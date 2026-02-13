La tensión crece puertas adentro y también en la calle. El Banco Santander quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que delegados gremiales alertaran sobre un plan de cierre de más de 30 sucursales en todo el país, con un impacto que podría alcanzar directa e indirectamente a más de 500 trabajadores que perderán sus empleos.
CONFLICTO DE INTERESES
Escándalo en Banco Santander: Más de 30 cierres y 500 empleos en jaque
Cualquier movimiento que afecte cientos de puestos de trabajo se convierte en un tema caliente. Y el nombre que hoy concentra todas las miradas es el Banco Santander.
Gonzalo Martínez, delegado gremial de la entidad, confirmó que el proceso se viene profundizando desde el año pasado y que actualmente se encuentra en discusión en la Secretaría de Trabajo. La palabra que más se repite entre empleados y clientes es incertidumbre.
¿Por qué el Banco Santander podría cerrar más de 30 sucursales en Argentina?
Según explicó Martínez, el Banco Santander impulsa una reestructuración que incluye el cierre de más de 30 sucursales en distintas provincias. El argumento oficial gira en torno a la digitalización y a la migración de operaciones hacia canales automáticos.
Sin embargo, desde el sector sindical aseguran que la transformación tecnológica está siendo utilizada como paraguas para reducir costos laborales y achicar estructura física. “Desde el año pasado venimos con cierres de sucursales y desvinculaciones. Ahora el banco quiere avanzar con un nuevo paquete que supera las 30 sucursales”, detalló el delegado.
Las reuniones con autoridades laborales comenzaron la semana pasada, pero hasta el momento no habría certezas concretas para los trabajadores alcanzados por la medida.
¿Cómo impactan los cierres del Banco Santander en el empleo bancario?
De acuerdo a las estimaciones gremiales, el plan del Banco Santander podría afectar a más de 500 personas si se consideran no solo empleados bancarios, sino también trabajadores tercerizados vinculados a cada sucursal.
En Comodoro Rivadavia, por ejemplo, durante el año pasado se registraron más de seis desvinculaciones y en lo que va del año ya se sumaron al menos tres más. “Son desvinculaciones involuntarias. El banco te plantea una salida con determinadas condiciones y, si no aceptás, el escenario cambia. Son despidos encubiertos”, sostuvo Martínez.
El cierre previsto para abril de la sucursal de Las Heras encendió aún más las alarmas. Según denuncian, los empleados no tendrían propuestas claras de reubicación ni definiciones sobre indemnizaciones o retiros voluntarios.
La preocupación no es solo por los puestos formales. Cada sucursal implica personal de seguridad, limpieza y servicios asociados que también quedarían en situación vulnerable.
¿Qué pasa con los clientes del Banco Santander ante el cierre de sucursales?
El impacto del Banco Santander no se limita al plano laboral. En varias localidades del interior, la desaparición de una sucursal implica que los clientes deban trasladarse decenas o incluso más de 200 kilómetros para realizar trámites presenciales.
La digitalización aparece como la solución planteada por la entidad. Operaciones por home banking, apps y cajeros automáticos buscan reemplazar la atención tradicional en mostrador. Pero no todos los usuarios están en igualdad de condiciones.
“Un jubilado que cobra la mínima hoy prácticamente no puede pasar por caja. Se eliminan puestos de cajero y se deriva la operatoria a corresponsalías como Pago Fácil o Rapipago”, explicó el delegado.
Esa transformación, advierten, no solo cambia la forma de atención sino también las condiciones laborales. La figura del empleado bancario tradicional se reduce y el servicio se fragmenta.
¿El Banco Santander apuesta todo a la digitalización?
La entidad, como otros bancos del sistema financiero, viene acelerando su proceso de digitalización en los últimos años. La pandemia funcionó como catalizador de una tendencia que ya estaba en marcha.
Sin embargo, la discusión gira en torno a cómo se implementa esa transición. Para los representantes sindicales, el Banco Santander estaría avanzando con un esquema que prioriza la reducción de costos por encima de la adaptación gradual de clientes y trabajadores.
El clima en las sucursales es de alerta. Aunque en algunas ciudades todavía no hay confirmaciones oficiales de cierre, la experiencia reciente en otras plazas genera desconfianza. “Tampoco creíamos que iban a cerrar en otras localidades y pasó. Nadie puede descartar nada”, señalaron desde el gremio.
Más noticias en Urgente24
Quién es el empresario mexicano que vendió parte de Telecom y complicó al Grupo Clarín
Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma
PAMI: Los pagos fueron "insuficientes"; la suspensión se mantiene y suma otra provincia
Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'
La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra ya tiene su efecto dominó