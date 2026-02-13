Explotó el vestuario de River y el plantel tomó una decisión con Gallardo

“Es difícil, dimos ventaja y nos cobraron. Ese no es el nivel que mostramos en las primeras tres fechas. Tenemos que hacernos cargo nosotros, no hay más palabras”, comentó Juanfer Quintero antes de marcharse de La Paternal. Inmediatamente hizo referencia a la exigencia de Gallardo, demostrando que son los jugadores los que no acatan el mensaje.

“Nosotros como jugadores nos hacemos cargo porque no estamos haciendo lo que veníamos haciendo. Gallardo siempre nos exige y quiere que hagamos lo que veníamos haciendo las primeras fechas. Ya es la segunda fecha que perdemos, River no puede pasar esto”, expresó el colombiano. Discursivamente hay una fuerte banca hacia el Muñeco y ahora deberán demostrarlo adentro de la cancha.

