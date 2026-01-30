Problema para China (y BlackRock) por el Canal de Panamá y habría arbitraje internacional

“Tengo la impresión por conversaciones que he tenido con algunas personas de que la operación (de los puertos) no se detendrá”, dijo Cabrera.

PANAMA-PORTS-COMPANY-CRISTOBAL.jpg Terminal Balboa en el Canal de Panamá.

Al arbitraje

Pero hay una gran probabilidad de que Panama Ports presente una demanda de arbitraje internacional.

Panama Ports Company (PPC), una subsidiaria de CK Hutchison, ha tenido contratos desde la década de 1990 para operar terminales de contenedores en las entradas del Pacífico y el Atlántico del canal, separadas de las operaciones de la vía interoceánica.

En octubre de 2025, Panamá informó que ganó un caso de arbitraje internacional a la constructora española Sacyr relaciondo con la obra de expansión del canal interoceánico que atraviesa el país.

El fallo, que respondió a una demanda de Sacyr bajo las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), ordenó a la española a pagar US$ 6,4 millones a Panamá por los costos del proceso.

En noviembre, Panamá recibió otro reclamo de arbitraje internacional, esta vez de la italiana WeBuild (antes Salini Impregilo), que le reclama US$ 2.200 millones bajo el Tratado Bilateral de Inversión (BIT) entre Italia y Panamá, firmado en 2009 y en vigor desde 2010.

Tanto Sacyr como WeBuild integraban el Consorcio Unidos por el Canal (Gupcsa), responsable de construir el 3er. Juego de Esclusas de la vía interoceánica, una obra inaugurada en 2016 a un costo de US$ 5.450 millones.

A diferencia del arbitraje de Sacyr —centrado en reclamos de naturaleza contractual—, el de WeBuild se ampara en el tratado de protección de inversiones, que permite a los inversionistas extranjeros demandar directamente al Estado receptor por supuestos actos que afecten sus intereses, incluso si estos derivan de controversias comerciales o contractuales.

marco rubio donald trump.jpg Marco Rubio presionó a Panamá en nombre de Donald Trump.

Donald Trump

El presidente Donald Trump ha presionado para frenar la influencia china sobre el Canal de Panamá, por el que circula el 5% del comercio marítimo mundial.

Los principales contendientes para comprar los puertos de Hutchison es el consorcio de BlackRock y Mediterranean Shipping Company (MSC).

Trump había elogiado el acuerdo propuesto para vender los puertos de Hutchison pero China había amenazado con bloquear cualquier acuerdo por considerarlo contrario a sus intereses nacionales.

China impulsó que la adquisición la hiciera la naviera estatal COSCO.

La decisión de la Corte Suprema podría obligar al país a reestructurar el marco legal necesario para celebrar contratos de operaciones portuarias y potencialmente requerir nuevas licitaciones para operar las terminales.

Garantizar operaciones portuarias ininterrumpidas es fundamental para las líneas navieras que dependen de Panamá como centro de transbordo, donde se transfieren contenedores entre buques que prestan servicios en múltiples rutas.

Panamá fue la primera escala en el extranjero del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, como máximo responsable de la diplomacia estadounidense.

A pesar de la insistencia del gobierno de Panamá y la autoridad del canal de que China no tiene influencia sobre sus operaciones, Rubio dejó claro que USA ve la operación de los puertos como un asunto de seguridad nacional y que el presidente Donald Trump llegó a decir que Panamá debería devolver el canal al control estadounidense.

La breve declaración del tribunal no ofreció ninguna orientación sobre lo que sucedería ahora con los puertos.

Panama Ports Company insistió en que su concesión fue el resultado de una licitación internacional transparente.

Señaló en su comunicado que el fallo “carece de fundamento legal y pone en riesgo no solo a PPC y su contrato, sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas que dependen directa e indirectamente de la actividad portuaria, pero también el Estado de derecho y la seguridad jurídica en el país”.

Dijo que se reserva todos los derechos para proceder legalmente en Panamá o en otro lugar, pero no dio más detalles.

BlackRock BlackRock tendrá que mediar entre WDC, Beijing y Panamá.

La venta

La decisión podría afectar a CK Hutchison, en venta por US$ 23.000 millones de docenas de puertos en todo el mundo.

El gobierno de Hong Kong rechazó la decisión mediante un comunicado, afirmando su firme oposición a cualquier gobierno extranjero que emplee medios coercitivos, represivos o de otro tipo que perjudiquen gravemente los intereses comerciales de las empresas hongkonesas.

“Dada la situación actual en Panamá, las empresas de Hong Kong deberían revisar cuidadosamente sus inversiones existentes y futuras allí”, indicó.

En Beijing, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, dijo a los periodistas que China tomaría todas las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de “la compañía china”, sin dar más detalles sobre los posibles pasos.

CK Hutchison Holdings anunció en 2025 el acuerdo de venta de su participación mayoritaria en los puertos pero el acuerdo pareció estancarse debido a las objeciones del gobierno chino.

La compañía dijo en julio que estaba considerando buscar un inversor chino para unirse como miembro importante del consorcio, una decisión que algunos interpretaron como una forma de complacer a Beijing, pero CK Hutchison no ha dicho más desde entonces.

