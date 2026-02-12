SANTA FE. Llegó el primer número del año en territorio santafesino: el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) dio a conocer este jueves el primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero. La inflación sigue en rojo y no sólo repercute en los alimentos, sino que en los alquileres también.
INICIO DE AÑO COMPLICADO
La inflación sigue sacudiendo: Góndolas y alquileres en rojo
Se conoció otro dato que sigue hundiendo a la economía de Milei: en Santa Fe la inflación de alimentos tuvo un fuerte aumento, y los alquileres no quedan atrás.
El informe arrojó un aumento del 2,6% en relación al mes anterior, con una variación interanual de 32,4%.
Dicho número está a unas tres décimas por debajo de lo informado por el INDEC a nivel nacional que fue del 2,9%. A su vez, es el mismo porcentaje que reportó Santa Fe en diciembre.
Los alimentos no paran de subir
La inflación de comestibles alcanzó 4,7% en enero. El rubro que más sufrió el ajuste fue Alimentos y Bebidas con el 4,1%, seguido por Atención Médica y Gastos para la Salud con el 3%; y Otros bienes y servicios con el 2,6%.
Por su parte, Esparcimiento tuvo una variación positiva del 2,3%; Vivienda y Servicios Básicos 2,2%; Equipamiento y Mantenimiento del Hogar 1,8%.; Transporte y Comunicación con el 1,4%; Educación con el 0,8%; e Indumentaria el 0,6%.
En la lista de precios medios de un conjunto de alimentos y bebidas, se destaca los aumentos del Tomate redondo 73,5%; Papa 39,7%; Manzana deliciosa 28,4%; Lechuga 24,9%; Naranja 20,3%; Pollo entero con el 10,3%; Hígado 7,4%; Paleta 6%; y el Asado 4,4%.
En contraste, algunos productos mostraron bajas, como el arroz (-2,5%), los huevos (-2,2%) y la harina (-0,6%).
De esta manera, el primer dato de inflación 2026 en Santa Fe muestra una continuidad en la desaceleración respecto a los picos registrados durante 2023 y comienzos de 2024, aunque con presión persistente en el rubro alimentos, especialmente en productos frescos.
Alquileres, otro golpe al bolsillo
En este marco y en la antesala al inicio del ciclo lectivo universitario, Rosario ya empieza a tener mayor movimiento de estudiantes provenientes de diferentes localidades del interior. Considerando los últimos números, el mercado de alquileres es todo una odisea.
Al respecto, el corredor inmobiliario Alejandro Juri describió la situación actual y el movimiento que ya se percibe en el sector.
Sobre las condiciones contractuales, precisó: "Lo primero que vamos a decirles es que van a poder elegir, lo segundo son las condiciones: la mayoría de los contratos es por 24 meses, con ajustes cuatrimestrales por el ICL que es el índice de contratos de locación (el 50 por ciento del índice de precios al consumidor y el otro 50 por ciento es un índice de remuneraciones) y sale en todos lados publicados".
Según indicó, las unidades más demandadas continúan siendo los monoambientes y los departamentos de un dormitorio, cuyos valores dependen de la zona, la superficie, el estado de la propiedad y su antigüedad.
Actualmente, los monoambientes presentan precios que oscilan entre 260 mil y 400 mil pesos, a lo que deben sumarse expensas que rondan los 45, 60 y hasta 80 mil pesos. En tanto, los departamentos de un dormitorio se ubican en una franja de entre 340 mil y 450 mil pesos. En sectores premium, como Puerto Norte, los alquileres pueden trepar hasta 700 u 800 mil pesos.
Más contenidos en Urgente24
La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra ya tiene su efecto dominó
Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'
El peor momento en la relación de los hermanos Milei: Javier no cede ante Karina
El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento
Pami no pagó y ya cortaron prestaciones a jubilados, mientras más provincias encienden la mecha