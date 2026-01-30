El AMBA tiene muchos eventos y propuestas todos los fines de semana para hacer planes de todo tipo. Esta vez habrá diferentes puntos en donde vas a poder disfrutar de música, shows, ferias y gastronomía. Imperdible por donde lo mires e ideal para toda la familia en Buenos Aires.
Finde en AMBA: Benito Cerati, Buenos Aires Market, Los Cazurros y ferias
El AMBA se prepara para el último fin de semana de enero y el comienzo de febrero con propuestas muy interesantes para toda la familia.
Nada mejor que pasar el último fin de semana de enero haciendo algún plan divertido en el cual vas a poder escuchar música, pasear por Buenos Aires o bien disfrutar de una feria gastronómica regional. Hay planes para todos los gustos.
Finde en AMBA: las propuestas para terminar enero
Uno de los eventos que se llevará a cabo es Sabe la Tierra, el próximo sábado 31 desde las 17 hasta las 23 y el domingo 1 de febrero desde las 15 hasta las 21. Será en la Plaza Arenales Nueva York y Mercedes, en Villa Devoto. Se trata de una feria que tendrá marcas, organizaciones, emprendimientos sustentables de diseño y también propuestas gastronómicas.
Los Cazurros se presentarán de manera gratis el domingo 1 de febrero a las 18 en la Usina del Arte, en La Boca. Los mismos recorrerán sus mejores historias con el humor que los caracteriza, juegos, personajes y música para los más chicos. Imaginar, soñar, despertarse y ver la creatividad a flor de piel.
Benito Cerati, por su parte, estará también el 1 de febrero a las 19:30 en el Centro Cultural Recoleta de manera gratuita. Tocará junto a su banda los últimos lanzamientos con una estética futurista que se inspira en las problemáticas modernas pero con aires de los 2000. Una propuesta al aire libre que no se suspende por lluvia.
Buenos Aires Market At Night sigue con su recorrido y esta vez se llevará a cabo el viernes 30 y sábado 31 de 17 a 00 en Parque Chacabuco, Av. Asamblea y Emilio Mitre. Habrá puestos de gastronomía, bebidas y mercado de productores. Ideal cuando es de noche y queremos salir a pasear sin rumbo.
Por otra parte, el Municipio de Tigre también tiene lo suyo: el viernes 30 estará Re Kuarteteros a las 21 en el espacio cultural Benavidez. También se presentarán el sábado 31 Las de siempre, un chat de amigas, en el mismo horario. El domingo Pichiculundios, un espectáculo infantil para todos. Las entradas serán libres y gratuitas para todos los vecinos de la zona, que deberán presentarse con DNI de lunes a jueves en la boletería entre las 10 y 16 y viernes de 15 a 20:30.
