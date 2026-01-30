La Unión Europea evalúa cerrar el mercado al biodiésel de soja argentino

soja campo.jpg Según el informe difundido por Bruselas, la soja fue identificada como un factor relevante en los procesos de deforestación a nivel global, a partir del cambio indirecto en el uso de la tierra.

Gran golpe para la Argentina

Para la Argentina, el impacto potencial es directo. La Unión Europea es, en los hechos, el único mercado de exportación relevante para el biodiesel de soja.

Así, según el sector exportador, si la normativa se adopta durante este año, todas las exportaciones de biodiésel de soja desde la Argentina, Brasil y USA quedarían fuera del mercado europeo, lo que representaría para el país un perjuicio comercial estimado en US$350 millones anuales, además de comprometer la continuidad de la industria local.

Para la CIARA-Cec la decisión de la Comisión Europea implica, en los hechos, un cierre definitivo del mercado para el biodiesel de soja argentino. Y el efecto práctico es inequívoco:

Esto significa que la UE no importará más biodiesel de soja o aceite de soja para uso de biodiesel para siempre. El único aceite autorizado será el de colza, que es producido en la UE

Gustavo Idígoras, presidente de la entidad fue aún más directo al calificar la decisión europea:

La medida europea es desde todo punto de vista una barrera injustificada al comercio. El concepto de cambio indirecto del uso del suelo es un invento para eliminar competencia a las fábricas europeas de biodiesel y dejarnos afuera del único mercado

"Vamos a presentar información técnica que demuestra que la superficie sembrada de soja en la Argentina NO crece; de hecho, viene bajando la superficie desde hace más de una década. Además, no se pierde reserva de carbono en el suelo", sostuvo. Y agregó: "Todos sabemos que esto no es un debate científico sino político".

Apuntan al acuerdo UE-Mercosur

En ese sentido, el dirigente vinculó la decisión con el contexto del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur:

La Unión Europea quiere compensar a los países que se quejan del acuerdo con el MERCOSUR y entonces cierran el mercado para productos competitivos de la Argentina

El conflicto, según anticipó la cámara, podría escalar a instancias formales de disputa comercial.

"Estamos en conversaciones con Cancillería y el Ministerio de Economía para tener una estrategia de defensa agresiva y llevar este tema hasta las últimas consecuencias, que sería un panel en la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra la UE y una denuncia en el acuerdo birregional que fue firmado en diciembre pasado", cerró Idígoras.

