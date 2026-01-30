Para moderar un impacto en los precios en los surtidores, el Gobierno nacional decidió postergar una parte del aumento en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono mediante el Decreto 74/2026 publicado este viernes (30/1) en el Boletín Oficial y extiende el cronograma de aplicación hasta marzo de 2026.
Impuesto a los combustibles: El Gobierno postergó una parte del aumento para no acelerar la inflación
Se trata de una parte de los aumentos en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, según el Decreto 74/2026 de este viernes (30/1).
Combustibles: alivio en los surtidores
El Gobierno nacional decidió este viernes volver a diferir parcialmente los incrementos remanentes derivados de las actualizaciones acumuladas durante 2024 y los primeros tres trimestres de 2025, del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, evitando subas mayores en el precio que pagan los usuarios.
Así, el decreto 74/2026 modifica el Decreto 617/2025 y sus cambios posteriores, que habían fijado para el 1° de febrero de 2026 la entrada en vigencia de los incrementos remanentes de esos tributos derivados de las actualizaciones de 2024 y de los tres primeros trimestres de 2025 para naftas y gasoil.
De acuerdo con la norma, los aumentos se aplicarán de manera parcial y escalonada, con el objetivo de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible” en lo referido a nafta sin plomo, nafta virgen y gasoil.
Para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 28 de febrero de 2026, la norma fija un incremento del monto fijo actualizado del impuesto a los combustibles líquidos de $16,773 por litro para las distintas naftas y de $14,372 para el gasoil, al tiempo que eleva el tributo al dióxido de carbono en $1,027 para las naftas y $1,638 para el gasoil.
En el caso del tratamiento diferencial para el gasoil destinado al consumo en la Patagonia, Malargüe y Patagones, se determina además un aumento específico de $7,782 en el monto fijo actualizado del gravamen contemplado en el artículo 7 inciso d) de la Ley 23.966.
Política de postergaciones
La decisión de este viernes del Gobierno se inscribe en una secuencia de postergaciones que comenzaron en 2018, cuando se estableció un mecanismo automático de actualización trimestral de los montos fijos del tributo en función del Índice de Precios al Consumidor. Si bien la normativa prevé ajustes regulares en enero, abril, julio y octubre de cada año, la aplicación efectiva de esos incrementos ha sido objeto de sucesivos diferimientos por razones macroeconómicas y políticas.
El portal especializado Surtidores, destacó que en los considerandos del decreto, el Ejecutivo reconoce que los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono están definidos como montos fijos por unidad de medida y que, desde enero de 2018, deberían reflejar la evolución del IPC informado por el INDEC. Sin embargo, también admite que la acumulación de actualizaciones no aplicadas generó un “remanente” cuya implementación plena tendría un impacto directo sobre los precios finales de las naftas y el gasoil.
Y resaltan que el texto incorpora un nuevo inciso que fija los montos de incremento impositivo que regirán para los hechos imponibles perfeccionados entre el 1° y el 28 de febrero de 2026. Para las naftas sin plomo —tanto de hasta 92 RON como de mayor octanaje— y la nafta virgen, el impuesto sobre los combustibles líquidos se incrementará en $16,773 por unidad, mientras que el impuesto al dióxido de carbono sumará $1,027. En el caso del gasoil, el aumento será de $14,372 en el impuesto general, con un adicional diferencial de $7,782 para las zonas alcanzadas por el tratamiento especial patagónico, más $1,638 correspondientes al tributo ambiental.
