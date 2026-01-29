Elecciones en el PJ de PBA: Apetito, vértigo y presión por conducir la "cascara vacía".

El Partido Justicialista nunca fue un partido en el sentido clásico. En verdad fue, desde su origen, una estructura de poder, una herramienta electoral, un paraguas amplio bajo el cual convivieron proyectos, liderazgos y contradicciones profundas.

Por eso, cuando se afirma que el PJ está “vacío”, en realidad lo que se está diciendo es otra cosa: que

No hay conducción, No hay un relato convocante, y El poder se mudó a otro lado.

El apetito por conducir que demuestran ahora actores como Axel Kicillof obedece a la lógica de no ceder espacios a sus rivales internos. La proyección de la puja con Cristina Kirchner es el mayor condicionante para que emerja una real renovación no sólo de nombres sino de acciones.

Días atrás, en una entrevista que sostuve con el economista Antonio Aracre, ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández, hoy defensor a ultranza de las políticas de Javier Milei, se planteó la incógnita sobre si había dirigentes del peronismo que estaban convencidos que el equilibrio fiscal era un tema que ya no se podía discutir.

Su respuesta arrojó un dejo de escepticismo. “Hay posturas en dirigentes del peronismo que son menos dogmáticas en lo privado que en lo público. Y sostienen que la responsabilidad fiscal llegó para quedarse”, le comenté a Aracre.

Su respuesta fue: “Me gustaría verlo, ojalá sea así. Todavía se escuchan voces como la de Axel Kicillof, que hablan con cierto desdén de la responsabilidad fiscal".

El diálogo siguió:

“Muchos intendentes con responsabilidades piensan en la necesidad de llevar economías sanas en sus municipios”.

"Son los mismos intendentes que no toman la decisión de encarar cambios estructurales en el gasto público que lo suplen con la creación de nuevas tasas o tributos”.

aracre.jpg Antonio Aracre plantea la necesidad de responsabilidad fiscal.

La batalla cultural

Más allá de las posiciones encontradas en la mirada, lo importante está en el fondo de la cuestión. Es un debate que llegó para quedarse y será difícil para quien pretenda encarar un proyecto alternativo al gobierno de Javier Milei en 2027 pueda pasar por alto ese punto con ancla fundamental. Resultados de la “batalla cultural”.

Para la historia, las idas y vueltas en torno al dominio del PJ no son nuevas. Eso ocurrió con Carlos Menem, cuando el peronismo se transformó en un vehículo para un proyecto que muchos consideraron ajeno a su doctrina histórica.

Volvió a pasar con Néstor Kirchner, que llegó al poder sin controlar el PJ y decidió construir por fuera del partido político, apoyándose en frentes electorales y en la centralidad del Estado. Se repitió con Cristina Fernández de Kirchner, cuando el kirchnerismo directamente rompió con el PJ bonaerense y eligió competir con otra marca.

En todos esos momentos, el diagnóstico fue el mismo: el PJ no servía, era un cascarón, estaba desconectado de la sociedad.

Sin embargo, lo que nunca dejó de funcionar fue la lógica peronista del poder: gobernadores, intendentes, sindicatos y estructuras territoriales que, aún sin partido fuerte, siguieron siendo decisivos. El PJ parecía vacío, pero el peronismo seguía vivo, mutando.

Tantas veces me mataron...

La diferencia hoy es más profunda. Ya no se trata solo de una crisis de liderazgo o de identidad.

Lo que está en discusión es la capacidad del peronismo para interpretar una sociedad que cambió.

La derrota de 2023 no fue sólo electoral: fue cultural. Milei no le ganó al PJ; le ganó a una forma de representación política que muchos argentinos dejaron de sentir propia.

Lo paradójico es que esa construcción “novedosa” estuvo apalancada desde las mismas estructuras y métodos que asomaron agotados en quienes los representaban.

Newell's repatrió uno de los futbolistas más picantes del fútbol argentino Unsplash

El Presidente intenta seguir alejado de esa lógica. Lo volvió a demostrar en su reciente viaje a Mar del Plata para cerrar la “Derecha Fest”. Sin embargo, le es costoso desprenderse de ella.

Ejemplos como la caravana que lo llevó a recorrer la calle Güemes en la Feliz es un mero ejemplo. Junto al Jefe de Estado, su hermana Karina y el megáfono, lo acompañaban el diputado Sebastián Pareja y el ministro del Interior Diego Santilli. Aquí, Maquiavelo no ha muerto.

Para ganar la provincia de Buenos Aires se necesitan jugadores dispuestos a entender su lógica y embarrarse en el mismo lodo que quienes la gobiernan hace años.

Por eso, cuando hoy dirigentes peronistas dicen en voz baja que “el PJ no sirve para nada”, no están describiendo un problema administrativo. Están admitiendo algo más incómodo: que el partido dejó de ser una herramienta eficaz para canalizar demandas sociales. Y que, por primera vez, no está claro hacia dónde puede mutar.

El PJ fue declarado muerto muchas veces. Siempre volvió.

La pregunta ya no es si el partido está vacío, sino si el peronismo todavía tiene algo nuevo para poner adentro.

Sin liderazgo claro, sin épica y sin una lectura honesta del cambio social, la cáscara puede seguir en pie. Pero esta vez, puede no alcanzar a ser llenada. Tiempo al tiempo.

-------------------------------

Más contenido en Urgente24

La función del celular que todos dejan activa ahora causa estafas

Yuyito González sangra por la herida: Zafó Milei pero Fátima Florez no corrió con la misma suerte

Florencia Peña explotó por las críticas y la ligó el gobierno: "Operación"

La película de 1 hora y 45 donde el suspenso no afloja en ningún momento