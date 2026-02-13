Mientras el oficialismo exhibe como triunfo el avance de sus reformas en el Congreso, puertas adentro se intensifica otra disputa: la pelea por el liderazgo libertario en la provincia de Buenos Aires, el distrito clave para cualquier proyecto presidencial. En el centro de esa estrategia aparece Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y principal armadora política de Javier Milei. Desde su entorno habilitaron un movimiento que ya genera ruido interno: acelerar el posicionamiento del espacio en territorio bonaerense con la mira puesta en 2027.
QUIEREN LA GOBERNACIÓN
Karina Milei activa la carrera en Buenos Aires y estalla la interna libertaria
Karina Milei quiere conquistar la Provincia de Buenos Aires y apuesta a que LLA gane la gobernación. El tema es que hay varios que quieren ese lugar.
El factor Provincia
La provincia de Buenos Aires concentra casi el 40% del padrón electoral y define cualquier elección nacional. Para el oficialismo, tener una performance sólida allí es condición necesaria para aspirar a una eventual reelección presidencial sin necesidad de balotaje.
Por eso el armado territorial ya no es una cuestión secundaria. Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la Provincia, comenzó a renovar coordinadores seccionales, ordenar estructuras locales y ensayar discursos de fuerte tono opositor contra la gestión de Axel Kicillof.
La ofensiva incluye propuestas como una reforma constitucional para unificar la Legislatura bonaerense en una sola cámara y una reducción drástica del tamaño del Estado provincial.
Los nombres en danza
El movimiento libertario no ocurre en el vacío. En el radar también aparece Diego Santilli, quien trabaja para consolidarse como alternativa en la Provincia y mantiene diálogo con sectores del oficialismo nacional.
A la vez, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, espera definiciones sobre su futuro político mientras su nombre circula en distintos esquemas posibles.
La caída de José Luis Espert como eventual candidato “natural” abrió aún más el juego interno y aceleró los movimientos.
Karina Milei, una interna que se disimula, pero existe
Aunque en público predomina el discurso de unidad, en privado reconocen que hay tensiones. La estrategia de Karina Milei apunta a consolidar conducción y evitar que el espacio quede subordinado a acuerdos externos.
Al mismo tiempo, el oficialismo observa con atención la situación del peronismo bonaerense. La decisión de Cristina Fernández de Kirchner de no confrontar directamente con Kicillof en el PJ provincial fue leída como un gesto de ordenamiento interno, lo que obliga a los libertarios a redoblar esfuerzos si quieren competir en un territorio históricamente adverso.
Más que una elección provincial
Para La Libertad Avanza, Buenos Aires no es solo la pelea por la gobernación. Es el epicentro del poder territorial, el distrito que puede consolidar o frustrar cualquier proyecto nacional.
Por eso el armado se acelera, incluso cuando faltan años para la elección. Renovación de coordinadores, alianzas tácticas, reacomodamientos y mensajes de diferenciación forman parte de un proceso que recién comienza.
La carrera por 2027 ya se puso en marcha en la Provincia. Y en esa disputa, Karina Milei decidió no esperar.
