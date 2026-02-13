River volvió a tener una noche negra para terminar cayendo por 1-0 ante Argentinos Juniors donde la actitud del equipo fue peor que el resultado. El plantel Millonario explotó, los referentes tomaron la palabra y finalmente tomaron una decisión clave para el futuro de Marcelo Gallardo en la institución.
"NO PUEDE PASAR ESTO"
Explotó el vestuario de River y el plantel tomó una decisión con Gallardo
Los referentes del plantel de River tomaron una fuerte posutra con Gallardo tras la derrota ante Argentinos Juniors.
El 2026 de River había iniciado con una actitud diferente a cómo terminó el 2025, siendo un equipo más enérgico y sólido, con una idea más clara de juego y con energías renovadas para pelear por todos los objetivos. Tigre y Argentinos Juniors derrumbaron absolutamente todo y ahora los cimientos que había empezado a construir el Millonario parecen estar totalmente rotos.
La paciencia de los hinchas ya se agotó y es por eso que en redes sociales el pedido casi unánime es que Marcelo Gallardo dé un paso al costado en River y llegue otro entrenador. Lo cierto es que por el momento el DT siente una banca muy fuerte por la dirigencia del Millonario y también por los futbolistas que tomaron una decisión radical.
No bien terminó el encuentro se notó que había jugadores muy nerviosos y calientes por el resultado, como Juanfer Quintero y Gonzalo Montiel, que rápidamente le indicaron a todos que vayan al vestuario. Allí explotó todo entre los jugadores que entienden que son ellos los que no están pudiendo responder adentro del campo de juego y que no están acatando las órdenes del entrenador.
El plantel de River respaldó a Gallardo
En principio el único que iba a hablar era Matías Biscay en conferencia de prensa (Gallardo no pudo hacerlo por haber sido expulsado), pero finalmente los referentes decidieron que había que dar un mensaje para hacer autocrítica y también para respaldar al entrenador. “No estaba pautado que hablen los jugadores, pero charlaron los referentes y por eso salió a declara Juanfer Quintero”, expresó Juan Patricio Balbi.
“Es difícil, dimos ventaja y nos cobraron. Ese no es el nivel que mostramos en las primeras tres fechas. Tenemos que hacernos cargo nosotros, no hay más palabras”, comentó Juanfer Quintero antes de marcharse de La Paternal. Inmediatamente hizo referencia a la exigencia de Gallardo, demostrando que son los jugadores los que no acatan el mensaje.
“Nosotros como jugadores nos hacemos cargo porque no estamos haciendo lo que veníamos haciendo. Gallardo siempre nos exige y quiere que hagamos lo que veníamos haciendo las primeras fechas. Ya es la segunda fecha que perdemos, River no puede pasar esto”, expresó el colombiano. Discursivamente hay una fuerte banca hacia el Muñeco y ahora deberán demostrarlo adentro de la cancha.
Más en GOLAZO24
Racing da el gran golpe y le arrebata un futbolista a Inter Miami CF de Messi