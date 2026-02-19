"Los jefes de inteligencia europeos son pesimistas sobre las posibilidades de que se alcance un acuerdo este año para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, a pesar de las afirmaciones de Donald Trump de que las conversaciones mediadas por USA han dejado la perspectiva de un acuerdo 'razonablemente cerca".

Los jefes de 5 agencias de espionaje europeas, que hablaron con Reuters en los últimos días bajo condición de anonimato, afirmaron que Rusia no quería terminar la guerra rápidamente.

4 de ellos afirmaron que Moscú estaba utilizando las conversaciones con USA para impulsar el levantamiento de las sanciones y acuerdos comerciales.

Las conversaciones -cuya última ronda tuvo lugar en Ginebra esta semana- son un "teatro de negociaciones", dijo un jefe de inteligencia europeo.

Las declaraciones ponen de manifiesto una notable discrepancia entre las capitales europeas y la Casa Blanca, que, según Ucrania, desea alcanzar un acuerdo de paz para junio, antes de las elecciones legislativas estadounidenses de mitad de mandato en noviembre.

Trump afirma creer que el presidente ruso, Vladimir Putin, quiere llegar a un acuerdo.

"Rusia no busca un acuerdo de paz. Busca sus objetivos estratégicos, y estos no han cambiado", declaró uno de los jefes de inteligencia europeos. Estos incluyen la destitución del líder ucraniano Volodymyr Zelensky y que Ucrania se convierta en un colchón "neutral" frente a Occidente.

La cuestión principal, dijo un 2do. jefe de inteligencia, es que Rusia no quiere ni necesita una paz rápida y su economía "no está al borde del colapso".

Si bien los jefes de inteligencia no explicaron cómo obtuvieron la información, sus servicios utilizan fuentes humanas, comunicaciones interceptadas y otros medios. Todos afirmaron considerar a Rusia un objetivo prioritario para la recopilación de inteligencia.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia no respondió inmediatamente a una solicitud escrita de comentarios.

Putin afirma estar listo para la paz, pero en sus propios términos. Los funcionarios rusos afirman que los gobiernos europeos se han equivocado repetidamente en sus evaluaciones de Rusia.

zelensky Volodymyr Zelensky, autor de una guerra que destruyó a Ucrania.

Zelensky frustrado

Los negociadores ucranianos y rusos se reunieron esta semana en su 3ra. reunión mediada por USA en 2026 sin ningún avance en puntos clave de conflicto.

Después de las reuniones, Zelensky pareció frustrado por la falta de avances significativos y sugirió que los rusos estaban más interesados en discutir las raíces históricas del conflicto que en alcanzar un acuerdo a corto plazo.

"No necesito tonterías históricas para terminar esta guerra y pasar a la diplomacia. Porque es solo una táctica dilatoria", escribió en X el jueves 19/02.

Moscú quiere que Kiev retire sus fuerzas del 20% restante de la región oriental de Donetsk que Rusia no controla, algo que Ucrania se niega a hacer.

El 2do. jefe de espionaje dijo que Rusia podría estar satisfecha en cuanto a territorios si obtuviera el resto de Donetsk, pero eso no cumpliría su objetivo de derrocar al gobierno prooccidental de Zelensky.

(N. de la R.: Disculpen pero Tom Balmforth, Gram Slattery y Jonathan Landay ¿realmente creen que Putin quiere derrocar a un antagonista debilitado, sin credibilidad y sin dinero?).

Un 3er. jefe de inteligencia dijo que había una creencia errónea de que la cesión de Donetsk por parte de Ucrania conduciría rápidamente a un acuerdo de paz.

"En el caso de que los rusos obtengan estas concesiones, (creo) que este es tal vez el comienzo de negociaciones reales", dijo el funcionario, prediciendo que Rusia luego haría más demandas.

El jefe de espionaje, sin proporcionar pruebas, también expresó su preocupación por el nivel "muy limitado" de habilidad para negociar con Rusia en Occidente, incluido el lado europeo, que según Zelenskiy debería tener un papel activo en las conversaciones.

El lado estadounidense está liderado por Steve Witkoff, un desarrollador inmobiliario y viejo amigo de Trump, y Jared Kushner, el yerno del presidente estadounidense.

Ambos hombres han trabajado en otros conflictos en nombre de Trump, pero ninguno de ellos es diplomático capacitado ni tiene experiencia específica en Rusia o Ucrania.

En respuesta a una solicitud de comentarios, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que las críticas anónimas no habían contribuido en absoluto a poner fin a la guerra en Ucrania. "El presidente Trump y su equipo han hecho más que nadie para unir a ambas partes, detener las matanzas y alcanzar un acuerdo de paz".

ucrania donbas.jpg En diferentes colores, todo el territorio de Ucrania que Rusia pretende.

Riesgos muy altos

Dos de los funcionarios dijeron que Moscú estaba tratando de separar las conversaciones en dos vías diferentes: una centrada en la guerra y una segunda centrada en acuerdos bilaterales con Estados Unidos que incluirían un alivio de las sanciones para Rusia.

Zelenskiy dijo que sus servicios de inteligencia le han dicho que los negociadores estadounidenses y rusos han estado discutiendo acuerdos de cooperación bilateral por un valor de hasta 12 billones de dólares que fueron propuestos por el enviado ruso Kirill Dmitriev.

Los funcionarios europeos no dieron detalles sobre estas discusiones, aunque el propio Dmitriev escribió en X el miércoles que "la cartera de potenciales proyectos entre Estados Unidos y Rusia supera los US$ 14 billones".

El segundo jefe de espionaje dijo que la oferta fue diseñada para atraer tanto a Trump como a los oligarcas rusos que no se han beneficiado de la guerra debido a las sanciones, pero cuya lealtad Putin necesita conservar mientras la economía de Rusia enfrenta vientos en contra cada vez más fuertes .

El funcionario dijo que, en última instancia, Rusia era una "sociedad resiliente" capaz de soportar las dificultades.

Sin embargo, el tercer funcionario dijo que Rusia enfrenta riesgos financieros "muy altos" en la 2da. mitad de 2026, citando entre otros factores el acceso limitado de Moscú a los mercados de capital debido a las sanciones y los altos costos de endeudamiento.

Algunos analistas dicen que la economía rusa está entre el estancamiento y la recesión después de crecer sólo un 1% el año pasado.

El tipo de interés de referencia del banco central, que determina el coste de los préstamos, se sitúa en el 15,5 %. La parte líquida del fondo de reserva ruso, que el gobierno utiliza para cubrir su déficit presupuestario, se ha reducido a más de la mitad desde la invasión de 2022.

