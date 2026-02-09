Javier Milei a prueba de fuego: Entre la inflación y la Reforma Laboral

Live Blog Post

Régimen Penal Juvenil: Panorama favorable en Diputados

En el oficialismo hay optimismo respecto del tratamiento del Régimen Penal Juvenil. Los tiempos apremian y, ante la inactividad legislativa que se espera durante la semana de Carnaval, LLA decidió acelerar. De manera sorpresiva, el miércoles pasado los bloques aliados aceptaron la propuesta del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para avanzar con la aprobación del proyecto.

Se trata del texto que Patricia Bullrich volvió a impulsar tras el asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, un caso que involucró a menores inimputables. Si bien la funcionaria había intentado inicialmente bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, la resistencia fue transversal, incluso dentro del PRO. Finalmente, el oficialismo optó por retomar el dictamen firmado en mayo del año pasado, que fija la edad mínima en 14 años.

La iniciativa establece un sistema de sanciones graduadas según la gravedad del delito, con penas alternativas a la prisión —como tareas comunitarias, programas educativos, reparación del daño y tratamiento psicológico— y una pena máxima de 15 años para delitos graves. La privación de la libertad quedaría reservada para casos de alta gravedad y se cumpliría en institutos especializados, sin contacto con adultos.

Además, LLA aceptó un reclamo clave de los gobernadores: que el Estado nacional absorba parte del costo fiscal de la implementación del régimen en las provincias que adhieran. Con ese gesto, el oficialismo se aseguró el respaldo del PRO, de varias fuerzas provinciales y, en parte, de Unión por la Patria, especialmente del sector que responde a Sergio Massa, para quien la baja de la edad de imputabilidad es una bandera histórica del Frente Renovador.

Salvo imprevistos, el Gobierno descuenta que el jueves logrará aprobar la iniciativa, que luego deberá pasar al Senado para su sanción definitiva.