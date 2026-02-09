El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento

Sin embargo, desde otro frente llegó una versión opuesta. Majo Martino contó que Guido Záffora habló directamente con Monteverde y que ella fue categórica: "Dice que no se va. Firmó por contrato que va a grabar su propio programa y después se va a lo de Mirtha". Un cortocircuito típico de El Trece, donde las decisiones suelen filtrarse antes de cerrarse del todo.

image Jimena Monteverde, Juana Viale y Laila Roth expusieron un El Trece inestable y en revisión permanente.

La incertidumbre también rodea a Juana Viale, cuya continuidad dominical quedó en pausa. Adrián Pallares lo dijo sin rodeos en Intrusos (América): "Lo concreto es que Mirtha graba, la que no graba es Juana", y agregó que durante febrero su programa no saldrá al aire. El hueco se cubriría con películas, algo pragmático pero que, como ironizó Paula Varela, podría rendir incluso mejor. Pallares incluso dejó flotando la duda: "No están del todo conformes con los números", y remató con una frase que en el canal todos conocen: "Si Suar tiene que elegir una favorita, es Mirtha Legrand".

El cierre lo aporta Laila Roth, que decidió renunciar a Otro día más, el ciclo de Mario Pergolini. Lejos del escándalo, la comediante explicó su salida con humor en Instagram y luego con seriedad en un video: "No pasó nada", aclaró, y detalló que su agenda de giras internacionales hacía imposible continuar. También se ocupó de dejar claro algo poco habitual en estas historias: "La productora se portó espectacular conmigo, me pagaba bien".

El Trece está en plena reconfiguración, con menos margen para sostener proyectos que no funcionan y más presión por encontrar fórmulas que vuelvan a conectar con una audiencia cada vez más dispersa. Nadie tiene el lugar asegurado y cada decisión parece ser apenas un parche en una pelea mucho más grande.

