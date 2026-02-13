Escándalo en Banco Santander: Más de 30 cierres y 500 empleos en jaque

¿Cómo impactan los cierres del Banco Santander en el empleo bancario?

De acuerdo a las estimaciones gremiales, el plan del Banco Santander podría afectar a más de 500 personas si se consideran no solo empleados bancarios, sino también trabajadores tercerizados vinculados a cada sucursal.

En Comodoro Rivadavia, por ejemplo, durante el año pasado se registraron más de seis desvinculaciones y en lo que va del año ya se sumaron al menos tres más. “Son desvinculaciones involuntarias. El banco te plantea una salida con determinadas condiciones y, si no aceptás, el escenario cambia. Son despidos encubiertos”, sostuvo Martínez.

El cierre previsto para abril de la sucursal de Las Heras encendió aún más las alarmas. Según denuncian, los empleados no tendrían propuestas claras de reubicación ni definiciones sobre indemnizaciones o retiros voluntarios.

La preocupación no es solo por los puestos formales. Cada sucursal implica personal de seguridad, limpieza y servicios asociados que también quedarían en situación vulnerable.

¿Qué pasa con los clientes del Banco Santander ante el cierre de sucursales?

El impacto del Banco Santander no se limita al plano laboral. En varias localidades del interior, la desaparición de una sucursal implica que los clientes deban trasladarse decenas o incluso más de 200 kilómetros para realizar trámites presenciales.

La digitalización aparece como la solución planteada por la entidad. Operaciones por home banking, apps y cajeros automáticos buscan reemplazar la atención tradicional en mostrador. Pero no todos los usuarios están en igualdad de condiciones.

“Un jubilado que cobra la mínima hoy prácticamente no puede pasar por caja. Se eliminan puestos de cajero y se deriva la operatoria a corresponsalías como Pago Fácil o Rapipago”, explicó el delegado.

Banco-Santander.jpg

Esa transformación, advierten, no solo cambia la forma de atención sino también las condiciones laborales. La figura del empleado bancario tradicional se reduce y el servicio se fragmenta.

¿El Banco Santander apuesta todo a la digitalización?

La entidad, como otros bancos del sistema financiero, viene acelerando su proceso de digitalización en los últimos años. La pandemia funcionó como catalizador de una tendencia que ya estaba en marcha.

Sin embargo, la discusión gira en torno a cómo se implementa esa transición. Para los representantes sindicales, el Banco Santander estaría avanzando con un esquema que prioriza la reducción de costos por encima de la adaptación gradual de clientes y trabajadores.

El clima en las sucursales es de alerta. Aunque en algunas ciudades todavía no hay confirmaciones oficiales de cierre, la experiencia reciente en otras plazas genera desconfianza. “Tampoco creíamos que iban a cerrar en otras localidades y pasó. Nadie puede descartar nada”, señalaron desde el gremio.

Más noticias en Urgente24

Quién es el empresario mexicano que vendió parte de Telecom y complicó al Grupo Clarín

Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma

PAMI: Los pagos fueron "insuficientes"; la suspensión se mantiene y suma otra provincia

Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'

La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra ya tiene su efecto dominó