La inflación sigue sacudiendo: Góndolas y alquileres en rojo

En la lista de precios medios de un conjunto de alimentos y bebidas, se destaca los aumentos del Tomate redondo 73,5%; Papa 39,7%; Manzana deliciosa 28,4%; Lechuga 24,9%; Naranja 20,3%; Pollo entero con el 10,3%; Hígado 7,4%; Paleta 6%; y el Asado 4,4%.

En contraste, algunos productos mostraron bajas, como el arroz (-2,5%), los huevos (-2,2%) y la harina (-0,6%).

image

De esta manera, el primer dato de inflación 2026 en Santa Fe muestra una continuidad en la desaceleración respecto a los picos registrados durante 2023 y comienzos de 2024, aunque con presión persistente en el rubro alimentos, especialmente en productos frescos.

Alquileres, otro golpe al bolsillo

En este marco y en la antesala al inicio del ciclo lectivo universitario, Rosario ya empieza a tener mayor movimiento de estudiantes provenientes de diferentes localidades del interior. Considerando los últimos números, el mercado de alquileres es todo una odisea.

Al respecto, el corredor inmobiliario Alejandro Juri describió la situación actual y el movimiento que ya se percibe en el sector.

"Vienen muchos chicos del interior a buscar departamentos para alquilar. Antes, venían ya en diciembre pero ahora los costos apremian y vienen más sobre el inicio".

Sobre las condiciones contractuales, precisó: "Lo primero que vamos a decirles es que van a poder elegir, lo segundo son las condiciones: la mayoría de los contratos es por 24 meses, con ajustes cuatrimestrales por el ICL que es el índice de contratos de locación (el 50 por ciento del índice de precios al consumidor y el otro 50 por ciento es un índice de remuneraciones) y sale en todos lados publicados".

Según indicó, las unidades más demandadas continúan siendo los monoambientes y los departamentos de un dormitorio, cuyos valores dependen de la zona, la superficie, el estado de la propiedad y su antigüedad.

image Cuánto cuesta alquilar en la Cuna de la Bandera.

Actualmente, los monoambientes presentan precios que oscilan entre 260 mil y 400 mil pesos, a lo que deben sumarse expensas que rondan los 45, 60 y hasta 80 mil pesos. En tanto, los departamentos de un dormitorio se ubican en una franja de entre 340 mil y 450 mil pesos. En sectores premium, como Puerto Norte, los alquileres pueden trepar hasta 700 u 800 mil pesos.

