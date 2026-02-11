Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia: Cuántas mujeres científicas hay en el mundo

La Asamblea General de la ONU declaró el 11 de febrero Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y la tecnología.

"Debemos asegurarnos de que todas las niñas puedan imaginar un futuro en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y que todas las mujeres puedan prosperar en su carrera científica", sostiene António Guterres, Secretario General de la ONU.

Mujeres en la ciencia: Datos alarmantes

He aquí algunos datos de la ONU que reflejan la realidad de las mujeres en la ciencia:

En todo el mundo, las mujeres jóvenes son más propensas que los jóvenes a cursar estudios superiores: un 46 % se matricula en los cinco años siguientes a la finalización de la enseñanza secundaria, frente al 40 % de los hombres. Sin embargo, las mujeres solo representan el 35 % de los titulados en ciencias.

Las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en la investigación científica en todo el mundo. En 2022, solo el 31,1 % de los investigadores eran mujeres, lo que evidencia las persistentes desigualdades de género en este campo.

Menos del 2 % de los solicitantes de empleo en el sector cuántico son mujeres.

En campos de vanguardia como la inteligencia artificial, solo uno de cada cinco profesionales (22 %) es mujer.

Tomando esto en cuenta, las autoridades destacan que es crucial que las mujeres y niñas tengan más cabida en la ciencia y que se eliminen los obstáculos de la desigualdad de género.

"En este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la UNESCO reafirma que el progreso científico solo puede hacer frente a los retos de nuestro tiempo si se comparte y es inclusivo e impulsado por todas las personas", manifestó Khaled El-Enany, Director General de la UNESCO

