Por mucho tiempo se ha creído que la meditación relaja el cerebro, pero después de todo, esto podría no ser tan así. La ciencia se ha encargado de estudiar el cerebro de monjes budistas para entender, en realidad, qué pasa en la mente cuando una persona medita. Lo que hallaron los científicos impresiona.
SIN PRECEDENTES
Ciencia: Estudian el cerebro de monjes budistas meditando y el resultado no es lo que se esperaba
Investigadores estudiaron el cerebro de monjes budistas y descubrieron lo que en realidad sucede con la meditación, según la ciencia.
Qué le hace la meditación al cerebro, según la ciencia
Un nuevo estudio ha dado nuevas pistas sobre cómo la meditación cambia el cerebro.
En el estudio participaron 12 monjes de la Tradición Forestal Tailandesa, del monasterio de Santacittarama, a las afueras de Roma.
Cada monje había practicado un promedio de más de 15000 horas de meditación.
Los investigadores de la Universidad de Montreal y del Consejo Nacional de Investigación de Italia, escanearon los cerebros de los monjes mientras meditaban.
Los monjes budistas practicaron dos tipos de meditación: Samatha y Vipassana.
En general, los científicos descubrieron que la meditación no hace que el cerebro descanse, como muchos se imaginan, sino que lo vuelve más activo.
"Los escáneres cerebrales revelan que la mente que medita no está en un estado de reposo en absoluto, sino que está muy activa", precisa un comunicado de la Universidad de Montreal. "Se cree que estos cambios reflejan un cerebro más alerta, flexible, adaptable y eficiente".
Asimismo, el estudio mostró que, si bien ambos tipos de meditación producen cambios neuronales, no son lo mismo cuando se trata de criticidad.
La criticidad cerebral es un estado en el que el cerebro equilibra entre el orden y el caos.
"En el punto crítico, las redes neuronales son lo suficientemente estables como para transmitir información de forma fiable, pero a la vez lo suficientemente flexibles como para adaptarse rápidamente a nuevas situaciones. Este equilibrio optimiza las capacidades de procesamiento, aprendizaje y respuesta del cerebro", explica.
En ese sentido, los científicos hallaron que Vipassana acerca a la persona a este punto crítico, mientras que Samatha produce un estado más estable y enfocado.
“Con Samatha, se estrecha el campo de atención, de forma similar a como se estrecha el haz de luz de una linterna; con Vipassana, por el contrario, se amplía el haz”, dijo Karim Jerbi, profesor de psicología de la Universidad de Montreal, quien dirigió el estudio.
Beneficios de la meditación
De lo que no cabe duda es de las ventajas de la meditación en el bienestar emocional y físico.
He aquí algunos beneficios de la meditación que la Clínica Mayo destaca:
- Dar una nueva perspectiva sobre las cosas que causan estrés
- Adquirir habilidades para controlar el estrés
- Disminuir los síntomas de dolor crónico y depresión
- Tomar más consciencia de uno mismo
- Enfocarse en el presente
- Reducir las emociones negativas
- Ayudar a tener más creatividad
- Combatir el síndrome del intestino irritable
- Ayudar a ser más paciente
- Disminuir la frecuencia cardíaca
- Disminuir la presión arterial en reposo
- Ayudar a dormir mejor
- Disminuir los síntomas de ansiedad, asma, cáncer
- Combatir los dolores de cabeza tensionales
---------
Más noticias en Urgente24
Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta
El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó
Gallardo aceptó y tres jugadores se van de River
Duelo de imagen positiva entre Axel Kicillof y Javier Milei con un ganador por paliza
La tasa dejó de ser ancla y el mercado siente la volatilidad