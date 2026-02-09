En El Trece se terminó la calma y empezó el ruido interno, con decisiones apuradas y una grilla que se mueve a los empujones, mientras puertas adentro ya se habla de despidos. En paralelo, renuncias inesperadas, contratos en revisión y nombres fuertes en duda exponen un canal en plena cirugía, donde nadie se siente seguro y cada movimiento esconde algo.
"NO PARA DE LLORAR"
El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento
Adrián Suar puso El Trece en modo ajuste: salen figuras, tiemblan históricos y se mueven fichas pesadas para cambiar una grilla donde nadie descansa tranquilo.
Menos margen de error: El Trece despide y va por un golpe de efecto
En primer lugar, Benjamín Vicuña quedó afuera de The Balls, un movimiento que dentro del canal se leyó como que se terminó la etapa de la paciencia. El Trece viene de acumular varios intentos que no lograron el impacto esperado y Adrián Suar, como gerente de programación, decidió acelerar los tiempos. Ya no alcanza con una cara conocida o con un formato correcto: la exigencia pasó a atraer público real.
En ese marco se explica la negociación con Abel Pintos que, según fuentes del propio canal y del entorno artístico, está siendo trabajada con bastante cuidado. La idea es un talent show musical para el prime time, con dinámica participativa y un perfil más aspiracional. Para eso, Suar y Guido Kaczka se sentaron a conversar con Marcelo González, productor y socio artístico del cantante, con la intención de ofrecerle a Pintos un rol central, ya sea como jurado, mentor o figura rectora del ciclo.
La relación es histórica entre Abel Pintos y Telefe, donde participó de innumerables especiales y eventos, lo que obliga a negociar sin romper puentes. Aun así, en El Trece creen que el bahiense puede aportar prestigio, arrastre popular y una conexión genuina con públicos que hoy están más cerca del streaming que del control remoto. Diego Torres también fue evaluado, aunque sus compromisos laborales enfriaron esa alternativa, al menos por ahora.
Contratos en revisión, programas en pausa y salidas sin vuelta atrás
Mientras se piensan grandes apuestas, las salidas y los conflictos internos se multiplican, y el caso de Jimena Monteverde expuso como pocos la fragilidad de ciertos acuerdos. Juan Etchegoyen reveló en medios que la cocinera estaría atravesando días complicados: "Ella está mal, hace una semana que no para de llorar", aseguró, al explicar que el problema surgió por la incompatibilidad horaria entre La cocina rebelde y su rol en los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale. Según el periodista, la decisión ya estaría tomada: "En el canal le pidieron que no vaya más", afirmó, señalando también a la productora Kuarzo.
Sin embargo, desde otro frente llegó una versión opuesta. Majo Martino contó que Guido Záffora habló directamente con Monteverde y que ella fue categórica: "Dice que no se va. Firmó por contrato que va a grabar su propio programa y después se va a lo de Mirtha". Un cortocircuito típico de El Trece, donde las decisiones suelen filtrarse antes de cerrarse del todo.
La incertidumbre también rodea a Juana Viale, cuya continuidad dominical quedó en pausa. Adrián Pallares lo dijo sin rodeos en Intrusos (América): "Lo concreto es que Mirtha graba, la que no graba es Juana", y agregó que durante febrero su programa no saldrá al aire. El hueco se cubriría con películas, algo pragmático pero que, como ironizó Paula Varela, podría rendir incluso mejor. Pallares incluso dejó flotando la duda: "No están del todo conformes con los números", y remató con una frase que en el canal todos conocen: "Si Suar tiene que elegir una favorita, es Mirtha Legrand".
El cierre lo aporta Laila Roth, que decidió renunciar a Otro día más, el ciclo de Mario Pergolini. Lejos del escándalo, la comediante explicó su salida con humor en Instagram y luego con seriedad en un video: "No pasó nada", aclaró, y detalló que su agenda de giras internacionales hacía imposible continuar. También se ocupó de dejar claro algo poco habitual en estas historias: "La productora se portó espectacular conmigo, me pagaba bien".
El Trece está en plena reconfiguración, con menos margen para sostener proyectos que no funcionan y más presión por encontrar fórmulas que vuelvan a conectar con una audiencia cada vez más dispersa. Nadie tiene el lugar asegurado y cada decisión parece ser apenas un parche en una pelea mucho más grande.
