-1 GLOBAL DEL BODO GLIMT ANTE INTER. Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/T5PQuGBWsJ — SportsCenter (@SC_ESPN) February 24, 2026 VER +

Live Blog Post Arranca el segundo tiempo Inter 0-0 Bodo Glimt

Live Blog Post Todos los resultados al término del primer tiempo Final de los primeros 45 minutos en todos los estadios. Newcastle gana 2-0, global 8-1 ante Qarabag y pasa a octavos de final. Leverkusen iguala en Alemania 0 a 0 y también se clasifica. Inter empata sin goles ante Bodo Glimt y pasa el equipo noruego. VER +

Live Blog Post Final del primer tiempo, Inter 0-0 Bodo Glimt

Live Blog Post Inter no puede capitalizar su posesión y se le va el primer tiempo El Inter llega, tiene la posesión, pateó 11 veces contra 1 del Bodo Glimt, pero a pesar de las estadísticas no hubo una situación real de gol. El conjunto italiano es una bola de nervios sin ideas y sin alguien de peso en el área para capitalizar las llegadas. Así es difícil que vaya a dar vuelta la serie.

Live Blog Post Inter sigue llegando pero sin dañar Sobre 25 minutos de juego el Inter tiene la pelota y llega pero no lastima y no crea grandes situaciones ante un Bodo Glimt que se colgó del travesaño. Global hasta el momento Inter 1-3 Bodo Glimt.

Live Blog Post Otros resultados: Newcastle y una ventaja tempranera En otros resultados de Champions League de martes el Newcastle que ya tiene la serie liquidada por gana 6-1 de visitante la ida, se pone en ventaja con 2 goles en 6 minutos. Ahora el global es Newcastle 8-1 Qarabag. En el otro encuentro Leverkusen (ganó la ida 2-0) empata de local con el Olympiacos y se mete en octavos de final por el resultado en Grecia. VER +

Live Blog Post Inter busca pero sin peligro En los primeros minutos el Inter sale desesperado pero sin ideas, tiene la pelota en el campo del conjunto noruego pero sin peligro.

Live Blog Post Arrancó Inter-Bodo Glimt

Live Blog Post Formaciones confirmadas Inter-Bodo image image VER +

Live Blog Post Luego de la clasificación del Atletico del Cholo se viene el Inter sin Lautaro en busca de la remontada En este doble turno de Champions League en la primera función vimos como el Atlético Madrid dirigido por el Cholo Simeone se metió en 8vos de final tras golear 4 a 1 al Brujas, ahora el Inter, con Lautaro Martínez lesionado, buscará la remontada de un 3-1 en contra ante el Bodo Glimt.

Live Blog Post Final, el Atlético Madrid pasa a octavos de final con una goleada por 4 a 1

Live Blog Post Goooooool del Atlético Madrid, hat-trick de Sorloth Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2026379295354962077&partner=&hide_thread=false ¡HAT-TRICK Y PELOTA A CASA! ¡TRIPLETE DE SORLOTH, PARA SELLAR LA CLASIFICACIÓN DEL ATLÉTICO DE MADRID!Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/L6QA9croc7 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 24, 2026

Live Blog Post Brujas arranca de nuevo y busca el empate El conjunto belga recibió un duro golpe al inicio del complemento, pero se recuperó y sobre los 65 minutos de juego busca el empate. Partido abierto. VER +

Live Blog Post Goooooool del Atlético Madrid Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2026370353568600492&partner=&hide_thread=false ¡ALETI NUEVAMENTE EN VENTAJA ANTE BRUJAS EN LA #UCL! Mirá la #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/Fm95BclNxe — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 24, 2026

