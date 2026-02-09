urgente24
Javier Milei a prueba de fuego: Entre la inflación y la Reforma Laboral

Semana clave para el gobierno de Javier Milei. Primero, el INDEC informará la inflación de enero. Luego, llega el debate de la Reforma Laboral.

9 de febrero de 2026 - 10:14

Arranca una semana clave para el gobierno de Javier Milei. Este martes 10 de febrero, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informará la inflación de enero. Un día después, el Senado empieza a debatir la Reforma Laboral, mientras enfrenta tensiones por Ganancias e indemnizaciones

El Congreso se prepara para una semana de máxima intensidad política. Con las sesiones extraordinarias en marcha y el reloj corriendo antes del feriado XXL de Carnaval, el oficialismo enfrenta dos debates decisivos en apenas 48 horas: la reforma laboral en el Senado y el nuevo Régimen Penal Juvenil en la Cámara de Diputados.

El primer desafío será este miércoles, cuando el Senado trate la denominada 'Modernización Laboral' impulsada por el presidente. Al día siguiente, Diputados debatirá el proyecto que baja la edad de imputabilidad a los 14 años, una iniciativa reflotada por la ministra de Seguridad y senadora, Patricia Bullrich.

En el plano parlamentario, LLA tiene asegurada la aprobación en general del proyecto y el respaldo para la mayoría de los artículos. No obstante, el oficialismo todavía no logró el consenso necesario para sostener la reducción del Impuesto a las Ganancias para las grandes empresas, un punto que genera fuerte resistencia entre los gobernadores.

Por ese motivo, la exministra de Seguridad de la Nación continuará con las negociaciones hasta el mismo miércoles para intentar sancionar la ley sin modificaciones sustanciales. En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene conversaciones con los mandatarios provinciales para destrabar el conflicto fiscal.

El oficialismo sabe que el calendario juega en su contra. Si bien cuenta con el apoyo de sectores empresariales, enfrenta la resistencia de la CGT, que ya judicializó varios artículos por considerarlos inconstitucionales.

Crisis textil: Menos consumo y cierre de empresas

La apertura comercial en el sector textil generó un derrumbe de precios en el mercado interno que, sin embargo, no logra reactivar el consumo. Según un informe de la fundación Pro Tejer, el precio de la ropa y la tela importada cayó un 25% en dólares durante el último año, en un contexto donde la demanda se desploma por la caída del salario real.

El relevamiento correspondiente al período enero-octubre de 2025 muestra una combinación crítica para la industria local: un incremento exponencial de las compras al exterior y una caída abrupta de los valores unitarios. Esta situación, según la entidad, pone en riesgo la continuidad de las fábricas nacionales.

Campaña nacional del Frente de Izquierda contra el proyecto del Gobierno

En el marco del inminente tratamiento de la Reforma Laboral en el Senado, el PTS en el Frente de Izquierda encaró una campaña nacional para amplificar la resistencia social a esa iniciativa del gobierno libertario; y en Rosario contra lo que denuncian como un ataque histórico a los derechos laborales impulsado por la gestión Milei y los grandes empresarios.

El partido de Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Franco Casasola, Octavio Crivaro e Irene Gamboa se encuentra recorriendo lugares de trabajo, hospitales, barrios y universidades, volanteadas e intervenciones callejeras para explicar el alcance de la contrarreforma y organizar la resistencia desde abajo. Este fin de semana un parapente recorrió las playas de La Florida y toda la costa y los paradores de las islas con una bandera que llamaba a rechazarla.

“Esta reforma laboral es un plan esclavista que busca legalizar la precarización, los despidos y los salarios de miseria, señaló Franco Casasola, docente y referente del PTS en Rosario. “Mientras Milei gobierna para el FMI y los empresarios, millones tienen que multiplicar trabajos para sobrevivir. Por eso la única respuesta posible es la movilización y la coordinación de las luchas”, agregó.

Estalló la bronca en Tucumán

Dirigentes de La Libertad Avanza buscan eliminar las 93 comunas rurales de Tucumán y en la provincia apuntan contra el funcionario nacional Lisandro Catalán: " Si el objetivo es reducir el gasto, quizás habría que empezar por revisar otros cargos, como su rol en YPF", sostuvo el vicepresidente segundo de la Legislatura, Alfredo Toscano.

