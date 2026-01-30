La Unión Europea evalúa cerrar el mercado al biodiésel de soja argentino

Mientras se espera una resolución judicial sobre el acuerdo Mercosur-UE, que establece nuevos cupos libres de aranceles para el comercio de soja, los exportadores de granos argentinos elevaron la alerta por una revisión normativa impulsada por la Comisión Europea que, de avanzar, excluiría al biodiésel de soja y al aceite de soja del mercado del bloque para uso energético, al incorporarlos dentro de una categoría ambiental considerada de alto riesgo.
La advertencia vino desde la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), luego de la publicación de un documento europeo que modifica los criterios asociados al ILUC (cambio indirecto en el uso del suelo), utilizados para evaluar el impacto ambiental de los cultivos destinados a biocombustibles.
Según la entidad, la Comisión Europea concluyó que "la soja ingresa por primera vez a esa categoría de alto riesgo ILUC; es decir, al mismo nivel que el aceite de palma", lo que implicaría una restricción estructural para su utilización en biodiésel dentro del bloque.
Desde Ciara-CEC señalaron que, bajo este criterio, "la UE no importará más biodiésel de soja o aceite de soja para uso de biodiésel para siempre", y precisaron que el único aceite autorizado para ese destino sería el de colza, producido mayoritariamente en territorio europeo.
El planteo no alcanza a la harina de soja, principal producto de exportación del complejo oleaginoso argentino, pero sí afecta de manera directa al biodiésel, cuyo mercado externo se concentra casi exclusivamente en Europa.
Gran golpe para la Argentina
Para la Argentina, el impacto potencial es directo. La Unión Europea es, en los hechos, el único mercado de exportación relevante para el biodiesel de soja.
Así, según el sector exportador, si la normativa se adopta durante este año, todas las exportaciones de biodiésel de soja desde la Argentina, Brasil y USA quedarían fuera del mercado europeo, lo que representaría para el país un perjuicio comercial estimado en US$350 millones anuales, además de comprometer la continuidad de la industria local.
Para la CIARA-Cec la decisión de la Comisión Europea implica, en los hechos, un cierre definitivo del mercado para el biodiesel de soja argentino. Y el efecto práctico es inequívoco:
Gustavo Idígoras, presidente de la entidad fue aún más directo al calificar la decisión europea:
"Vamos a presentar información técnica que demuestra que la superficie sembrada de soja en la Argentina NO crece; de hecho, viene bajando la superficie desde hace más de una década. Además, no se pierde reserva de carbono en el suelo", sostuvo. Y agregó: "Todos sabemos que esto no es un debate científico sino político".
Apuntan al acuerdo UE-Mercosur
En ese sentido, el dirigente vinculó la decisión con el contexto del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur:
El conflicto, según anticipó la cámara, podría escalar a instancias formales de disputa comercial.
"Estamos en conversaciones con Cancillería y el Ministerio de Economía para tener una estrategia de defensa agresiva y llevar este tema hasta las últimas consecuencias, que sería un panel en la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra la UE y una denuncia en el acuerdo birregional que fue firmado en diciembre pasado", cerró Idígoras.
