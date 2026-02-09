Venezuela desobedece a Donald Trump: Opositor detenido tras excarcelación

Embed Minutos antes de ser secuestrado nuevamente, Juan Pablo Guanipa declaró a @lagranaldea que nunca fue notificado ni informado sobre restricciones para declarar públicamente.



Tarek William Saab emitió un comunicado a las 2am diciendo que lo volvieron a detener por “incumplir”… pic.twitter.com/vilxf3wx87 — Bárbara Uzcátegui Sanz (@BarbaraUSanz) February 9, 2026

El Chavismo en pulseada con la democracia: Guanipa volvió a estar bajo arresto a pesar de Trump

Juan Pablo Guanipa, aliado de la Premio Nobel de la Paz y opositora venezolana María Corina Machado, estuvo menos de doce horas en libertad tras ser excarcelado en el marco de la nueva política venezolana ante la presión estadounidense. El régimen chavista que responde a Delcy Rodríguez ha liberado a una decena de presos políticos para complacer a la Casa Blanca, al igual que le ha entregado su petróleo para que lo administre, a cambio de que Washington le dé garantías de gobernabilidad a este “chavismo remasterizado” que se encuentra en el poder tras la caída en desgracia de Maduro.

Pero esto ha provocado que, tras bambalinas, los hermanos Rodríguez estén enfrentados con el Fiscal General, Tarek William Saab, quien revocó la excarcelación de Guanipa, así como con Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. En la operación de "secuestro" de la mano derecha de Machado, Guanipa, habrían participado diez personas no identificadas como parte de las FF.AA. bolivarianas, lo que alimenta la teoría de que podría haber sido una redada de las fuerzas de tareas que responden a Maduro, deslegitimando las excarcelaciones de Delcy Rodríguez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MariaCorinaYA/status/2020712379248705579?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2020712379248705579%7Ctwgr%5E4af9f2eb512dcc9ebd066eb32f459e78a7141ed6%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMariaCorinaYA%2Fstatus%2F2020712379248705579&partner=&hide_thread=false URGENTE

ALERTA INTERNACIONAL.



Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas.

Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron.

Exigimos su liberación inmediata. — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) February 9, 2026

“Denunciamos que un grupo de personas armadas interceptó y secuestró a Juan Pablo Guanipa hace minutos. Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas. Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Symbol. Exigimos FE DE VIDA inmediata y su liberación”, señala el comunicado de la oposición venezolana que viralizó el hijo de Guanipa, Ramón Guanipa, durante este lunes.

El hijo del dirigente opositor también difundió un video en el que relató que su padre “se encontraba en una actividad a las once y cuarenta y cinco de la noche cuando fue emboscado”.

Los apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre. Exijo fe de vida inmediatamente y responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre. Ya basta de tanta represión Los apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre. Exijo fe de vida inmediatamente y responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre. Ya basta de tanta represión

image A horas de ser excarcelado por el régimen chavista, el dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue secuestrado (REUTERS)

El dirigente opositor venezolano, que ha sido puesto nuevamente bajo arresto por órdenes del chavismo, fue vicepresidente del Parlamento y gobernador electo del petrolero estado Zulia. Sin embargo, se negó a juramentarse ante una Asamblea Constituyente instaurada por Maduro, que asumió funciones del Parlamento, el cual estaba controlado por la oposición. Por ello, fue destituido y perseguido por el régimen chavista.

El 9 de enero de 2025 fue su última aparición pública, cuando acompañó a María Corina Machado a una concentración contra la investidura de Maduro, la cual la oposición y los organismos internacionales consideran ilegítima, alegando elecciones fraudulentas y la falta de veeduría internacional en el sufragio, el cual habría coronado a Edmundo González Urritia, aunque el chavismo diga lo contrario.

Embed Venezuela tiene derecho a ser libre.pic.twitter.com/H4iOUqqbl0 — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) February 9, 2026

"Creo que esto tiene que terminar con el respeto a la voluntad del pueblo venezolano", dijo Guanipa a la agencia AFP poco después de salir de prisión el domingo. "El 28 de julio de 2024, el pueblo se manifestó, y allí hubo una decisión popular", añadió, en referencia a la reivindicación de la oposición de que ganó esa elección.

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que reventó el ranking de Netflix

Netflix actualiza su app y deja sin servicio a miles de usuarios

Lilia Lemoine quedó en ridículo ante un niño de 12 años: "Qué puede saber ella de..."

Alerta en El Trece: ¿El canal pone en riesgo su único éxito?