Policías versus policías: Se suman efectivos y hay cortocircuito con el jefe de la fuerza

Embed - Gisela Scaglia apuntó contra el kirchnerismo por la protesta la policía “Son la vieja guardia”

Ni Luis Maldonado logra frenar la protesta: Más policías se suman al reclamo

Mientras tanto, las protestas continúan consolidándose frente a la sede policial en Rosario, más policías se suman al reclamo y las autoridades mantienen abierta la posibilidad de nuevas instancias de diálogo, aunque con el objetivo declarado de garantizar el funcionamiento normal de la fuerza y evitar que el conflicto implique deserciones de servicio o cortes prolongados que afecten la operatividad de la seguridad en la ciudad y la región.

El propio jefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado cruzó la avenida para intentar una conversación con la tropa: salió a exigir que cesen la manifestación, suban a sus patrulleros y normalicen el trabajo.

"Necesitamos mostrar buena voluntad. Tenemos que salir a la calle". "Necesitamos mostrar buena voluntad. Tenemos que salir a la calle".

No obstante, los manifestantes están firmes y se mostraron en contra del vocero, a quien empujaron y escupieron cuando quiso dar novedades. "No estamos de acuerdo porque exigimos un sueldo digno para todo el personal policial de la provincia de Santa Fe. Vino un representante a hablar y pidió que apaguemos las sirenas. Pero no llegamos a ningún acuerdo, la protesta sigue. Se suma personal de la Motorizada, y más familiares. El jefe vino a apretarnos para que salgamos y amenaza con sanciones y medidas disciplinarias, pero nuestro reclamo es justo", expresó una mujer de uniforme.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NAagencia/status/2021633547614765239&partner=&hide_thread=false :



Buenos Aires, 11 febrero (NA) – Los efectivos de la Policía de Santa Fe agredieron y escupieron a Luis… pic.twitter.com/RH2WSd9ASS — Noticias Argentinas (@NAagencia) February 11, 2026

La postura del Gobierno de Santa Fe contra la lucha policial

Luego del fracaso de la reunión del martes a la noche, que culminó cerca de la 1.30, los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares, brindaron este miércoles una actualización sobre la situación derivada del conflicto policial y anunciaron decisiones orientadas a normalizar el servicio, recomponer el vínculo con la fuerza y atender reclamos salariales considerados legítimos.

Cococcioni subrayó que, pese a la protesta, “la seguridad pública nunca se resintió” en ningún punto de la Provincia.

image Las autoridades provinciales levantaron el pase a disponibilidad de agentes sancionados y les pidieron regresar al trabajo en la calle. Foto: Gobierno de Santa Fe

En ese marco, una de las policías suspendidas, a la que le sacaron el arma y el chaleco, remarcó que "El Gobierno no quiere el aumento de sueldo", mientras que otro policía declaró: "Miedo ya no tengo".

Al respecto, Nahir Moreno, abogada de los policías pasados a disponibilidad, indicó que "son 20 puestos que están en riesgo".

La muerte que hizo estallar la bomba

El detonante de lo que ocurre en las calles de Rosario fue la muerte de Oscar Eduardo Valdéz, alias "Chimi", oriundo de la ciudad de Vera, quien se encontraba internado en grave estado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario, tras haberse efectuado un disparo en la cabeza con un arma reglamentaria, en la sede de la Jefatura de la Unidad Regional II de dicho departamento.

El hecho ocurrió el pasado lunes, frente al edificio del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI), donde Valdéz cumplía funciones, aunque se encontraba con "carpeta médica" desde hacía aproximadamente un año.

image El suboficial que se quitó la vida.

Audiencia clave

Once policías fueron citados para este jueves a la mañana a una fiscalía de Rosario para una audiencia de imputación en la que el fiscal le informara que tienen una investigación penal en curso y les detallará la calificación legal.

Más contenidos de Urgente24

La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra ya tiene su efecto dominó

El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento

Pami no pagó y ya cortaron prestaciones a jubilados, mientras más provincias encienden la mecha

¿Clonaron a Britney Spears? Lo que revelan los archivos de Epstein y enloquece a internet

Uruguay quiere ingresar al acuerdo de libre comercio N°1 del mundo