Karina Milei activa la carrera en Buenos Aires y estalla la interna libertaria

A la vez, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, espera definiciones sobre su futuro político mientras su nombre circula en distintos esquemas posibles.

La caída de José Luis Espert como eventual candidato “natural” abrió aún más el juego interno y aceleró los movimientos.

Karina Milei, una interna que se disimula, pero existe

Aunque en público predomina el discurso de unidad, en privado reconocen que hay tensiones. La estrategia de Karina Milei apunta a consolidar conducción y evitar que el espacio quede subordinado a acuerdos externos.

Al mismo tiempo, el oficialismo observa con atención la situación del peronismo bonaerense. La decisión de Cristina Fernández de Kirchner de no confrontar directamente con Kicillof en el PJ provincial fue leída como un gesto de ordenamiento interno, lo que obliga a los libertarios a redoblar esfuerzos si quieren competir en un territorio históricamente adverso.

Más que una elección provincial

Para La Libertad Avanza, Buenos Aires no es solo la pelea por la gobernación. Es el epicentro del poder territorial, el distrito que puede consolidar o frustrar cualquier proyecto nacional.

Por eso el armado se acelera, incluso cuando faltan años para la elección. Renovación de coordinadores, alianzas tácticas, reacomodamientos y mensajes de diferenciación forman parte de un proceso que recién comienza.

La carrera por 2027 ya se puso en marcha en la Provincia. Y en esa disputa, Karina Milei decidió no esperar.

