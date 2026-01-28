La función del celular que todos dejan activa ahora causa estafas

Indicadores de que fuiste víctima

Al tratarse de un ataque silencioso, el bluesnarfing solo puede advertirse a partir de anomalías en el funcionamiento del dispositivo. Profesionales del área señalan cinco indicadores fundamentales:

Consumo acelerado de batería : Si la batería de tu teléfono se descarga de manera acelerada sin un uso exigente, podría haber una transferencia de datos ejecutándose en segundo plano.

: Si la batería de tu teléfono se descarga de manera acelerada sin un uso exigente, podría haber una transferencia de datos ejecutándose en segundo plano. Sobrecalentamiento del equipo : El esfuerzo del sistema para mantener enlaces no visibles eleva el calor del aparato. Que el teléfono se caliente sin uso es un indicio de alerta.

: El esfuerzo del sistema para mantener enlaces no visibles eleva el calor del aparato. Que el teléfono se caliente sin uso es un indicio de alerta. Rendimiento deficiente del sistema : La apertura lenta de apps, bloqueos repentinos o respuestas inestables del sistema suelen estar vinculados a interferencias en los canales de comunicación.

: La apertura lenta de apps, bloqueos repentinos o respuestas inestables del sistema suelen estar vinculados a interferencias en los canales de comunicación. Aparición de archivos o mensajes desconocidos : Capturas de pantalla que no realizaste o registros de mensajes que no enviaste son evidencias directas de intrusión.

: Capturas de pantalla que no realizaste o registros de mensajes que no enviaste son evidencias directas de intrusión. Dispositivos extraños en el historial de conexiones: Examinar los dispositivos vinculados y encontrar identificadores que no reconocés es una señal clara de acceso externo.

Medidas preventivas fundamentales

Desactivar el Bluetooth cuando no esté en uso : Esta es la medida más efectiva. Si no estás utilizando auriculares o dispositivos conectados, apagá esta función.

: Esta es la medida más efectiva. Si no estás utilizando auriculares o dispositivos conectados, apagá esta función. Configurar el modo de visibilida d: El modo “invisible” es clave, dado que garantiza el uso normal de accesorios conocidos y, a la vez, bloquea cualquier intento de rastreo por parte de desconocidos.

d: El modo “invisible” es clave, dado que garantiza el uso normal de accesorios conocidos y, a la vez, bloquea cualquier intento de rastreo por parte de desconocidos. Actualizar el sistema operativo regularmente: Los desarrolladores de Android e iOS publican actualizaciones de seguridad de forma mensual para corregir estas fallas. No instalarlas implica mantener los datos en riesgo.

La tecnología Bluetooth seguirá siendo útil y práctica, pero requiere un uso consciente y medidas de seguridad adecuadas para evitar convertirse en víctima de estos ataques silenciosos.

