Comienza a subir la tensión en la manifestación contra la reforma laboral, mientras el Senado sesiona para aprobar el proyecto del gobierno de Javier Milei. Los gremios coparon la Plaza del Congreso y las calles aledañas. Todo transcurría con normalidad hasta que un grupo de encapuchados comenzó a arrojarle piedras a la Policía.
REFORMA LABORAL
Gremios copan las calles mientras sesiona el Senado: Ya hay incidentes
La manifestación contra la reforma laboral transcurría con tranquilidad hasta que un grupo de encapuchados arrojó piedras a la Policía. Hay tensión.
Desde la mañana los gremios se hicieron presentes en la zona del Congreso, mostrando fuerte músculo político, para expresar el rechazo a la reforma laboral. Conforme pasaron las horas, fue llegando más gente, en una jornada de mucho calor.
Todo transcurría con tranquilidad hasta que un grupo de personas, mayormente encapuchadas, comenzó a arrojar piedras a los policías que están detrás del vallado. Algunos hablan de "infiltrados". La respuesta policial no se hizo esperar: camión hidrante, balas de goma y gases.
Hay al menos dos detenidos.
--------------
Otras noticias en Urgente24:
La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra, ya tiene su efecto dominó
Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'
Pami no pagó y ya cortaron prestaciones a jubilados, mientras más provincias encienden la mecha
El peor momento en la relación de los hermanos Milei: Javier no cede ante Karina
El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento