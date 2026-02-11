PAMI: Jubilados sin atención y clínicas al borde del colapso con estas prestaciones suspendidas

El PAMI representa, en promedio, el 40% de los ingresos totales de estos centros de salud privados. Ese porcentaje implica que casi la mitad de la estructura económica depende de los fondos que envía la obra social de jubilados y pensionados.

Cuando esos pagos se demoran, el impacto es inmediato. Las instituciones aseguran que necesitan cobrar los módulos de Nivel II y III para afrontar los salarios del personal, que históricamente se pagan el último día hábil del mes. Sin esos recursos, advierten, se vuelve “materialmente imposible” cumplir con las obligaciones laborales.

En paralelo, denuncian que existe un atraso de un mes en las prestaciones ambulatorias y que los valores que se abonan por cada módulo quedaron desactualizados frente al avance de los precios.

PAMI y jubilados: ¿Qué prestaciones están suspendidas?

La suspensión no es total. Las clínicas informaron que se interrumpen, en una primera etapa, las prestaciones ambulatorias y programadas. Esto incluye consultas médicas en consultorio, estudios que no revistan carácter urgente y cirugías que puedan postergarse sin riesgo inmediato.

Las urgencias, dolencias complejas y cirugías de alta complejidad continúan atendiéndose. Sin embargo, en cada institución los médicos de guardia deben evaluar caso por caso para determinar qué se resuelve en el momento y qué puede esperar.

El problema es que, para muchos jubilados, lo que para el sistema puede “esperar”, para ellos implica angustia, dolor o incertidumbre.

Jubilados en alerta: ¿Qué reclaman las clínicas al PAMI?

Los prestadores de salud elevaron una nota formal al director del PAMI, Esteban Leguizamo, en la que plantearon tres reclamos centrales.

En primer lugar, exigen la regularización inmediata de la deuda existente. En segundo término, piden una reunión urgente para consensuar soluciones que garanticen la sustentabilidad del sistema. Y, por último, reclaman la reactivación de una mesa técnica de trabajo que permita actualizar los aranceles de acuerdo con la realidad económica.

PAMI P.jpg

La advertencia fue básicamente, si no se abría una instancia de diálogo y no se avanzaba en un esquema de actualización, la situación podía “escapar a todo control”.

¿Puede extenderse el conflicto entre PAMI y jubilados a otras provincias?

Aunque por ahora la medida se concentra en provincias patagónicas, el malestar entre prestadores no es exclusivo del sur. El deterioro del valor de los aranceles y los atrasos en los pagos son reclamos que se escuchan en distintos puntos del país.

Si no se alcanza una solución en los próximos días, el conflicto podría replicarse en otras jurisdicciones, ampliando el alcance del problema y afectando a un número aún mayor de jubilados.

