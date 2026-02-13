Aeroparque saturado: El Gobierno nacional le pone fin al festival de rampas

Además, las propias compañías aéreas quedaron habilitadas a autogestionarse esa parte de las operaciones, algo que se ejecutó en casos como el de Flybondi o American Airlines, entre otras. Así, la variedad de opciones se amplió, aunque muchas de las habilitaciones quedaron “en la nada” ya que los solicitantes no ejecutaron su derecho al espacio por falta de equipamiento o incluso estructura empresarial para tal fin.

Esto fue tomado como una medida positiva por el mercado aerocomercial, aunque en casos como Aeroparque implicó una complicación. El nivel de tránsito de vehículos en plataforma amenazó con trastocar el normal desarrollo de las operaciones aéreas, lo que llevó a Aeropuertos Argentina a gestionar la solicitud señalada.

Por otra parte, la política fue cuestionada por el sector sindical opositor, donde se denunció una evidente intención de gestionar el fracaso de las operaciones de Intercargo. Algo que sumó a las tensiones del resto de las empresas públicas que la Casa Rosada tendría previsto privatizar.

Rampas P.jpg Intercargo, a punto de ser privatizada.

Cómo está Intercargo

Durante el 2025, el Gobierno nacional inició el proceso de privatización de Intercargo a nivel burocrático. Se trata de una de las primeras empresas que podrían ser vendidas en la era Milei, en un movimiento polémico debido a la correcta salud financiera que exhibió en los últimos meses.

A pesar de esto último, la disposición oficial sería avanzar con la venta debido a que la planta de la empresa está fuertemente relacionada con sectores del kirchnerismo. El precio trascendido sería de 30 millones de dólares y el interés estaría vigente en empresas nacionales e internacionales.

