Inflación: Con lo que va de febrero ya calculan un IPC +2,7% para fin de mes

Eco Go estima para febrero +2,7% de inflación

La consultora Eco Go anticipó para febrero: “la reponderación implícita para el IPC nacional se ubicaría en torno al 2,7%, valor que resulta consistente con los comentarios del Ministro de Economía respecto a lo que daría el dato del INDEC sería ‘cercano a la de diciembre’”.

Tomando los datos del IPC de la CABA, Eco Go se concentró en rubros estacionales y servicios que tuvieron las mayores subas y determinó en esa línea que para febrero, se proyecta que “la inflación general se proyecta en torno al 2,7% mensual”, aunque aclara que “el dato es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones”.

image

En relación a los alimentos, Eco Go informó que “durante la primera semana del mes, los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,7%” y que “la inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 2,6% para febrero”.

El Gobierno empuja a la inflación

A inicios de febrero, el Gobierno aplicó nuevas subas en el sector energético. El gas aumentó un 16,86% en promedio a nivel nacional y la electricidad tuvo un incremento promedio del 3,59% para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“En base a este escenario, estimamos que el alza del rubro electricidad y gas sería alrededor de 12% en febrero, impulsado por el aumento del gas. Esto incidiría en 0,5 puntos porcentuales (p.p.) en la estimación del IPC vigente", indicó la consultora Equilibra.

Sin embargo, Equilibra estimó que el índice de precios al consumidor de este mes alcanzará 2,3%, lo que mostraría un quiebre en la tendencia alcista de la inflación mientras que en OJF calcularon que el dato será de 2,4%.

Cabe recordar que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA se ubicó en el 2,1% este mes, aunque la estimación de enero estuvo muy errada ya que informó un 2,4% contra el 2,9% que midió el Indec.

--------------

Más noticias en Urgente24:

El tiro por la culata: Gran enojo en La Libertad Avanza con Patricia Bullrich

El después de la protesta: La crisis de la policía de Santa Fe dejó grandes secuelas

El oficialismo dio media sanción en Diputados para la baja de edad de imputabilidad a 14 años

Los 6 principales canales nacionales de noticias, sumados, llegan a 7 puntos de rating