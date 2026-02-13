Fue una noche de terror para River en La Paternal donde cayó por 1-0 ante Argentinos Juniors y profundizó su crisis futbolística luego de lo que había sido la goleada en contra ante Tigre. En medio de esta situación donde todo está puesto en duda hay un jugador que se plantó y expresó sus ganas de irse ahora mismo.
PIDIÓ SU SALIDA
En medio de la crisis, un jugador se plantó para irse YA de River
River está atravesando una profunda crisis futbolística y en medio de esto un jugador pidió su salida ahora mismo.
Hace solo seis meses River protagonizó un mercado de pases bastante cuestionable donde de todos los que se sumaron hoy en día solamente uno es titular. Luego del Mundial de Clubes llegaron Juan Carlos Portillo, Maxi Salas, Juanfer Quintero y Matías Galarza Fonda, donde ahora mismo el único indiscutido es el colombiano que lleva la 10 y la cinta de capitán.
Maxi Salas entra y sale, Juan Carlos Portillo volvió a sumar minutos en el día de ayer contra Argentinos Juniors y aunque salió rápidamente debido a una lesión que parece de gravedad, y el que hasta el momento no tuvo acción en todo lo que lleva el 2026 es Matías Galarza Fonda, quien ya tomó una decisión clave para su futuro.
Galarza quiere irse de River
En las últimas horas se supo que el Atlanta United de la MLS, club que comanda Gerardo Martino, quiere quedarse con Matías Galarza Fonda. Su agente lo ofreció y en la franquicia fue un apellido que gustó, por lo que decidieron seguir adelante ofreciendo un préstamo con opción de compra. Si bien en River no están convencidos de avanzar, el jugador ya sentó postura.
Matías Galarza Fonda, a menos de seis meses para que comience la Copa del Mundo, tiene intenciones de marcharse de River hacia un destino que le asegure tener continuidad para poder llegar de mejor manera a la cita mundialista con la Selección de Paraguay, a la cual viene siendo citado de manera recurrente por Gustavo Alfaro.
En principio River no quería saber nada con la posibilidad de que Matías Galarza Fonda se marche a menos que alguien ponga de entrada el mismo monto que pagaron por él hace seis meses, pero viendo que no está teniendo minutos y que el jugador demostró ganas de salir, se está barajando la posibilidad de cerrar el traspaso que depositaría al paraguayo en la MLS.
