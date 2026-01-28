Transnoa denunciada por repetidos cortes que afectan Salta, Jujuy y Tucumán

Los afectados remarcaron que los cortes se notaron en Orán, San Martín y Rivadavia en la provincia de Salta. Mientras que en Jujuy, quedaron afectadas las localidades Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Calilegua, Caimancito, Yuto, El Talar, San Pedro y Vinalito. También en la Estación Transformadora Aguilares, en Tucumán,

Pedidos de inversiones

Autoridades de Salta, Jujuy y Tucumán reclamaron al ente regulador que "Trasnoa ejecute planes de inversión y medidas correctivas para evitar la recurrencia de las fallas" y que la repartición oficial informe las multas que aplicó a transportadora entre 2019 y el año concluido.