Live Blog Post Comienza el segundo tiempo

Live Blog Post Final del primer tiempo, Atlético 1-1 Brujas En una partido que fue ganando en intensidad el Atlético Madrid y Brujas igualan justamente 1 a 1. El encuentro arrancó con el conjunto de Bélgica yendo a buscar el arco rival y con un elenco español un poco dormido, en eso se basó lo parejo de los primeros minutos. Luego el Brujas intensificó el ataque y en su mejor momento llegó el golazo de Sorloth. Ahí fue donde el Atlético Madrid se fue con todo y casi aumenta el marcador. Pero otra vez cuando uno era mejor el otro anotó. Llegó el empate del Brujas por medio del ecuatoriano Ordoñez tras un corner donde hubo doble cabezazo. Quedan 45 minutos para definir quien va a octavos de final, o tal vez más si continúa la igualdad. VER +

Live Blog Post Oblak salva en la línea el segundo de Brujas Brujas aprovechó el golpe que recibió el Atlético y llegó de nuevo con peligro. Cabezazo en el area chica que el arquero "Colchonero" salvó en la linea. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2026366201056616794&partner=&hide_thread=false Es para ver una y mil veces... ¡LA DESCOMUNAL ATAJADA DE OBLAK!Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/S8sdGeFZPB — SportsCenter (@SC_ESPN) February 24, 2026 VER +

Live Blog Post Gooooool de Brujas En una de esas llegadas el Brujas ganó un córner, peinaron en el primer palo y Ordóñez puso de cabeza el empate. Dicen que dos cabezazos en el area es gol, y esta vez se cumplíó. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2026362847718945030&partner=&hide_thread=false ¡GOL ECUATORIANO EN LA #CHAMPIONS! Joel Ordóñez marcó de cabeza el 1-1 de Brujas ante Atlético de Madrid, y la serie vuelve a estar igualada. La bronca del Cholo...Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/KnSBJjjlJx — SportsCenter (@SC_ESPN) February 24, 2026 VER +

Live Blog Post El Atlético busca el segundo pero Brujas no se resigna El gol hizo despertar al equipo de Diego Simeone, pero el conjunto Belga se para de contra y tambien llega. Si bien el conjunto español busca insistentmente el segundo gol a 10 minutos del final del primer tiempo, Brujas se para bien de contragolpe y llega con peligro.

Live Blog Post Gooooool del Atlético Madrid, increíble gol de Sorloth Increíble gol del Atlético Madrid cuando peor la pasaba. Pase del arquero Oblak para Sorloth, que recibió con 3 defensores belgas, pero se las arregló para dominar, acomodarse y sacar el sablazo y poner el 1 a 0 para el Atlético Madrid. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2026359386373824557&partner=&hide_thread=false ¡¡GOL DEL ATLETI!! Sorloth recibió una TREMENDA ASISTENCIA de Oblak y marcó el tanto que mete al Atlético de Madrid en la próxima ronda.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FznQT3yXcS — SportsCenter (@SC_ESPN) February 24, 2026 VER +

Live Blog Post Brujas arrincona al Atlético Madrid En 5 minutos el equipo belga ya lo tuvo dos veces y la defensa del Atlético salvó casi abajo del arco. El Brujas arrincona al equipo del Cholo que salió demasiado tibio.

Live Blog Post Brujas pone en aprietos al Atlético Madrid Se juegan los primeros minutos en el Estadio Metropolitano y el partido no es como todos imaginaban. El protagonista es el Brujas que ya disparó con peligro al arco de Oblak. El conjunto Belga tomó la iniciativa, lo contrario a lo que se esperaba.

Live Blog Post Arranca el partido, el Altético busca los 8vos de final

Live Blog Post El resto de la fecha de Champions League El resto de los partidos se jugarán a partir de las 17hs. Newcastel recibe a Qarabag luego de haber goleado 6-1 en la ida, mientras que Leverkusen recibe a Olympiacos luego de ganar en Grecia 2-0. Tarde a pura Champions.

Live Blog Post Segundo turno: Inter en busca de la levantada Inter cayó sorpresivamente de visitante en la ida ante Bodo Glimt por 3 a 1, y ahora está obligado a ganar por dos goles para forzar los penales, y tres para pasar directamente, es algo difícil pero no imposible. Va a partir de las 17hs.