"Lisandro Catalán tendría un sueldo de $140 millones mensuales en la estatal YPF, aunque se desconoce cuál es su actividad real en esa empresa, que no tiene sede en Tucumán..."

La UCR acompañará la 'Modernización Laboral'

La senadora nacional, Carolina Losada, anticipó que la reforma laboral será aprobada por el Senado, pero con "modificaciones" que se harán durante la sesión del miércoles 11.

En diálogo con Infobae En Vivo, remarcó: "Nosotros, por lo menos en el bloque radical, tenemos toda la predisposición para aprobar la ley".

Números en rojo: La inflación de enero en CABA se aceleró a 3,1%

Luego del 2,7% de diciembre, el 2026 arrancó con pésimas noticias en la antesala a que se conozca el dato del INDEC, con la medición tradicional.

image

Internacionales: ¿Qué está pasando en Cuba?

El Gobierno cubano informó a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que en las próximas 24 horas dejará de contar con combustible para aviación comercial.

Aunque aún ninguna compañía aérea informó oficialmente cómo responderán a la situación, el anuncio abre la posibilidad de cancelaciones, cambios de horarios o modificaciones de itinerarios en el corto plazo.

Las principales conexiones aéreas de Cuba incluyen vuelos hacia Miami, Tampa y Fort Lauderdale (EE.UU.), Madrid (España), Ciudad de Panamá (Panamá) y diversos destinos en México, así como rutas regulares a Bogotá (Colombia) y Santo Domingo (República Dominicana).

Nuevo organismo en la red de ciberseguridad argentina

Finalmente, el presidente Javier Milei oficializó la designación de las autoridades del flamante Centro Nacional de Ciberseguridad, el organismo creado para la defensa de objetivos digitales sensibles a nivel nacional. Los encargados de hacer funcionar la nueva repartición serán Ariel Waissbein (director) y Ezequiel David Gutesman (subdirector).

Mediante el Decreto 92/2026, que lleva la firma de Milei, el Gobierno dio el puntapié inicial para una nueva era en la protección de datos e información bajo un esquema que fue cuestionado por el arco opositor. Dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el CNC tendrá el objetivo de “planificar, ejecutar y supervisar políticas, programas y acciones en materia de ciberseguridad destinadas a proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos del ESTADO NACIONAL y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales y actividades del Sector Público Nacional”.

Es oficial: Pedro Lines, al frente del INDEC

En la antesala a la publicación de la inflación de enero, y luego de la polémica por la contramarcha en el cambio de medición por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Ejecutivo oficializó este lunes la renuncia de Marco Lavagna como director del organismo y el nombramiento de Pedro Lines -hasta ahora segundo en la entidad- como su reemplazante.

La decisión fue formalizada a través del Decreto 91/2026, publicado en el Boletín Oficial, con firmas de Javier Milei y Luis Caputo. Rige desde el pasado 2 de febrero, día en que el licenciado Lavagna presentó su renuncia al cargo.

ANDISgate: Procesaron a Diego Spagnuolo por asociación ilícita, fraude y sobornos

La Justicia federal procesó este lunes al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

El juez Sebastián Casanello acusó también al exfuncionario de haber sido uno de los aparentes jefes de una "asociación ilícita" que empleó la agencia estatal para su enriquecimiento.

LLA impulsa la Reforma Laboral mientras cada vez hay más jubilados precarizados

La discusión en torno a la construcción del índice de inflación, que derivó en la renuncia del ahora extitular del organismo, Marco Lavagna, no es la única que horada la credibilidad de las cifras públicas. También se subestima la precariedad laboral –incrementada a partir del propio modelo económico actual- en un escenario donde el Congreso se apresta a la sanción de la reforma laboral.

Sobre ese marco, el Instituto Argentina Grande (IAG) publicó un documento con el análisis de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del mismo Indec y llegó a la conclusión de que la desocupación real –contabilizando el desempleo encubierto- se ubicó en el 13,8% (y no en el 6,6%) al tercer trimestre del año pasado.

