La crisis explotó y esta vez el golpe pega directo en el corazón del sistema de salud de los adultos mayores. Desde El pasado 10 de febrero, clínicas y sanatorios privados de la Patagonia decidieron suspender prestaciones médicas a afiliados del PAMI por falta de pago.
SIGUEN SIN ATENCIÓN MÉDICA
PAMI: Jubilados sin atención y clínicas al borde del colapso con estas prestaciones suspendidas
Por el momento, la atención de urgencias funciona como un dique de contención. Pero el reloj corre para PAMI.
Según confirmaron autoridades de distintos centros privados, la medida ya está en marcha en La Pampa, Río Negro, Neuquén y Chubut. En varias ciudades, las guardias continúan atendiendo urgencias, pero todo lo que sea consulta ambulatoria, cirugía programada o práctica que pueda esperar quedó en pausa.
La escena se tornó delicada, porque los médicos deben decidir en la puerta de la guardia qué paciente entra y cuál debe volver a su casa a esperar que se destrabe el conflicto.
¿Por qué PAMI dejó sin atención a jubilados en la Patagonia?
El eje del conflicto es económico. Las clínicas denuncian atrasos en los pagos y una fuerte pérdida del valor real de los aranceles frente a la inflación. Según explicaron, la situación financiera es “sumamente crítica” y se agravó en los últimos dos meses.
El PAMI representa, en promedio, el 40% de los ingresos totales de estos centros de salud privados. Ese porcentaje implica que casi la mitad de la estructura económica depende de los fondos que envía la obra social de jubilados y pensionados.
Cuando esos pagos se demoran, el impacto es inmediato. Las instituciones aseguran que necesitan cobrar los módulos de Nivel II y III para afrontar los salarios del personal, que históricamente se pagan el último día hábil del mes. Sin esos recursos, advierten, se vuelve “materialmente imposible” cumplir con las obligaciones laborales.
En paralelo, denuncian que existe un atraso de un mes en las prestaciones ambulatorias y que los valores que se abonan por cada módulo quedaron desactualizados frente al avance de los precios.
PAMI y jubilados: ¿Qué prestaciones están suspendidas?
La suspensión no es total. Las clínicas informaron que se interrumpen, en una primera etapa, las prestaciones ambulatorias y programadas. Esto incluye consultas médicas en consultorio, estudios que no revistan carácter urgente y cirugías que puedan postergarse sin riesgo inmediato.
Las urgencias, dolencias complejas y cirugías de alta complejidad continúan atendiéndose. Sin embargo, en cada institución los médicos de guardia deben evaluar caso por caso para determinar qué se resuelve en el momento y qué puede esperar.
El problema es que, para muchos jubilados, lo que para el sistema puede “esperar”, para ellos implica angustia, dolor o incertidumbre.
Jubilados en alerta: ¿Qué reclaman las clínicas al PAMI?
Los prestadores de salud elevaron una nota formal al director del PAMI, Esteban Leguizamo, en la que plantearon tres reclamos centrales.
En primer lugar, exigen la regularización inmediata de la deuda existente. En segundo término, piden una reunión urgente para consensuar soluciones que garanticen la sustentabilidad del sistema. Y, por último, reclaman la reactivación de una mesa técnica de trabajo que permita actualizar los aranceles de acuerdo con la realidad económica.
La advertencia fue básicamente, si no se abría una instancia de diálogo y no se avanzaba en un esquema de actualización, la situación podía “escapar a todo control”.
¿Puede extenderse el conflicto entre PAMI y jubilados a otras provincias?
Aunque por ahora la medida se concentra en provincias patagónicas, el malestar entre prestadores no es exclusivo del sur. El deterioro del valor de los aranceles y los atrasos en los pagos son reclamos que se escuchan en distintos puntos del país.
Si no se alcanza una solución en los próximos días, el conflicto podría replicarse en otras jurisdicciones, ampliando el alcance del problema y afectando a un número aún mayor de jubilados.
Más noticias en Urgente24
La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra ya tiene su efecto dominó
Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'
Pami no pagó y ya cortaron prestaciones a jubilados, mientras más provincias encienden la mecha
El peor momento en la relación de los hermanos Milei: Javier no cede ante Karina
El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento