Impuesto a los combustibles: El Gobierno postergó una parte del aumento para no acelerar la inflación

En el caso del tratamiento diferencial para el gasoil destinado al consumo en la Patagonia, Malargüe y Patagones, se determina además un aumento específico de $7,782 en el monto fijo actualizado del gravamen contemplado en el artículo 7 inciso d) de la Ley 23.966.

Política de postergaciones

La decisión de este viernes del Gobierno se inscribe en una secuencia de postergaciones que comenzaron en 2018, cuando se estableció un mecanismo automático de actualización trimestral de los montos fijos del tributo en función del Índice de Precios al Consumidor. Si bien la normativa prevé ajustes regulares en enero, abril, julio y octubre de cada año, la aplicación efectiva de esos incrementos ha sido objeto de sucesivos diferimientos por razones macroeconómicas y políticas.

El portal especializado Surtidores, destacó que en los considerandos del decreto, el Ejecutivo reconoce que los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono están definidos como montos fijos por unidad de medida y que, desde enero de 2018, deberían reflejar la evolución del IPC informado por el INDEC. Sin embargo, también admite que la acumulación de actualizaciones no aplicadas generó un “remanente” cuya implementación plena tendría un impacto directo sobre los precios finales de las naftas y el gasoil.

image Los impuestos a los combustibles según el cuadro realizado por sitio especializado Surtidores.

Y resaltan que el texto incorpora un nuevo inciso que fija los montos de incremento impositivo que regirán para los hechos imponibles perfeccionados entre el 1° y el 28 de febrero de 2026. Para las naftas sin plomo —tanto de hasta 92 RON como de mayor octanaje— y la nafta virgen, el impuesto sobre los combustibles líquidos se incrementará en $16,773 por unidad, mientras que el impuesto al dióxido de carbono sumará $1,027. En el caso del gasoil, el aumento será de $14,372 en el impuesto general, con un adicional diferencial de $7,782 para las zonas alcanzadas por el tratamiento especial patagónico, más $1,638 correspondientes al tributo ambiental.

