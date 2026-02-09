Ciencia: Estudian el cerebro de monjes budistas meditando y el resultado no es lo que se esperaba

Los monjes budistas practicaron dos tipos de meditación: Samatha y Vipassana.

En general, los científicos descubrieron que la meditación no hace que el cerebro descanse, como muchos se imaginan, sino que lo vuelve más activo.

"Los escáneres cerebrales revelan que la mente que medita no está en un estado de reposo en absoluto, sino que está muy activa", precisa un comunicado de la Universidad de Montreal. "Se cree que estos cambios reflejan un cerebro más alerta, flexible, adaptable y eficiente".

cerebro mente memoria freepik.jpg

Asimismo, el estudio mostró que, si bien ambos tipos de meditación producen cambios neuronales, no son lo mismo cuando se trata de criticidad.

La criticidad cerebral es un estado en el que el cerebro equilibra entre el orden y el caos.

"En el punto crítico, las redes neuronales son lo suficientemente estables como para transmitir información de forma fiable, pero a la vez lo suficientemente flexibles como para adaptarse rápidamente a nuevas situaciones. Este equilibrio optimiza las capacidades de procesamiento, aprendizaje y respuesta del cerebro", explica.

En ese sentido, los científicos hallaron que Vipassana acerca a la persona a este punto crítico, mientras que Samatha produce un estado más estable y enfocado.

“Con Samatha, se estrecha el campo de atención, de forma similar a como se estrecha el haz de luz de una linterna; con Vipassana, por el contrario, se amplía el haz”, dijo Karim Jerbi, profesor de psicología de la Universidad de Montreal, quien dirigió el estudio.

Beneficios de la meditación

De lo que no cabe duda es de las ventajas de la meditación en el bienestar emocional y físico.

He aquí algunos beneficios de la meditación que la Clínica Mayo destaca:

Dar una nueva perspectiva sobre las cosas que causan estrés

Adquirir habilidades para controlar el estrés

Disminuir los síntomas de dolor crónico y depresión

Tomar más consciencia de uno mismo

Enfocarse en el presente

Reducir las emociones negativas

Ayudar a tener más creatividad

Combatir el síndrome del intestino irritable

Ayudar a ser más paciente

Disminuir la frecuencia cardíaca

Disminuir la presión arterial en reposo

Ayudar a dormir mejor

Disminuir los síntomas de ansiedad, asma, cáncer

Combatir los dolores de cabeza tensionales

