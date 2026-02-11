"Los mercados se preocupan por la inflación; que suba mientras baja el dólar, es un mal síntoma"

LN+ EN VIVO _ Últimas noticias de la Argentina y el mundo 13-2-38 screenshot El economista y consultor Ricardo Delgado entrevistado este miércoles en LN+.

En ese contexto, Delgado sostuvo que "los inversores están empezando a preocuparse por la tasa de inflación, el dato de ayer fue muy malo e incluso nos sorprendió a los analistas privados".

En ese contexto, el consultor advirtió sobre el impacto que podría tener una alta inflación en el Riesgo País, por lo que pidió que tome cartas en el asunto.

"El Gobierno va a tener que empezar a dar alguna señal en ese sentido, justamente para evitar que estos 500 puntos de Riesgo País vuelvan a escalar", dijo en diálogo con el canal LN+.

Dólar

Delgado apuntó al peso de los alimentos en el índice que se conoció el martes y apuntó que cerca de 0,3 puntos fueron explicados por carne, fruta y verduras. Se trata de productos estacionales que, dijo, sintieron el efecto en su oferta de la merma en de las lluvias.

No obstante, estimó que si bien los factores estacionales explican el alza de la inflación, no son los únicos.

"En la experiencia, los países que han tenido inflación crónica alta como la Argentina, cuando arranca el proceso de desinflación, eso lleva años. Esto el Gobierno lo tiene que entender, y si se asusta o no le da importancia creyendo que es sólo estacional, se va a equivocar", afirmó.

En esa línea, insistió en que el Ejecutivo "va a tener que encarar con más seriedad y dar señalas claras de cómo es el proceso de desinflación de acá en adelante, porque probablemente tengamos un febrero y marzo difícil por las tarifas", dijo aunque estimó que "será tan difícil como enero, no más".

Consultado sobre si habrá una "tensión" entre la suba de precios y el bajo nivel de actividad, Delgado consideró que puede haber una "estanflación" (recesión con alta inflación) y agregó como factor preocupante "la apreciación del dólar".

Durante enero, la cotización mayorista se depreció un 2% al mismo tiempo que el IPC subió casi un 3%.

"El dólar se planchó después de una suba fuerte. Inflacion subiendo con el dólar bajando es un mal síntoma para la dinámica de los precios hacia adelante", concluyó.

