Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia: Cuántas mujeres científicas hay en el mundo

¿Cuántas mujeres científicas hay?
La presencia de mujeres en la ciencia sigue siendo un asunto preocupante, aunque muchas veces no sea discutido.
En todo el mundo, las mujeres representan menos del 30% al 33% de los investigadores científicos, de acuerdo con datos de la UNESCO.
En ese sentido, ni la ciencia se escapa a la urgencia de reducir la brecha de género.
Este es uno de los mensajes que más sobresale en el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, cuyo lema este año es: "Aprovechar las sinergias entre la inteligencia artificial, las ciencias sociales, las STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y el sistema financiero: construir un futuro inclusivo para las mujeres y las niñas".
La Asamblea General de la ONU declaró el 11 de febrero Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y la tecnología.
"Debemos asegurarnos de que todas las niñas puedan imaginar un futuro en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y que todas las mujeres puedan prosperar en su carrera científica", sostiene António Guterres, Secretario General de la ONU.
Mujeres en la ciencia: Datos alarmantes
He aquí algunos datos de la ONU que reflejan la realidad de las mujeres en la ciencia:
- En todo el mundo, las mujeres jóvenes son más propensas que los jóvenes a cursar estudios superiores: un 46 % se matricula en los cinco años siguientes a la finalización de la enseñanza secundaria, frente al 40 % de los hombres. Sin embargo, las mujeres solo representan el 35 % de los titulados en ciencias.
- Las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en la investigación científica en todo el mundo. En 2022, solo el 31,1 % de los investigadores eran mujeres, lo que evidencia las persistentes desigualdades de género en este campo.
- Menos del 2 % de los solicitantes de empleo en el sector cuántico son mujeres.
- En campos de vanguardia como la inteligencia artificial, solo uno de cada cinco profesionales (22 %) es mujer.
Tomando esto en cuenta, las autoridades destacan que es crucial que las mujeres y niñas tengan más cabida en la ciencia y que se eliminen los obstáculos de la desigualdad de género.
"En este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la UNESCO reafirma que el progreso científico solo puede hacer frente a los retos de nuestro tiempo si se comparte y es inclusivo e impulsado por todas las personas", manifestó Khaled El-Enany, Director General de la UNESCO
------
Más noticias en Urgente24
La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra, ya tiene su efecto dominó
Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'
Pami no pagó y ya cortaron prestaciones a jubilados, mientras más provincias encienden la mecha
El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento
Uruguay quiere ingresar al acuerdo de libre comercio N°1 del mundo