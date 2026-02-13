El Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery llegó al límite de su capacidad para albergar empresas explotadoras de servicios de rampas y handling de equipaje en sus instalaciones. Así lo informó el Gobierno nacional mediante una resolución del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) publicada en el Boletín Oficial.
UN FRENO
Aeroparque saturado: El Gobierno nacional le pone fin al festival de rampas
La infraestructura de Aeroparque obligó al Gobierno a limitar las habilitaciones a empresas de servicios de rampas. Lo ejecuta Aeropuertos Argentina.
La medida responde a los cambios recientes que la Secretaría de Transporte introdujo, liberando el negocio del manejo de rampas en favor de los privados tras años de exclusividad de la estatal Intercargo. Esa política preveía límites físicos y operacionales que ahora se manifestaron en el aeropuerto más transitado del país.
Según lo resuelto por el ORSNA, la empresa explotadora Aeropuertos Argentinas solicitó activar el límite ante riesgos crecientes por la multiplicidad de actores que operaban en las plataformas. Según la normativa vigente, será esa compañía la que deberá decidir el nivel de prioridades para saber qué empresas se mantendrán y quienes deberán abandonar las operaciones en Aeroparque.
Festival de rampas en los aeropuertos
Como parte de la política de “Cielos Abiertos”, el Gobierno nacional avanzó con la habilitación de más de una decena de empresas que se mostraron interesadas en formar parte del negocio logístico aeroportuario. Las aprobaciones, casi mensuales, llegaron para operadores inéditos, como así también empresas de trayectoria global que se instalaron en distintas terminales para operar las rampas y el manejo de equipaje en favor de las aerolíneas.
Además, las propias compañías aéreas quedaron habilitadas a autogestionarse esa parte de las operaciones, algo que se ejecutó en casos como el de Flybondi o American Airlines, entre otras. Así, la variedad de opciones se amplió, aunque muchas de las habilitaciones quedaron “en la nada” ya que los solicitantes no ejecutaron su derecho al espacio por falta de equipamiento o incluso estructura empresarial para tal fin.
Esto fue tomado como una medida positiva por el mercado aerocomercial, aunque en casos como Aeroparque implicó una complicación. El nivel de tránsito de vehículos en plataforma amenazó con trastocar el normal desarrollo de las operaciones aéreas, lo que llevó a Aeropuertos Argentina a gestionar la solicitud señalada.
Por otra parte, la política fue cuestionada por el sector sindical opositor, donde se denunció una evidente intención de gestionar el fracaso de las operaciones de Intercargo. Algo que sumó a las tensiones del resto de las empresas públicas que la Casa Rosada tendría previsto privatizar.
Cómo está Intercargo
Durante el 2025, el Gobierno nacional inició el proceso de privatización de Intercargo a nivel burocrático. Se trata de una de las primeras empresas que podrían ser vendidas en la era Milei, en un movimiento polémico debido a la correcta salud financiera que exhibió en los últimos meses.
A pesar de esto último, la disposición oficial sería avanzar con la venta debido a que la planta de la empresa está fuertemente relacionada con sectores del kirchnerismo. El precio trascendido sería de 30 millones de dólares y el interés estaría vigente en empresas nacionales e internacionales.
