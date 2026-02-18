La Tierra podría estar enfrentando una gran amenaza silenciosa por miles de asteroides no detectados y que tendrían el potencial de destruir ciudades. Pero, hay algo más que le preocupa a los científicos de la NASA: Que la defensa planetaria sea insuficiente.
AMENAZA ATERRADORA
Lanzan difícil advertencia para la Tierra ante miles de asteroides "destructores"
Científicos revelan que hay miles de asteroides "destructores" no detectados y temen que no haya forma de desviarlos de la Tierra ahora mismo.
La Tierra indefensa ante miles de asteroides destructores
Científicos han lanzado una de las advertencia más difíciles para la Tierra: El planeta se enfrenta a una amenaza aterradora de miles de asteroides no detectados.
Aún no se sabe si los asteroides podrían colisionar contra la Tierra, pero de lo que sí están seguros los científicos, es que el planeta no está preparado, en este momento, para una amenaza tan grande y tan aterradora.
Jefes de la NASA lo han dejado claro.
Específicamente, Daily Star apunta que, los científicos calculan que unos 15.000 asteroides medianos siguen sin ser detectados y podrían chocar con la Tierra.
El problema es que los expertos creen que la defensa planetaria es insuficiente, pese al éxito de la prueba de Redirección de Doble Asteroide (Dart) de la NASA.
DART fue la primera misión dedicada a investigar y demostrar un método de desviación de asteroides modificando el movimiento de un asteroide en el espacio a través del impacto cinético, indica la NASA.
En septiembre de 2022, una sonda impactó contra el asteroide Dimorfos, y lo desvió de su trayectoria.
Advertencia de científicos por amenaza de asteroides
La Dra. Nancy Chabot, jefa de la misión DART, es una de las expertas que está preocupada por los asteroides "destructores" y porque no existe, ahora mismo, un sistema listo para lanzar para desviar un asteroide.
Chabot declaró: "Nos preocupan estos asteroides destructores de ciudades. Dart fue una gran demostración, pero no lo tenemos listo para usar si surge una amenaza que necesitemos combatir".
Según la experta, "no tendríamos forma de desviar uno de ellos activamente ahora mismo". agregó, detalla Daily Star.
También mostró preocupación por la falta de inversión en defensa planetaria: "Podríamos estar preparados, pero no veo que se haga esa inversión".
Por su parte, la Dra. Kelly Fast, oficial de Defensa Planetaria de la NASA, confesó en la conferencia de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS), en Arizona, que le "quita el sueño" los asteroides que se desconocen.
"Los asteroides pequeños nos impactan constantemente, así que no nos preocupa tanto", explicó. Tampoco los asteroides grandes de "películas" porque ya saben dónde están.
"Son los que están entre medias, de unos 140 metros o más, los que podrían causar daños regionales, no globales, y desconocemos su ubicación", dijo.
Según la experta en defensa espacial, "se estima que hay unos 25.000 de ellos y solo hemos recorrido el 40% del camino. Encontrarlos lleva tiempo, incluso con los mejores telescopios".
Para evitar este problema, New York Post revela que, los científicos están pensando desplegar un telescopio espacial “Near-Earth Object Surveyor” el próximo año.
