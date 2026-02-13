urgente24
Inflación: Con lo que va de febrero ya calculan un IPC +2,7% para fin de mes

En lo que va de febrero la inflación no parece dar muestras de una desaceleración y las consultoras ya la ubican en el 2,7% mensual.

13 de febrero de 2026 - 08:47
La inflación de febrero ya se estima en el 2,7% y faltan 15 días para que termine el mes.

Tras el dato del 2,9% del IPC en enero se consolidó la tendencia alcista de la inflación en los últimos 8 meses. La expectativa del Gobierno es que eso se corte en febrero, pero las consultoras privadas ya detectaron aumentos en lo que va de este mes se pone en duda un quiebre en la tendencia.

Tarifas y carnes empujan a la inflación

Según el último informe de la consultora LCG, en la 2da semana de febrero los Alimentos y Bebidas presentaron una inflación del 1% semanal. Se trata de un porcentaje que estaría por encima de lo observado en varios tramos de enero.

Además, LCG indicó que en las últimas 4 semanas la inflación promedio se aceleró a 2,4% mensual”, un aumento de 0,8% respecto de la medición previa.

La inflación según LCG fue impulsada por aumentos en alimentos, especialmente en la carne.

En cuanto a los alimentos, según LCG, la inflación fue impulsada por la suba en las carnes con un +2,3% s/s. Le siguen Aceites (2,4%), Carnes (2,3%), Bebidas e infusiones para consumir en el hogar (1,8%), Frutas (1,8%) y Productos lácteos y huevos (1,%).

Con esos datos, la consultora concluyó que "las variaciones de precios presentaron relativamente alta dispersión, en línea con la semana previa, lo que indica que la dinámica no se concentra en un único segmento, sino que atraviesa distintos productos de la canasta".

Eco Go estima para febrero +2,7% de inflación

La consultora Eco Go anticipó para febrero: la reponderación implícita para el IPC nacional se ubicaría en torno al 2,7%, valor que resulta consistente con los comentarios del Ministro de Economía respecto a lo que daría el dato del INDEC sería ‘cercano a la de diciembre’”.

Tomando los datos del IPC de la CABA, Eco Go se concentró en rubros estacionales y servicios que tuvieron las mayores subas y determinó en esa línea que para febrero, se proyecta que “la inflación general se proyecta en torno al 2,7% mensual”, aunque aclara que “el dato es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones”.

image

En relación a los alimentos, Eco Go informó que “durante la primera semana del mes, los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,7%” y que “la inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 2,6% para febrero”.

El Gobierno empuja a la inflación

A inicios de febrero, el Gobierno aplicó nuevas subas en el sector energético. El gas aumentó un 16,86% en promedio a nivel nacional y la electricidad tuvo un incremento promedio del 3,59% para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“En base a este escenario, estimamos que el alza del rubro electricidad y gas sería alrededor de 12% en febrero, impulsado por el aumento del gas. Esto incidiría en 0,5 puntos porcentuales (p.p.) en la estimación del IPC vigente", indicó la consultora Equilibra.

Sin embargo, Equilibra estimó que el índice de precios al consumidor de este mes alcanzará 2,3%, lo que mostraría un quiebre en la tendencia alcista de la inflación mientras que en OJF calcularon que el dato será de 2,4%.

Cabe recordar que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA se ubicó en el 2,1% este mes, aunque la estimación de enero estuvo muy errada ya que informó un 2,4% contra el 2,9% que midió el Indec.

