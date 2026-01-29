Renuncia en el Directorio de Metrogas y la acción cae un 3,1%

Fundada en 1992 tras la privatización de Gas del Estado, MetroGAS opera bajo una licencia de distribución de largo plazo, que fue diseñada para ser renovable y blindar su carácter de servicio público regulado.

La compañía distribuye un porcentaje significativo (aproximadamente entre 17% y 22%) del total de gas natural en Argentina, siendo un actor clave dentro del sector energético argentino.

Además, MetroGAS cuenta con una subsidiaria, MetroENERGÍA S.A., enfocada en la comercialización y transporte de gas natural.

Estructura accionaria y posible venta en el radar

La composición accionaria relevante ubica a YPF S.A. como uno de los principales accionistas, junto a otros inversores institucionales y fondos.

En el último año se intensificaron rumores y preparativos de venta de la participación mayoritaria de YPF en Metrogas, con bancos como Citi trabajando en la estructuración de un proceso competitivo que podría valorar la empresa entre US$860 y más de US$1.000 millones según estimaciones preliminares del mercado.

Este potencial proceso de desinversión agrega una capa de expectativa sobre el papel bursátil METR, ya que expectativas de oferta y revalorización futura de la acción podrían estar influyendo tanto en la cotización como en las decisiones de inversores institucionales.

Análisis del mercado bursátil y sensibilidad a eventos

La acción de Metrogas es considerada parte del sector Utilities (Suministro de Gas Regulado) en la Bolsa de Buenos Aires, con una capitalización de mercado que, según distintas fuentes, oscila en torno a cifras relevantes para ser comparada con otras utilities en la plaza local.

Históricamente, METR ha mostrado amplios rangos de oscilación, con períodos de fuerte suba y también correcciones significativas, lo que denota sensibilidad a condiciones regulatorias, políticas tarifarias y expectativas sobre ventas o concesiones futuras.

El evento de renuncia del director, aunque no es un cambio de control, puede interpretarse como un factor adicional de incertidumbre en un año en el que el mercado local ya enfrenta volatilidad por cuestiones macroeconómicas y sectoriales.

