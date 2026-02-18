Cháchara en vano en Ginebra entre Ucrania, Rusia y USA: Zelensky llama "injusto" a Trump

"Las reuniones de ayer fueron realmente difíciles, y podemos afirmar que Rusia está intentando prolongar unas negociaciones que podrían haber llegado ya a su fase final. Agradezco a la parte estadounidense su atención al detalle y paciencia en las conversaciones con los actuales representantes de Rusia", agregó.

Zelensky acusa de "injusto" a Donald Trump por la presión territorial

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sostuvo ante la agencia de noticias Axios que es "injusto" que su homólogo estadounidense, Donald Trump, siga instando en declaraciones públicas a que Ucrania haga concesiones territoriales para lograr la paz.

"Espero que sea solamente su táctica y no la decisión", comentó en referencia a Trump, quien en los últimos días dijo dos veces que la responsabilidad de poner fin a la guerra recae sobre Zelensky. En diálogo con Axios, el líder de Kiev aseguró que no se doblega con facilidad cuando lo presionan.

En este contexto, y pese a la presión estadounidense para detener la guerra iniciada en febrero de 2022, que ha dejado al este y sur de Ucrania en ruinas, ambas partes del conflicto no alcanzan un acuerdo sobre el quid de la disputa: el territorio.

image Tensa reunión de Zelensky y Trump en el Despacho Oval, en febrero de 2025. | FOTOMONTAJE

En ese sentido, el enviado especial de la Casa Blanca para procesos de paz, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, quienes actuaron como mediadores en esta ronda de conversaciones en Ginebra, pusieron nuevamente sobre la mesa la cesión territorial por parte de Ucrania a Rusia de buena parte de la cuenca del Donbáss, donde se encuentran Donetsk y Lugansk (autoproclamadas como repúblicas de la Federación Rusa). Anteriormente, Washington había presionado a Kiev para que cediera a Rusia las provincias de Zaporozhie y Jersón (anexionadas a Rusia en 2022).

Estas fricciones entre Washington y Kiev por la prolongación de la guerra y el territorio se evidenciaron en febrero de 2025, cuando Zelensky fue recibido en la Casa Blanca. En aquella reunión, Trump, junto a su vicepresidente J.D. Vance, humillaron a Zelensky y dijeron que podría regresar "solo cuando esté listo para la paz".

"Si no tuvieras nuestro equipo militar, esta guerra habría terminado en dos semanas... Tienes que estar agradecido con nosotros", le recriminó Trump a Zelensky.

Conversaciones "difíciles" por el territorio, dice Rusia

Tras la segunda ronda de negociaciones de este miércoles, que tuvo lugar en el Hotel InterContinental de Ginebra, el negociador jefe ucraniano, Rustem Umerov, dijo haber observado "avances" en las conversaciones sobre el fin del conflicto. "Es un trabajo complejo, que requiere un alineamiento entre todas las partes y tiempo suficiente. Hay avances, pero en este momento no pueden divulgarse detalles", sostuvo ante la prensa.

"Ucrania sigue siendo constructiva. El objetivo supremo no cambia: una paz justa y duradera", añadió.

Por su parte, el líder de la delegación rusa, Vladímir Medinski, calificó las negociaciones de "difíciles, pero eficientes", y afirmó que próximamente se celebrará una nueva ronda de diálogo dedicada a la resolución del conflicto ucraniano.

Las negociaciones transcurrieron durante dos días. Ayer, muy largas y en diferentes formatos, y hoy, durante dos horas. Han sido difíciles, pero sustanciales

