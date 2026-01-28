INVOLUCRAN AL ENRE
Transnoa denunciada por repetidos cortes que afectan Salta, Jujuy y Tucumán
Las provincias del NOA denunciaron a la transportadora por negligencia y falta de inversión. Apagones masivos afectaron a más de 900 mil usuarios.
En una acción conjunta, Salta, Jujuy y Tucumán presentaron una denuncia administrativa ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) contra la empresa transportadora Transno., a raíz de reiteradas fallas en el sistema de alta tensión que dejaron sin suministro eléctrico a más de 900.000 usuarios durante los últimos tres días en el Noroeste argentino.
Los principales referentes energéticos de las tres jurisdicciones: Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador salteño; Mario Pizarro, secretario de Energía de Jujuy; Hugo Montaño, responsable de la Superintendencia de Servicios Públicos de Jujuy y, José Ascárate, interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán, hicieron la presentación.
Los funcionarios coincidieron en que el sistema eléctrico regional atraviesa una situación crítica, producto de la falta de inversiones, la escasez de personal técnico y una deficiente supervisión por parte del Estado Nacional.
"No son cortes aislados"
Según detallaron los funcionarios provinciales, los cortes "no constituyen hechos aislados", sino que responden a un deterioro estructural en la operación de la compañía. Destacan incumplimiento de normativas vigentes y una política empresarial que "prioriza la rentabilidad por sobre la calidad del servicio".
Los afectados remarcaron que los cortes se notaron en Orán, San Martín y Rivadavia en la provincia de Salta. Mientras que en Jujuy, quedaron afectadas las localidades Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Calilegua, Caimancito, Yuto, El Talar, San Pedro y Vinalito. También en la Estación Transformadora Aguilares, en Tucumán,
Pedidos de inversiones
Autoridades de Salta, Jujuy y Tucumán reclamaron al ente regulador que "Trasnoa ejecute planes de inversión y medidas correctivas para evitar la recurrencia de las fallas" y que la repartición oficial informe las multas que aplicó a transportadora entre 2019 y el año concluido.
