"No lo leí": Malicioso recorte de Adorni / Milei sobre Mariano Recalde

"Le quiero preguntar si efectivamente dice el proyecto de ley, porque no lo leí, si efectivamente en caso de quiebra del empleador el trabajador puede cobrar directamente del FAL, pues no lo dice la ley. Si lo van a poner, que lo pongan expresamente porque el único que es titular de la cuenta es el empleador (…) y el empleador no tiene ningún derecho directo sobre el FAL. Y sino, en qué momento lo dice", cuestiona Mariano Recalde en su comentario completo, que los libertarios editaron de modo que parezca otra cosa.