En este escenario, existen en el país seis millones de trabajadores bajo condiciones de desprotección, esto es sin aportes, sin estabilidad, sin capital propio para emprender ni calificación.

Otro dato significativo de la época vuelve a tener a los jubilados y jubiladas como protagonistas. Javier Milei no solo les licuó sus haberes, les congeló el bono, sino que también los mandó a trabajar nuevamente, ante la pérdida de su poder adquisitivo.

Ley de Inocencia Fiscal en marcha

Tras la publicación del decreto que reglamenta la Ley de Inocencia Fiscal, el tributarista César Litvin dialogó con Radio Boing para brindar precisiones acerca de una medida que promete cambiar la relación de los argentinos con sus ahorros. Según el especialista, el sistema ofrece una “indemnidad” para aquellos que, por crisis pasadas o desconfianza, decidieron guardar dinero fuera del sistema.

“Aquel que no supera los mil millones de pesos de ingresos anuales puede inscribirse en el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) y acceder a una serie de beneficios inmediatos”, explicó. El más importante, según sus palabras, es la simplificación absoluta: “La declaración jurada será muy simple y estará prearmada por ARCA; desaparece ese análisis complejo de patrimonio al inicio y al cierre o los gastos de consumo”.

"Si una persona tiene 30.000 dólares bajo el colchón y quiere comprarse un auto, lo único que debe hacer es adherirse al régimen simplificado y bancarizar la operación. Deposita el dinero, presenta la constancia de adhesión al banco y transfiere al vendedor", remarcó.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expuso en sus redes sociales: "Ha quedado reglamentado el Régimen de Inocencia Fiscal, el cual entra en plena vigencia a partir de hoy. Durante años, la política expulsó a millones de argentinos del sistema y después los castigó por intentar cuidar sus ahorros. Cambio de época: ahora lo tuyo es tuyo. Fin".

Nación convocó a una licitación para la importación y comercialización privada de GNL

El gobierno de Javier Milei convocó este lunes a una licitación pública nacional e internacional para seleccionar a una única empresa que se encargue de importar Gas Natural Licuado (GNL) y de comercializar en el mercado interno el resultante de su regasificación.

El proceso fue anunciado a través de la Resolución 33/2026 publicada en el Boletín Oficial, en la que la secretaría de Energía del ministerio de Economía precisó que, para ello, la firma seleccionada deberá utilizar la capacidad de la terminal ubicada en el partido bonaerense de Escobar, con punto de entrega en la localidad de Los Cardales.

Javier Milei en la cornisa

En plena Fiesta Nacional del Mate, en Paraná, la conductora del evento leyó un cartel con un insulto contra Javier Milei, exponiendo el clima de malestar que atraviesa el sector tras la decisión del Gobierno de eliminar las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que quedó grabado en un video que se hizo viral.

El incidente ocurrió cuando la periodista Sonia Fernández interactuaba con el público leyendo carteles. Tras dudar y preguntar "¿No me irán a censurar?", leyó una pancarta que rezaba: "La concha de tu madre Milei".

Más aumentos en CABA

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, anticipó nuevos aumentos en el esquema tarifario del servicio público automotor de pasajeros desplegado principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El nuevo cuadro propuesto por el Gobierno nacional sería aplicado a mediados de febrero en caso de aprobarse.

El incremento principal se ejecutaría sobre la tarifa plana, que daría un salto hacia los 650 pesos a partir del 17 de febrero y a los 700 pesos a partir de marzo. La propuesta se encuentra en fase de consulta pública, donde la ciudadanía puede presentar durante un plazo de tres días quejas y opiniones al respecto.

El Gobierno cuenta con los 'dólares del colchón' para motorizar la economía

El gobierno de Javier Milei reglamentó este lunes (9/2) la Ley de Inocencia Fiscal, que implica un nuevo blanqueo. De esta forma, espera que ahora los bancos acepten sin mayores exigencias los llamados “dólares del colchón”, sobre los cuales pusieron reparos desde la sanción de la norma.

La gestión Milei insistió en varias oportunidades a los bancos para que acepten los ‘dólares del colchón’ de quienes invocaban la Ley de Inocencia fiscal, pero sin éxito. El ministro de Economía Luis Caputo fue el más insistente y recomendó acudir al Banco Nación para el blanqueo de las divisas.

Expectativa por la inflación de enero

Después de una semana convulsionada por la renuncia de Marco Lavagna al frente al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y de la decisión del Gobierno de postergar el lanzamiento de la nueva medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que estaba previsto para este 2026, el organismo dará a conocer el próximo martes 10 de febrero la primera cifra de inflación del año, que seguirá siendo calculada a la vieja usanza y que los analistas esperan que alcance entre el 2,4% y el 2,6% mensual.

El INDEC dará a conocer así el indicador clave de la economía, luego de que Luis Caputo y Javier Milei defendieran la mantención del cálculo que se basa en una canasta desactualizada de productos que data de 2004.

Reforma laboral: Negociaciones contrarreloj en el Senado

Distinto es el escenario de la reforma laboral. El proyecto llegará al recinto del Senado este miércoles, pero el contenido final del dictamen se conocerá recién al momento de la votación. Patricia Bullrich, que tomó el control de las negociaciones y dejó al margen a Diputados, aseguró que su objetivo es tener “todo cocinado” el martes por la tarde.

La principal tensión pasa por el capítulo fiscal de la reforma, en especial la reducción del impuesto a las Ganancias para empresas, un tributo coparticipable que impacta directamente en las finanzas provinciales. Ese punto desplazó del centro del debate otros aspectos sensibles del proyecto, como los bancos de horas, el pago de salarios en especie, el tope a las indemnizaciones y la posibilidad de fraccionar las vacaciones.

El ministro del Interior, Diego Santilli, encabeza las conversaciones con los gobernadores, que hoy tienen un rol decisivo. En la Casa Rosada evalúan incluso dejar el artículo fiscal tal como está, aun a riesgo de que se caiga en el recinto, para exponer a las provincias por “no querer bajar impuestos”.

La sesión fue convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel para este miércoles a las 11. En el Gobierno confían en que el proyecto obtendrá, al menos, media sanción en general y será girado a Diputados. El resultado marcará el pulso político de una semana que puede ser decisiva para la agenda legislativa de Javier Milei.

Régimen Penal Juvenil: Panorama favorable en Diputados

En el oficialismo hay optimismo respecto del tratamiento del Régimen Penal Juvenil. Los tiempos apremian y, ante la inactividad legislativa que se espera durante la semana de Carnaval, LLA decidió acelerar. De manera sorpresiva, el miércoles pasado los bloques aliados aceptaron la propuesta del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para avanzar con la aprobación del proyecto.

Se trata del texto que Patricia Bullrich volvió a impulsar tras el asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, un caso que involucró a menores inimputables. Si bien la funcionaria había intentado inicialmente bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, la resistencia fue transversal, incluso dentro del PRO. Finalmente, el oficialismo optó por retomar el dictamen firmado en mayo del año pasado, que fija la edad mínima en 14 años.

La iniciativa establece un sistema de sanciones graduadas según la gravedad del delito, con penas alternativas a la prisión —como tareas comunitarias, programas educativos, reparación del daño y tratamiento psicológico— y una pena máxima de 15 años para delitos graves. La privación de la libertad quedaría reservada para casos de alta gravedad y se cumpliría en institutos especializados, sin contacto con adultos.

Además, LLA aceptó un reclamo clave de los gobernadores: que el Estado nacional absorba parte del costo fiscal de la implementación del régimen en las provincias que adhieran. Con ese gesto, el oficialismo se aseguró el respaldo del PRO, de varias fuerzas provinciales y, en parte, de Unión por la Patria, especialmente del sector que responde a Sergio Massa, para quien la baja de la edad de imputabilidad es una bandera histórica del Frente Renovador.

Salvo imprevistos, el Gobierno descuenta que el jueves logrará aprobar la iniciativa, que luego deberá pasar al Senado para su sanción definitiva.

