Google ha presentado una nueva inteligencia artificial (IA) que está dando de qué hablar en la ciencia. Se trata de AlphaGenome, la herramienta que promete ayudar a entender a profundidad el ADN, lo cual es clave para identificar posibles causas genéticas de enfermedades y avanzar hacia tratamientos.
ALPHAGENOME
Nueva IA de Google sacude a la ciencia: Podría ayudar a leer el lado 'oculto' del ADN
AlphaGenome es la nueva IA de Google que lee el ADN más a profundidad y podría ayudar a mejorar la comprensión de enfermedades. La ciencia se entusiasma.
Nueva IA de Google que lee el ADN sacude a la ciencia
El genoma es el manual de instrucciones celular, pero hasta ahora no se ha podido comprender del todo. AlphaGenoma se muestra como una herramienta para avanzar hacia ese objetivo.
"Hoy presentamos AlphaGenome, una nueva herramienta de inteligencia artificial (IA) que predice de forma más completa y precisa cómo las variantes o mutaciones individuales en las secuencias de ADN humano afectan a una amplia gama de procesos biológicos que regulan los genes", indico DeepMind, de Google, en un comunicado.
Una de las características más destacadas de esta nueva IA de Google es que puede ayudar a leer el 'lado oscuro' del ADN, 'genoma oscuro' o genoma no codificante.
Este material genético, incluso, se ha llegado a denominar 'ADN basura' por que no se entendía su función en el cuerpo, según Xataka.
El genoma humano está formado por miles de millones de letras de código de ADN. Alrededor del 2% son genes que se han podido comprender.
Resta 98% que es menos comprendido y es el 'genoma oscuro'.
Según DeepMind, "este 98 % restante, denominado regiones no codificantes, es crucial para orquestar la actividad génica y contiene numerosas variantes asociadas con enfermedades. AlphaGenome ofrece una nueva perspectiva para interpretar estas secuencias extensas y las variantes que contienen".
¿Cómo? la nueva IA analiza hasta un millón de letras de ADN y realiza predicciones de variantes.
En ese sentido, DeepMind indica que AlphaGenome puede ayudar a "comprender mejor la función del genoma, la biología de las enfermedades y, en última instancia, impulsar nuevos descubrimientos biológicos y el desarrollo de nuevos tratamientos".
The New York Times apunta que, por ejemplo, AlphaGenome puede "predecir si una mutación desactivará un gen o lo activará en el momento equivocado, una cuestión crucial para comprender el cáncer y otras enfermedades".
Por ahora, la empresa ha puesto a disposición AlphaGenome en versión preliminar para investigación no comercial, y planea lanzar el modelo en el futuro.
¿Por qué la nueva IA de Google entusiasma a los científicos?
La ciencia mira de cerca la nueva IA de Google, AlphaGenome.
El Dr. Gareth Hawkes, de la Universidad de Exeter, lo está utilizando para explorar cómo las mutaciones podrían alterar nuestro riesgo de obesidad y diabetes, apunta la BBC.
"No diría que AlphaGenome ha resuelto el lado oscuro del genoma, pero es un gran avance. Estoy muy entusiasmado", afirmó Hawkes.
Para el Dr. Robert Goldstone, director de genómica del Instituto Francis Crick, este modelo es "un hito importante en el campo de la IA genómica".
“Esta será una herramienta extremadamente útil”, afirma Caleb Lareau, biólogo de sistemas del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering, quien recibió acceso anticipado a la IA, según Science.org.
“Este es el intento más exhaustivo de anotar y explicar cada posible cambio en la secuencia de 3000 millones de letras del genoma humano. Es la herramienta in silico más potente que hemos tenido hasta la fecha”, afirmó.
Otros expertos no están tan eufóricos con la nueva IA.
"No les veo ningún valor ahora mismo", dijo a The New York Times Steven Salzberg, biólogo computacional de la Universidad Johns Hopkins. "Creo que hay mucha gente inteligente que pierde el tiempo".
En general, los expertos indican que esta IA puede ser un recurso valioso para la comunidad científica, pero que aún hay mucho camino por recorrer.
