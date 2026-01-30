Finde en AMBA: Benito Cerati, Buenos Aires Market, Los Cazurros y ferias

Buenos Aires Market At Night sigue con su recorrido y esta vez se llevará a cabo el viernes 30 y sábado 31 de 17 a 00 en Parque Chacabuco, Av. Asamblea y Emilio Mitre. Habrá puestos de gastronomía, bebidas y mercado de productores. Ideal cuando es de noche y queremos salir a pasear sin rumbo.

Por otra parte, el Municipio de Tigre también tiene lo suyo: el viernes 30 estará Re Kuarteteros a las 21 en el espacio cultural Benavidez. También se presentarán el sábado 31 Las de siempre, un chat de amigas, en el mismo horario. El domingo Pichiculundios, un espectáculo infantil para todos. Las entradas serán libres y gratuitas para todos los vecinos de la zona, que deberán presentarse con DNI de lunes a jueves en la boletería entre las 10 y 16 y viernes de 15 a 20:30.

