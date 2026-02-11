urgente24
ACTUALIDAD Senado > gremios > reforma laboral

REFORMA LABORAL

Gremios copan las calles mientras sesiona el Senado: Ya hay incidentes

La manifestación contra la reforma laboral transcurría con tranquilidad hasta que un grupo de encapuchados arrojó piedras a la Policía. Hay tensión.

11 de febrero de 2026 - 15:50
Los gremios copan las calles contra la reforma laboral, mientras sesiona el Senado.

Los gremios copan las calles contra la reforma laboral, mientras sesiona el Senado.

Foto: NA.

Comienza a subir la tensión en la manifestación contra la reforma laboral, mientras el Senado sesiona para aprobar el proyecto del gobierno de Javier Milei. Los gremios coparon la Plaza del Congreso y las calles aledañas. Todo transcurría con normalidad hasta que un grupo de encapuchados comenzó a arrojarle piedras a la Policía.

Desde la mañana los gremios se hicieron presentes en la zona del Congreso, mostrando fuerte músculo político, para expresar el rechazo a la reforma laboral. Conforme pasaron las horas, fue llegando más gente, en una jornada de mucho calor.

Todo transcurría con tranquilidad hasta que un grupo de personas, mayormente encapuchadas, comenzó a arrojar piedras a los policías que están detrás del vallado. Algunos hablan de "infiltrados". La respuesta policial no se hizo esperar: camión hidrante, balas de goma y gases.

Seguir leyendo

Hay al menos dos detenidos.

--------------

Otras noticias en Urgente24:

La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra, ya tiene su efecto dominó

Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'

Pami no pagó y ya cortaron prestaciones a jubilados, mientras más provincias encienden la mecha

El peor momento en la relación de los hermanos Milei: Javier no cede ante Karina

El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento

FUENTE: Urgente24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES