Javier Milei a prueba de fuego: Entre la inflación y la Reforma Laboral

Arranca una semana clave para el gobierno de Javier Milei. Este martes 10 de febrero, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informará la inflación de enero. Un día después, el Senado empieza a debatir la Reforma Laboral, mientras enfrenta tensiones por Ganancias e indemnizaciones
Crisis textil: Menos consumo y cierre de empresas
La apertura comercial en el sector textil generó un derrumbe de precios en el mercado interno que, sin embargo, no logra reactivar el consumo. Según un informe de la fundación Pro Tejer, el precio de la ropa y la tela importada cayó un 25% en dólares durante el último año, en un contexto donde la demanda se desploma por la caída del salario real.
El relevamiento correspondiente al período enero-octubre de 2025 muestra una combinación crítica para la industria local: un incremento exponencial de las compras al exterior y una caída abrupta de los valores unitarios. Esta situación, según la entidad, pone en riesgo la continuidad de las fábricas nacionales.
Deja tu comentario