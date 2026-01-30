Nueva IA de Google sacude a la ciencia: Podría ayudar a leer el lado 'oculto' del ADN

El genoma humano está formado por miles de millones de letras de código de ADN. Alrededor del 2% son genes que se han podido comprender.

Resta 98% que es menos comprendido y es el 'genoma oscuro'.

Según DeepMind, "este 98 % restante, denominado regiones no codificantes, es crucial para orquestar la actividad génica y contiene numerosas variantes asociadas con enfermedades. AlphaGenome ofrece una nueva perspectiva para interpretar estas secuencias extensas y las variantes que contienen".

¿Cómo? la nueva IA analiza hasta un millón de letras de ADN y realiza predicciones de variantes.

En ese sentido, DeepMind indica que AlphaGenome puede ayudar a "comprender mejor la función del genoma, la biología de las enfermedades y, en última instancia, impulsar nuevos descubrimientos biológicos y el desarrollo de nuevos tratamientos".

The New York Times apunta que, por ejemplo, AlphaGenome puede "predecir si una mutación desactivará un gen o lo activará en el momento equivocado, una cuestión crucial para comprender el cáncer y otras enfermedades".

Por ahora, la empresa ha puesto a disposición AlphaGenome en versión preliminar para investigación no comercial, y planea lanzar el modelo en el futuro.

adn genética kjpargeter.jpg Google colabora con la ciencia para comprender mejor el genoma y las enfermedades.

¿Por qué la nueva IA de Google entusiasma a los científicos?

La ciencia mira de cerca la nueva IA de Google, AlphaGenome.

El Dr. Gareth Hawkes, de la Universidad de Exeter, lo está utilizando para explorar cómo las mutaciones podrían alterar nuestro riesgo de obesidad y diabetes, apunta la BBC.

"No diría que AlphaGenome ha resuelto el lado oscuro del genoma, pero es un gran avance. Estoy muy entusiasmado", afirmó Hawkes.

Para el Dr. Robert Goldstone, director de genómica del Instituto Francis Crick, este modelo es "un hito importante en el campo de la IA genómica".

“Esta será una herramienta extremadamente útil”, afirma Caleb Lareau, biólogo de sistemas del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering, quien recibió acceso anticipado a la IA, según Science.org.

“Este es el intento más exhaustivo de anotar y explicar cada posible cambio en la secuencia de 3000 millones de letras del genoma humano. Es la herramienta in silico más potente que hemos tenido hasta la fecha”, afirmó.

Otros expertos no están tan eufóricos con la nueva IA.

"No les veo ningún valor ahora mismo", dijo a The New York Times Steven Salzberg, biólogo computacional de la Universidad Johns Hopkins. "Creo que hay mucha gente inteligente que pierde el tiempo".

En general, los expertos indican que esta IA puede ser un recurso valioso para la comunidad científica, pero que aún hay mucho camino por recorrer.

